ウェブ上でのブランド発言を監視する

RSS.appは、Reddit、Google News、レビュープラットフォーム、その他何千ものサイトからのブランドへの言及を、構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードをSlack、Discord、Telegram、Eメール、またはあなたのチームがすでに使用している自動化ツールにルーティングします。

モニタリング開始
  • Reddit、Google News、Trustpilotなどでブランドキーワードを追跡する。
  • Slack、Discord、Telegram、電子メール、またはRSS互換性のあるツールにメンションを配信します。
  • 15～60分ごとにスケジュールされたフィード更新により、手作業による検索を排除

1M+

アクティブなRSSフィード

100M+

処理された記事

15 min

更新頻度

99.9%

アップタイムの信頼性

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

仕組み

RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。

情報源

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

目的地

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

チームがソーシャル発言を監視する方法

Redditブランド・メンションを監視する

ニッチなサブレディットからトップページまで、RSS.appはあなたのブランドキーワードのために24時間365日Redditを監視しています。手動で検索する手間を省き、新着投稿の自動アラートをあなたのチームがどこにいても受け取ることができます。カスタムフィルターを設定することで、ノイズを排除し、重要なディスカッションだけを見ることができます。

連携サービス

SlackスラックDiscordディスコードEmail電子メールTelegramテレグラム

Reddit → Slack

リアルタイムで顧客とエンゲージするために、#marketing-alertsにメンションをルーティングする。

RedditRedditRSS.appRSS.appSlackSlack
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Reddit → Discord

専用の#reddit-watchチャンネルで、コミュニティマネージャーを常に先回りさせましょう。

RedditRedditRSS.appRSS.appDiscordDiscord
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Reddit → メールダイジェスト

ステークホルダーとリーダーシップのために、ブランドのセンチメントを毎日きれいにまとめる。

RedditRedditRSS.appRSS.appEmailEmail
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レディット → テレグラム

外出先から優先度の高いキーワードをモバイルフレンドリーなアラートで即座にお知らせします。

RedditRedditRSS.appRSS.appTelegramTelegram
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戦略的洞察

Redditのディスカッションは、主流チャネルに到達する前に、フィルターを通さない顧客感情を表面化します。Redditを監視することで、チームは製品のフィードバックやサポートの問題、新たなトレンドを早期にキャッチすることができます。

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グーグルニュースを監視する

世界的なヘッドライン、業界のトレンド、競合他社の報道をいち早くキャッチ。RSS.appは、24時間365日、あなたのブランド名や製品名のGoogleニュースを監視し、あなたのチームが好むチャンネルに整理されたプレスリリースを配信します。地域や言語でフィルタリングすることで、貴社のビジネスに影響するニュースだけを確実に見ることができます。

連携サービス

SlackスラックEmail電子メールZapierザピアMake作るCSVシーエスブイ

グーグルニュース → Slackチャンネル

リアルタイムアラートを#pr-trackingや#newsroomに送信することで、チームは報道に即座に対応することができます。

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
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グーグルニュース → メールダイジェスト

毎日または毎週の「Media Briefing」（メディア・ブリーフィング）で、ブランドに関するすべての言及を1通のEメールにまとめます。

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
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グーグルニュース → Zapier / Make

新しい報道が検出された瞬間にワークフローをトリガーすることで、メディア追跡を自動化します。

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
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グーグルニュース → CSV / エクセル

毎月のPRレポートやシェア・オブ・ボイス分析のために、過去のプレスログを自動的に作成します。

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appCSVCSV
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戦略的洞察

Googleニュースの言及は、報道された内容や世間の知名度を示しています。これらをモニタリングすることで、広報チームは報道に迅速に対応し、メディアのセンチメントを長期的に追跡することができる。

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モニター・レビュー・プラットフォーム

Trustpilot、G2、Capterraのカスタマーレビューは、見込み客が貴社のウェブサイトを訪問する前に、購買の意思決定を形成します。RSS.appはこれらのプラットフォームを継続的に監視し、新しいレビューが公開された瞬間にチームに配信します。評判が下がる前にネガティブなフィードバックに対応し、彼らの体験が新鮮なうちにプロモーターと関わり、5つ星レビューをソーシャルプルーフとして貴社のマーケティングチャンネルに表示します。

