RSS.appは、Reddit、Google News、レビュープラットフォームなどのウェブソースから構造化されたRSSフィードを作成します。RSS.appは、RedditやGoogle News、レビュープラットフォームなどのウェブソースから構造化されたRSSフィードを作成します。RSS.appに監視したいキーワードとソースを入力すると、スケジュール（プランによって15～60分ごと）に更新されるフィードURLが生成されます。そして、そのフィードをSlack、Discord、Eメール、その他のRSS対応ツールに接続することができる。