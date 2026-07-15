アクティブ・レギュラトリー・データ・オーケストレーション
法改正、省庁の活動、ポリシーの更新を、法務、ポリシー、コンプライアンスチームがすでに実行しているワークフローに直接組み込むことができます。すべての法案、執行措置、ESGシフトが、公表された瞬間に適切なチームに届きます。
- 公式ポータルから法案の動きや立法状況の変更を直接法務ワークフローにルーティング
- Slack、ダッシュボード、またはWebhookに機関の施行とコメント期間のデータをオーケストレーションします。
- ESGおよびポリシーの更新をZapier、Make、またはn8nにパイプし、自動化されたコンプライアンス対応をトリガーする。
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アクティブなRSSフィード
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処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
仕組み
RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。
情報源
目的地
政策チームはどのように規制データを編成するか
法改正を適切なチームに伝える
法改正は、適切な人に適切な時間に届いてこそ意味があります。このセットアップでは、公式ソースからの更新をチームのワークフローに直接ルーティングするため、見逃しや遅れが生じません。
連携サービス
議員ポータル → Slackアラート
Congress.gov → Webhook。法案の変更を即座に法務チームに通知し、締め切り前に対応できるようにします。
グローバルエージェンシーの活動 → 社内ダッシュボード
規制RSSフィード → HTMLウィジェット。政策チームに、執行措置や規制の最新情報をライブで視覚的に提供します。
ESG基準 → 自動応答
NGO & 標準化団体 → Make.com.進化するESG要求事項を、手作業で確認することなく、コンプライアンス・ワークフローに直接組み込むことができます。
政策ニュース → エグゼクティブ・ブリーフィング
Google News → メールダイジェスト。何時間も手作業で報告することなく、利害関係者に簡潔ですぐに意思決定できる最新情報を配信。
戦略的洞察
法改正は成立までに数カ月かかることもあるが、施行されれば業務への影響は即座に現れる。自動化されたオーケストレーションにより、法務チームは数週間後のニュースレターではなく、その日のうちにステータスの変更を確認することができます。
グローバルなエージェンシーおよびコンプライアンス・データのオーケストレーション
各省庁は、何千もの規則制定、同意命令、意見募集を何十ものポータルで公表しています。コンプライアンスチームは、すべての省庁を1つの統一されたストリームにオーケストレーションすることで、業界ごとにフィルタリングされた関連するアクションを、公開された瞬間に確認することができます。
連携サービス
エージェンシープレスリリース → 規制パルスウィジェット
エージェンシーRSS → RSS.app → HTMLウィジェット。法務部門のポータルに自動更新の規制パルスウォールを表示します。
コメント期限 → Slack Alerts
エージェンシーポータル → キーワードフィルター → Slack.あなたの業界に関連するコメント募集期限を見逃さない。
国際的な政策転換 → Telegram Bot
欧州委員会 → 自動翻訳 → Telegram.社内弁護士向けのモバイルアラートで、母国語でグローバル企業を監視。
強制措置 → リスク評価 JSON
罰金と罰則 → RSS.app → JSON/Webhooks.構造化された執行データをGRCツールやリスクダッシュボードに直接プッシュします。
戦略的洞察
規制機関は、細分化されたポータルで毎年何千もの最新情報を発表しています。キーワードフィルタによる自動オーケストレーションにより、コンプライアンスチームは、特定の業界や管轄区域に影響する発表のみを閲覧できるようになります。
ESGおよび基準データをコンプライアンス・ワークフローに組み込む
ESG開示の枠組み（ISSB、GRI、SASB、CSRD、SEC気候変動規則）は、報告サイクルが追いつくよりも早く進化します。このようなアップデートをコンプライアンス・オートメーションに直接組み込むことで、報告書作成チームとIRチームは、締め切りが来る前に十分な適応が可能になります。
連携サービス
ESG基準機関 → メールアラート
ISSB/SASB/GRI → RSS.app → Email.新しいESG報告基準が更新または発行された瞬間に通知されます。
環境政策ニュース → マガジンウィジェット
サステナビリティ・ニュース → RSS.app → HTMLウィジェット.ESGニュースマガジンを社内のポリシーポータルやLPページに埋め込むことができます。
COP＆サミットのお知らせ → Slack
グローバルサミット → キーワードフィルター → Slack.主要会議（COP、ダボス会議）の結果をESGチームのチャンネルに直接ルーティング。
NGOとフレームワークの更新 → コンプライアンスの自動化
NGO Publications → RSS.app → Zapier/Make.ESGの枠組みが変更されると、コンプライアンス・チェックリストの自動更新がトリガーされます。
戦略的洞察
ESG規制は国や地域によって急速に進化しています。コンプライアンス・ワークフローに基準更新のオーケストレーションを自動化することで、チームは期限前にレポートとオペレーションを適応させることができ、土壇場での費用のかかる慌ただしさを避けることができます。