連携サービス

SlackスラックDiscordディスコードEmail電子メールMake作るZapierザピアWebsiteウェブサイト・ウィジェット

Trustpilotのレビュー → Slack Bot

Trustpilotの新しいレビューをすべて#customer-feedbackにルーティングすることで、サポートチームは数分以内に否定的なレビューに対応し、プロモーターに公開で感謝することができます。

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appSlackSlack
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G2 & Capterra レビュー → メールアラート

新しいB2Bレビューが投稿されると、カスタマーサクセスのリードに即座にEメール通知が送信されるため、企業のフィードバックが認識されないまま放置されることがありません。

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appEmailEmail
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ポジティブレビュー → カルーセルウィジェット

4つ星と5つ星のレビューをフィルタリングし、価格設定ページ、ホームページ、またはランディングページに社会的証明の回転カルーセルとして表示します。

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
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全てのレビュー → Make / Zapier Pipeline

すべての新しいレビューをMakeまたはZapierにプッシュして、センチメント別に自動分類し、Google Sheetsにログを記録して四半期ごとのレポートを作成し、低星評価のエスカレーションワークフローをトリガーする。

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appMakeMake
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戦略的洞察

レビューに迅速に対応するブランドは、最も高い信頼スコアを獲得しています。自動化されたレビューモニタリングは、顧客がフィードバックを投稿してからチームがアクションを起こすまでのギャップを縮め、すべてのレビューを評判を保護し、社会的証明を増幅する機会に変えます。

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ウェブサイトにブランド・メンションを表示する

ブランドへの言及を、顧客のための社会的証明やチームのための実用的な洞察に変えましょう。RSS.appウィジェットを使って、ライブで自動更新されるフィードを公開ウェブサイトや社内ダッシュボードに直接埋め込みましょう。コードを記述することなく、人々の発言を世界中に表示したり、タイムリーなフィードバックをスタッフと同期させることができます。

連携サービス

WebsiteワードプレスWebsiteスクエアスペースWebsiteウィックスWebsiteショップファイWebsiteウェブリーNotionノーティオンHTMLカスタムHTML

トラストパイロット・レビュー → ニュース・ウォール・ウィジェット

モダンなカードベースのグリッドを使用して、ホームページまたは価格ページで顧客の愛を紹介しましょう。

ReviewsReviewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
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Reddit Mentions → リストウィジェット

クリーンでコンパクトなスクロール可能な最新ディスカッションのリスト。

RedditRedditRSS.appRSS.appHTMLHTML
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グーグルニュース → ティッカーウィジェット

社内のPRポータルに、ブランドの見出しをライブでスクロールする「パルス」を追加する。

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
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オールインワン・ソーシャルプルーフ・カルーセル

Trustpilot、Reddit、Newsのメンションを1つのインタラクティブなカルーセルに集約し、NotionまたはCompany Wikiに表示します。

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
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戦略的洞察

ソーシャルプルーフをウェブサイトに表示することで、訪問者との信頼関係が構築されます。ライブ言及フィードは、あなたのブランドがウェブ上でアクティブな存在であることを示します。

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Zapier、Make、またはn8nにメンションを送る

RSS.appフィードは、ブランドデータのインフラとなり、自動化プラットフォームと連携してワークフローをトリガーします。RSS.appフィードはブランドデータのインフラとして機能し、自動化プラットフォームと連携してワークフローをトリガーします。

連携サービス

ZapierザピアMake作るn8nn8nWebhooksウェブフックJSONJSONCSVシーエスブイ

ブランド・メンション → AIセンチメント分析

RedditやGoogleニュースのフィードをZapierやn8nにパイプし、ChatGPTが要約します。

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
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メディアヒット → 自動PRログ

Googleニュースの新着記事をGoogleシートやAirtableに直接自動同期。

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appMakeMake
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エンゲージメントの高いメンション → チケットシステム

