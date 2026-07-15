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アクティブなRSSフィード
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処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
仕組み
RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。
情報源
目的地
チームが競争相手を監視する方法
価格と商品ページのモニタリング
RSS.appは競合のページの価格やコンテンツの変更を監視し、自動的にあなたのチームに更新を送信するので、常に手動でチェックすることなく、市場の動きを追跡することができます。
連携サービス
価格改定 → Slack
即座に #pricing-alerts にアラートを送信することで、営業チームはリアルタイムで見積もりを調整し、競争力を維持することができます。
価格変更 → Zapier → Google Sheets
価格変更データをGoogleシートに同期し、競合他社の価格履歴や季節ごとのトレンドを追跡。
価格変更 → JSON
JSONフィードを使用して、新製品の発売を社内ダッシュボードや独自のリサーチツールにプッシュする。
価格変更 → Eメール
Eメールダイジェストを使用すると、すべての競合製品の更新情報を毎週まとめて管理者の受信トレイに送信できます。
戦略的洞察
価格設定の変更は、しばしば競争戦略の転換のシグナルとなる。早期に発見することで、チームはポジショニングを評価し、顧客が気づく前に対応する時間を得ることができる。
競合他社のブログとコンテンツの更新
RSS.appは、競合他社のブログや製品ページからRSSフィードを自動的に検出・生成します。競合他社が新コンテンツを公開した時、機能を開始した時、メッセージングを変更した時、すぐに知ることができます。
連携サービス
ブログ記事 → Slack
競合の新しいブログ投稿を#competitive-intelにルーティングし、マーケティングチームがポジショニングを分析し、対抗コンテンツで対応できるようにする。
製品アップデート → Discord
競合の機能発表を製品チームのDiscordチャンネルで共有し、ロードマップの決定に役立てる。
ブログダイジェスト → Eメール
競合他社のブログ活動を毎週まとめ、戦略的レビューのためにリーダーの受信トレイに配信する。
コンテンツ更新 → テレグラム
競合他社が新コンテンツを発表した際には、即座にモバイルアラートを受け取ることができるので、発売や発表を見逃すことはありません。
戦略的洞察
競合他社のブログ投稿や製品のアップデートから、ロードマップの優先順位やマーケティングの位置づけが見えてくる。これらを一貫して追跡することで、製品チームとマーケティングチームは手作業なしで情報を得ることができます。
LinkedInアクティビティ監視
競合他社のLinkedInページを監視し、新しい求人情報、会社の最新情報、ソート・リーダーシップのコンテンツを確認する。採用動向は、事業拡大、製品投資、地理的成長のシグナルである。
連携サービス
求人情報 → Slack
競合他社がいつ新しい職務を掲載したかを追跡する。エンジニア採用の急増は新製品開発のシグナルかもしれない。営業職の採用は市場拡大を示唆する。
会社の投稿 → テレグラム
競合他社のLinkedInへの投稿（パートナーシップの発表、ソートリーダーシップ、マーケティングメッセージ）を携帯電話に直接、即座にアラートします。
採用活動 → Zapier → シート
競合他社の求人情報を自動的にGoogleシートに記録し、四半期ごとの採用傾向分析や競合レポートを作成。
LinkedInアップデート → メールダイジェスト
競合他社のLinkedInでの活動（新規投稿、求人情報、会社のマイルストーンなど）を毎週まとめてリーダーシップチームに配信する。
戦略的洞察
LinkedInは、企業戦略の最も公的なシグナルである。求人情報、会社の最新情報、リーダーシップのコンテンツはすべて、競合他社がどこに投資しているかを明らかにする。これらのシグナルは公開され、構造化され、無料でモニターできる。
グーグル ニュース＆報道
競合他社名、製品名、経営幹部のGoogleニュース検索結果からRSSフィードを作成。毎朝手動で検索する代わりに、報道、資金調達の発表、業界に関する言及を自動的に追跡。
連携サービス
競合他社ニュース → Slack
競合他社の報道を#competitive-intelにルーティングすることで、資金調達の発表やパートナーシップ、市場の動きをいち早く知ることができます。
ニュースダイジェスト → Eメール
戦略的な見直しのために、競合他社のプレスリリースを毎日まとめて貴社のリーダーシップチームに送信します。
プレスリリース → Zapier
競合他社がニュースに登場すると、自動ワークフローがトリガーされ、CRMへのログ、営業への通知、社内ダッシュボードの更新が行われます。
ニュース・アーカイブ → CSV
競合他社のプレス発表をCSVにエクスポートし、四半期ごとの競合レポートやトレンド分析に利用できます。
戦略的洞察
報道は、市場のポジショニング、資金調達イベント、パートナーシップ活動を示す。競合他社のニュースをモニタリングすることで、チームは市場の動きを予測し、戦略を調整することができます。
競合他社のニュースレター
RSS.appのemail-to-RSS機能を使って、競合他社のメールマガジンをRSSフィードに変換。専用のメールアドレスで購読すると、すべてのニュースレターがフィードアイテムに変換され、ルーティング、フィルタリング、アーカイブすることができます。
