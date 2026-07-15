ワークプレイスツール全体に会社ニュースを自動配信
チーム間で手動でリンクを共有するのはもうやめましょう。RSS.appは、会社の最新情報、業界ニュース、顧客からのフィードバックをSlack、Discord、イントラネットに自動的に配信します。余分な作業をすることなく、社員に情報を提供しましょう。
- 企業のソーシャルメディアへの投稿をSlack、Discord、Telegramに自動転送
- 複数のオフィスや部署からのニュースを1つの共有フィードに集約
- 手作業なしで業界の最新情報や学習コンテンツを配信
1M+
アクティブなRSSフィード
100M+
処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
仕組み
RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。
情報源
目的地
チームが社内コミュニケーションを自動化する方法
ソーシャルメディアからチャットへ
社員はプライベートな時間に会社のアカウントをフォローする必要はありません。RSS.appは、ソーシャルメディアチャンネルを監視し、すべての新しい投稿を自動的に社内コミュニケーションプラットフォームに配信します。
連携サービス
LinkedIn → Slack Bot
会社の新着情報や求人情報が公開されたら、Slackでチームに通知。
会社のインスタグラム → Discord Bot
ブランドビジュアルやカルチャー投稿を#announcementsサーバーに同期させる。
ブランドYouTube → Telegram Bot
ウェビナー、製品発表会、ビデオアップデートを従業員のモバイルデバイスに配信。
ソーシャルメディア・フィード → XMLオートメーション
ZapierやMakeを使って、企業のソーシャル活動を自動的にアーカイブ。
戦略的洞察
会社の活動に関する情報を従業員に提供し続けることで、連携と企業文化が構築されます。自動化されたソーシャル転送により、チームメンバー全員が最新の情報を見ることができます。
「顧客の声」と社会的証明
世間の賞賛を社内のモチベーションに変えましょう。RSS.appは、レビューとソーシャルディスカッションを1つのストリームに集約し、顧客からのフィードバックと製品開発者とのギャップを埋めることができます。
連携サービス
トラストパイロット → Slackボット
あなたの #カスタマーサクセス チャンネルで、5つ星レビューを即座にお祝いしましょう。
お客様の声 → カルーセルウィジェット
イントラネットのホームページに、好意的なレビューのフィードをローテーションで表示する。
Reddit Mentions → リストウィジェット
製品またはサポートチームのダッシュボードに「ユーザーの声」フィードを埋め込みましょう。
顧客の声フィード → ウェブフック
生の顧客フィードバックをMicrosoft TeamsまたはカスタムCRMにプッシュ。
戦略的洞察
カスタマーレビューやソーシャルディスカッションは、製品の品質を示す最も確かなシグナルである。それらを社内で公開することで、チームのモチベーションを高め、従業員を自分の仕事の影響に直接つなげることができる。
企業ニュースの単一ソースを作成する
会社の最新情報は、しばしば異なるオフィスや部署にまたがって配信されます。RSS.appは、それらを1つの共有フィードに統合し、場所を超えた従業員のための信頼できる真実のソースを作成します。
連携サービス
地域オフィスブログ → フィードバンドル
5つのグローバルオフィスからのニュースを1つの「Company Pulse」フィードに統合。
バンドルフィード → ニュースウォールウィジェット
本社デジタル掲示板用のカードベースのレイアウト。
部門別最新情報 → テレグラムボット
現場の従業員に、全社的なアナウンスメントをモバイルでお知らせします。
内部フィード → JSONフィード
カスタムメイドの社内従業員モバイルアプリにデータをプッシュします。
戦略的洞察
社内ニュースのソースを1つにすることで、情報のサイロ化が解消される。場所や部署に関係なく、すべての従業員が同じフィードにアクセスできるようになれば、連携が自然に生まれます。
自動化された産業と市場レーダー
RSS.appは、ウェブ全体から業界ニュースを収集し、単一の整理されたフィードに変換します。
連携サービス
業界トピックフィード → Slack Bot
業界のトップニュースを#market-trendsに自動投稿。
グーグルニュース → ChatGPT → Slack
AIを使って、日々の業界トレンドを「TL;DR」メッセージにまとめる。