Redditの批判的なコメントや否定的なレビューを、ZendeskやHubSpot経由でサポートチームに直接送信できます。

RedditRedditRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
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ブランドへの言及 → ソーシャルメディアへのリポスト

Googleニュースの好意的なヒットやRedditのトップスレッドを、あなたのTwitter (X)やFacebookページに自動的に共有します。

RSSRSSRSS.appRSS.appn8nn8n
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戦略的洞察

RSSフィードを自動化プラットフォームに接続することで、チームはベンダーに縛られることなくカスタムワークフローを構築できます。どの自動化ツールを使用しても、フィードはポータブルなままです。

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ブランドフィードの作成セットアップガイドを見る

ブランド・データでできること

RSS.appは、ブランドインテリジェンスのクリーニング、翻訳、スケーリングに必要なツールを提供します。

高度なフィルター

特定のキーワードやパターンでフィルタリングすることで、重要な言及のみを表示することができます。

重複なし

重複したエントリーを自動的に削除するため、チームにはユニークな言及のみが表示されます。

グローバル翻訳

ブランドのセンチメントを40以上の言語に自動翻訳。

飼料バンドル

Reddit、Google News、Reviewのフィードを1つのフィードに統合。

開発者対応フォーマット

必要なデータを必要な方法でエクスポート：RSS/XML、JSON、またはCSV。

ウェブフックとオートメーション

ウェブフックやRSSトリガーをサポートするあらゆるシステムにフィードを接続。

どこでもブランドアラートを配信

1つのRSSフィード。任意の宛先。

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSSは、何千ものアプリケーションでサポートされている標準化されたXMLデータフォーマットです。RSSを受け付けるシステムであれば、どのようなシステムでもあなたのブランドの言及フィードを利用することができます。

よくある質問

RSS.appは、Reddit、Google News、レビュープラットフォームなどのウェブソースから構造化されたRSSフィードを作成します。RSS.appは、RedditやGoogle News、レビュープラットフォームなどのウェブソースから構造化されたRSSフィードを作成します。RSS.appに監視したいキーワードとソースを入力すると、スケジュール（プランによって15～60分ごと）に更新されるフィードURLが生成されます。そして、そのフィードをSlack、Discord、Eメール、その他のRSS対応ツールに接続することができる。

フィードの更新頻度はプランによって異なります。フィードは15～60分ごとに更新されます。更新のたびに、キーワードに一致する新しいコンテンツがないかソースをチェックし、新しいアイテムがあればフィードに追加します。

はい。Redditへの接続はRSS.appが行います。RedditのAPI認証や開発者アクセスは必要ありません。RSS.appがフィードを生成します。

はい。フィードバンドルは、Reddit、Googleニュース、レビューサイト、その他のソースからのフィードを1つの統一されたフィードに統合することができます。これにより、チームは複数のフィードを別々に管理する代わりに、1つのURLで監視できるようになります。

はい。RSS.appのフィードは標準的なRSS/XMLで、Zapier、Make、n8n、そしてほとんどの自動化プラットフォームでネイティブにサポートされています。これらのツールのいずれかにRSSトリガーとしてフィードURLを追加し、ワークフローの構築を開始しましょう。

RSS.appは、重複エントリーを識別し、削除するためにコンテンツベースの重複排除を適用します。同じ内容が複数のソースにまたがって表示されたり、クロスポストされても、フィードには一度しか表示されません。

Reddit、Google News、Trustpilot、G2、Capterra、ブログ、フォーラム、その他何千ものウェブサイトを監視することができます。RSS.appがフィードを生成できるサイトであれば、モニタリングソースとして使用できます。

RSS.appは、特定の用語による言及を含めたり除外したりするキーワードベースのフィルタリングを提供します。ネガティブなフィードバック、製品に関する言及、競合他社との比較、その他のキーワードパターンを表示するフィルタを作成できます。

RSS.appとは？

RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。

  • 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
  • プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
  • Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動

今日からモニタリング開始

最初のRSSフィードを1分以内に作成。クレジットカードは必要ありません。

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