メインストリームメディアで市場への影響を検証する
すべての規制変更に幹部へのブリーフィングが必要なわけではなく、市場に広くシグナルを与えるものだけが必要なのだ。技術的な政策転換をロイター、AP、WSJの報道と照らし合わせて検証し、リーダーシップが行動を必要とする発表だけを見るようにする。
連携サービス
ロイター／WSJポリシー検証 → Slack
主要メディア → キーワードフィルター → Slack.技術的な政策転換が主要な金融メディアに流れた場合のみ、指導部に通知する。
地政学的リスク → リストウィジェット
制裁/貿易ニュース → RSS.app → HTMLウィジェット.あなたのサプライチェーンに影響を与える国際的な制裁や貿易戦争の最新情報を追跡します。
中央銀行の報道 → ウォール・ウィジェット
マクロニュース → RSS.app → HTMLウィジェット.中央銀行の発表や政策チーム向けの金利報道をキュレーションしたフィードを表示します。
メディアのセンチメント → Make経由のGoogleシート
政策ニュース → RSS.app → Make/Webhooks。政策関連のメディアヒットをGoogle Sheetsにストリームし、センチメント傾向分析を行う。
戦略的洞察
主要な金融メディアが規制変更について報道すれば、それは市場全体に影響を与えるシグナルとなる。ロイターやWSJの報道と照らし合わせて検証することで、チームは日常的なアップデートと、経営陣の行動を必要とする優先度の高いイベントとを区別することができる。
レギュラトリーインテリジェンスのためのツール
RSS.appは、ポリシーデータをトラッキング、フィルタリングし、法務・コンプライアンスチームに配信するためのインフラを提供します。
高度なフィルター
管轄区域、トピック、機関名、またはカスタムキーワードパターンでフィードをフィルタリングし、特定の業界やコンプライアンス義務に影響する規制の更新のみを表示します。
重複なし
同じ規制の更新が複数の政府ポータル、ニュースアウトレット、または政府機関のフィードに表示された場合、重複する発表を自動的に削除します。
グローバル翻訳
国境を越えたコンプライアンス業務のために、国際的な規制、外国語の政策文書、英語以外の政府刊行物を40以上の言語に翻訳する。
飼料バンドル
複数の規制機関、立法トラッカー、政府ポータルからのフィードを、管轄区域や政策分野ごとに単一の統一されたインテリジェンス・ストリームに統合。
開発者対応フォーマット
コンプライアンス管理システム、GRCプラットフォーム、またはカスタム監査ダッシュボードと統合するために、規制データをRSS/XML、JSON、またはCSVでエクスポートします。
ウェブフックとオートメーション
新しい規制が発表されると、コンプライアンスワークフローを自動的にトリガーします。フィードをSlack、メール、Zapier、Make、またはWebhookを受け付けるあらゆるシステムに接続。
どこでも規制アラートを配信
1つのRSSフィード。あらゆるコンプライアンスワークフロー。
RSSフィードは、法務およびコンプライアンスチームが既に使用しているツールとネイティブに統合されます。規制に関するアラートを Slack チャンネル、電子メールダイジェスト、Microsoft Teams、Notion データベース、または GRC プラットフォームにルーティングします。Zapier、Make、または n8n に接続し、手動で操作することなく、更新のファイル、チケットの作成、関係者への通知を行う自動コンプライアンスワークフローを構築します。
よくある質問
はい。RSS.appは、一般にアクセス可能な政府ウェブサイト、立法ポータル、規制機関のページからRSSフィードを生成することができます。RSS.appは、15分から60分ごとに新しいコンテンツをチェックし、新しい出版物を自動的にフィードに追加します。
管轄区域や機関ごとに別々のフィードを作成し、それらを1つのフィードバンドルにまとめます。各フィードにキーワードフィルターを適用して、各ソースからの関連性の高い更新情報のみを統一ストリームに表示できます。
関連する規制機関からのフィードに対して、「意見募集」「意見募集期間」「公示」などのキーワードフィルタを設定する。これらをSlackやEメールにルーティングし、すぐに確認できるようにする。
NGOのウェブサイト、国際的な気候変動機関、ESG基準設定機関、持続可能性に関するニュースソースからフィードを作成することができます。これらを組み合わせて、報告チーム専用のESG情報フィードを作成しましょう。
はい。フィードバンドルにより、SEC、EPA、EMA、およびその他の機関からのフィードを単一の統一フィードに統合できます。これにより、コンプライアンスチームは、機関や管轄区域にまたがるすべての規制情報を1つのURLで入手できるようになります。
グローバル翻訳機能は、フィードコンテンツを40以上の言語からお好みの言語に自動的に翻訳し、海外の規制機関や国際的な政策機関の監視を容易にします。
RSS.appは、RSS/XML、JSON、CSV形式でのエクスポートをサポートしています。ZapierまたはMake経由で自動エクスポートを設定し、規制の更新をGoogle Sheets、SharePoint、または監査対応ドキュメントのためのGRCプラットフォームにプッシュすることができます。
はい。エンタープライズプランには、より速い更新間隔、より高いフィード制限、優先サポート、専用オンボーディングが含まれます。御社の法務・行政部門向けのボリューム価格やカスタム構成については、弊社チームまでお問い合わせください。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動