連携サービス
ニュースレター → Slack
競合他社のニュースレターを専用のSlackチャンネルにルーティングし、マーケティングチームがメッセージング、プロモーション、コンテンツ戦略を分析できるようにする。
ニュースレター → Discord
競合他社のニュースレターをチームのDiscordで共有し、共同分析や迅速なディスカッションを行う。
ニュースレターダイジェスト → Eメール
競合他社のニュースレターを1日1回ダイジェストにまとめ、受信トレイを散らかさない。
ニュースレター → 作成
競合他社のニュースレターをMakeシナリオにフィードして、主要テーマを抽出したり、データベースにログを記録したり、内部アラートをトリガーしたりできます。
戦略的洞察
ニュースレターは、コンテンツ戦略、製品アップデート、競合他社がオーディエンスの関心を引くために使っているプロモーション戦術を明らかにする。これらを追跡することで、彼らのコミュニケーションアプローチに対する直接的な洞察を得ることができます。
マルチソース・コンペティター・バンドル
フィードバンドルを使用して、1つまたは複数の競合他社のブログ、LinkedIn、ニュース、ニュースレター、価格フィードを1つの統一RSSフィードにまとめます。1つのURLで競合の全体像を把握し、自動化プラットフォームに接続して下流処理を行うことができます。
連携サービス
すべてのソース → Zapier
競合他社の更新ログからZapierオートメーションをトリガーし、CRMに通知したり、ソースタイプに基づいてダッシュボードを更新したりできます。
すべての情報源 → Make
競合のアップデートをタイプ別にルーティングする高度なシナリオを構築：価格設定から営業へ、採用から人事へ、報道からPRへ。
すべてのソース → n8n
n8nのRSSトリガーを使って、競合情報用のカスタムセルフホストワークフローを構築できます。
すべてのソース → ウェブフック
カスタム処理、保存、または内部ツールとの統合のために、競合他社のすべての更新を独自のAPIエンドポイントにプッシュします。
戦略的洞察
統一された競合フィードは、チームがすべての競合活動を監視するための1つの場所を提供します。自動化プラットフォームと組み合わせることで、カスタムアラート、アーカイブ、分析ワークフローが可能になります。
競合他社のデータで何ができるか
RSS.appは、競合情報を洗浄、翻訳、拡張するために必要なツールを提供します。
高度なフィルター
特定のキーワードやパターンでフィルタリングすることで、重要な言及のみを表示することができます。
重複なし
重複したエントリーを自動的に削除するため、チームにはユニークな言及のみが表示されます。
グローバル翻訳
ブランドのセンチメントや外国語の競合他社の最新情報を40以上の言語に自動翻訳。
飼料バンドル
Reddit、Google News、Reviewフィードを1つの集中データストリームに統合。
開発者対応フォーマット
必要なデータを必要な方法でエクスポート：RSS/XML、JSON、またはCSV。
ウェブフックとオートメーション
ウェブフックまたはRSSトリガーをサポートするあらゆるシステムにフィードを接続し、カスタム内部ワークフローを実現。
競争相手のアップデートをどこにでも送信
フィードは1つ。どの配信先でも。
RSSは、何千ものアプリケーションでサポートされている標準化されたXMLフォーマットです。RSSを受け付けるシステムであれば、どのようなシステムでも競合他社のモニタリングフィードを利用することができ、データのポータブル性とベンダーニュートラル性を保つことができます。
よくある質問
フィードの更新頻度はプランによって異なります。フィードは15～60分ごとに更新されます。各更新は、新しいコンテンツがないかソースをチェックし、フィードに新しいアイテムを追加します。
はい。RSS.appはLinkedInの企業ページからRSSフィードを生成し、投稿や更新を追跡することができます。LinkedInのAPI認証情報は必要ありません。企業ページのURLを入力すると、RSS.appがフィードを生成します。
はい。RSS.appはLinkedInの求人情報ページからRSSフィードを生成します。特定の企業や検索結果をモニターして、新しい求人情報や採用動向を追跡することができます。
はい。RSS.appのemail-to-RSS機能は、専用のメールアドレスを使用して競合他社のニュースレターを購読することができます。各ニュースレターはフィードアイテムに変換され、SlackやDiscord、その他の宛先にルーティングすることができます。
はい。RSS.appは、価格ページを含むあらゆるウェブページのコンテンツ変更を監視することができます。ページの内容が変更されると、更新された内容で新しいフィードアイテムが生成されます。
はい。フィードバンドルでは、複数の競合他社や複数のソースタイプ（ブログ、LinkedIn、ニュースなど）のフィードを1つの統一フィードに統合できます。これにより、チームは1つのURLですべての競合情報を監視できるようになります。
はい。RSS.appのフィードは標準的なRSS/XMLで、Slack（RSSボット経由）、Zapier、Make、n8n、そしてほとんどの自動化プラットフォームでネイティブにサポートされています。フィードのURLを追加して、アップデートの受信を開始しましょう。
RSS.appは、重複エントリを識別し、削除するためにコンテンツベースの重複排除を適用します。同じ記事や更新が複数のソースにまたがって表示されても、フィードに表示されるのは一度だけです。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動