ニッチ出版 → ノーション
Notionベースの企業ウィキに「業界ニュース」サイドバーを追加します。
マーケット・フィード → メール・ダイジェスト
金曜日に、その週の業界最大の記事を自動的に送信します。
戦略的洞察
業界の情報を常に把握しているチームは、より良い意思決定を行うことができます。自動化されたマーケットレーダーにより、営業から製品まで、誰もが同じトレンドを見ることができます。
プロフェッショナルとしての成長と "読書リスト"
RSS.appは、教育ブログやリーダーシップに関する洞察を自己更新型の学習フィードに集め、人事チームが社員の成長をサポートしやすくします。
連携サービス
リーダーシップ・ニュースレター → Slack
毎週発行されるソートリーダーシップのニュースレターをSlackに自動的にプッシュする。
トレーニングフィード → リストウィジェット
社内の人事ポータルやWikiに「Weekly Reading」ブロックを追加する。
教育フィード → メールアラート
関連するホワイトペーパーやケーススタディが出版されたら、チームにお知らせします。
学習フィード → Zapierオートメーション
新しい教育記事を学習管理システム（LMS）に直接同期します。
戦略的洞察
従業員の学習への投資は、定着率とスキル開発を向上させます。自動化されたリーディングリストは、コンテンツを新鮮で適切なものに保ちながら、人事部のキュレーションの負担を軽減します。
社内コミュニケーション・データでできること
RSS.appは、社内コミュニケーションのクリーニング、翻訳、スケーリングに必要なツールを提供します。
高度なフィルター
特定のキーワードやパターンでフィルタリングすることで、重要な言及のみを表示することができます。
重複なし
重複したエントリーを自動的に削除するため、チームにはユニークな言及のみが表示されます。
グローバル翻訳
ブランドセンチメントや外国語での最新情報を40以上の言語に自動翻訳。
飼料バンドル
Reddit、Google News、Reviewのフィードを1つのフィードに統合。
開発者対応フォーマット
必要なデータを必要な方法でエクスポート：RSS/XML、JSON、またはCSV。
ウェブフックとオートメーション
ウェブフックやRSSトリガーをサポートするあらゆるシステムにフィードを接続。
チームの作業場所を問わずアップデートを配信
フィードは1つ。どの配信先でも。
RSSは、何千ものアプリケーションでサポートされている標準化されたXMLフォーマットです。RSSを受け入れるシステムであれば、社内通信フィードを利用することができ、データのポータブル性とベンダーニュートラル性を保つことができます。
よくある質問
RSS.appは、あなたの会社のソーシャルメディアアカウント、ブログ、またはあらゆるウェブソースからRSSフィードを生成します。そして、そのフィードURLをSlackの組み込みRSSボットに追加したり、Zapier経由で接続することで、任意のチャンネルに自動的に更新を投稿することができます。
はい。フィードバンドルは、地域のブログ、部門ページ、ソーシャルアカウントなど、複数のソースからのフィードを1つの統一フィードに統合することができます。これにより、チームはすべての会社のニュースを1つのURLで見ることができます。
はい。RSS.appは、Trustpilot、G2、Capterraのようなレビュープラットフォームからフィードを生成することができます。これらのフィードをSlackやDiscordに転送したり、イントラネットにウィジェットとして埋め込むことができます。
RSSフィードをMicrosoft Teamsに接続するには、Webhookを使用するか、Zapier/Makeインテグレーションを使用します。RSS.appがフィードを生成し、自動化ツールがそれをTeamsに配信します。
はい。教育ブログ、業界出版物、ニュースレターからフィードを作成します。フィードをSlackチャンネルに転送したり、人事ポータルにウィジェットとして埋め込んだり、Zapier経由でLMSに同期したりできます。
フィードの更新頻度はプランによって異なります。フィードは15～60分ごとに更新されます。各更新は、新しいコンテンツがないかソースをチェックし、フィードに新しいアイテムを追加します。
はい。RSS.appは、埋め込み可能なウィジェット-ニュースウォール、リストビュー、ティッカー、カルーセル-を提供し、あなたはシンプルなHTMLスニペットで任意のイントラネットページに追加することができます。
RSS.appは、一般に公開されているコンテンツを処理し、標準的なRSS/XMLフィードで配信します。社内データはRSS.appを通過しません。フィードは読み取り専用で、既存の認証で保護することができます。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動