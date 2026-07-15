RSSフィードは、法務およびコンプライアンスチームが既に使用しているツールとネイティブに統合されます。規制に関するアラートを Slack チャンネル、電子メールダイジェスト、Microsoft Teams、Notion データベース、または GRC プラットフォームにルーティングします。Zapier、Make、または n8n に接続し、手動で操作することなく、更新のファイル、チケットの作成、関係者への通知を行う自動コンプライアンスワークフローを構築します。