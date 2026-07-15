RSSは、何千ものアプリケーションでサポートされている標準化されたXMLフォーマットです。RSSを受け付けるシステムであれば、どのようなシステムでも競合他社のモニタリングフィードを利用することができ、データのポータブル性とベンダーニュートラル性を保つことができます。