ワークプレイスツール全体に会社ニュースを自動配信

チーム間で手動でリンクを共有するのはもうやめましょう。RSS.appは、会社の最新情報、業界ニュース、顧客からのフィードバックをSlack、Discord、イントラネットに自動的に配信します。余分な作業をすることなく、社員に情報を提供しましょう。

イントラネットのパワー仕組みを見る
  • 企業のソーシャルメディアへの投稿をSlack、Discord、Telegramに自動転送
  • 複数のオフィスや部署からのニュースを1つの共有フィードに集約
  • 手作業なしで業界の最新情報や学習コンテンツを配信

1M+

アクティブなRSSフィード

100M+

処理された記事

15 min

更新頻度

99.9%

アップタイムの信頼性

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

仕組み

RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。

情報源

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

目的地

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

チームが社内コミュニケーションを自動化する方法

ソーシャルメディアからチャットへ

社員はプライベートな時間に会社のアカウントをフォローする必要はありません。RSS.appは、ソーシャルメディアチャンネルを監視し、すべての新しい投稿を自動的に社内コミュニケーションプラットフォームに配信します。

連携サービス

SlackスラックDiscordディスコードTelegramテレグラムZapierザピア

LinkedIn → Slack Bot

会社の新着情報や求人情報が公開されたら、Slackでチームに通知。

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appSlackSlack
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会社のインスタグラム → Discord Bot

ブランドビジュアルやカルチャー投稿を#announcementsサーバーに同期させる。

InstagramInstagramRSS.appRSS.appDiscordDiscord
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ブランドYouTube → Telegram Bot

ウェビナー、製品発表会、ビデオアップデートを従業員のモバイルデバイスに配信。

YouTubeYouTubeRSS.appRSS.appTelegramTelegram
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ソーシャルメディア・フィード → XMLオートメーション

ZapierやMakeを使って、企業のソーシャル活動を自動的にアーカイブ。

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
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戦略的洞察

会社の活動に関する情報を従業員に提供し続けることで、連携と企業文化が構築されます。自動化されたソーシャル転送により、チームメンバー全員が最新の情報を見ることができます。

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ソーシャル・フォワーディングの設定セットアップガイドを見る

「顧客の声」と社会的証明

世間の賞賛を社内のモチベーションに変えましょう。RSS.appは、レビューとソーシャルディスカッションを1つのストリームに集約し、顧客からのフィードバックと製品開発者とのギャップを埋めることができます。

連携サービス

SlackスラックDiscordディスコードEmail電子メールWebhooksウェブフック

トラストパイロット → Slackボット

あなたの #カスタマーサクセス チャンネルで、5つ星レビューを即座にお祝いしましょう。

TrustpilotTrustpilotRSS.appRSS.appSlackSlack
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お客様の声 → カルーセルウィジェット

イントラネットのホームページに、好意的なレビューのフィードをローテーションで表示する。

TrustpilotTrustpilotRSS.appRSS.appHTMLHTML
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Reddit Mentions → リストウィジェット

製品またはサポートチームのダッシュボードに「ユーザーの声」フィードを埋め込みましょう。

RedditRedditRSS.appRSS.appHTMLHTML
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顧客の声フィード → ウェブフック

生の顧客フィードバックをMicrosoft TeamsまたはカスタムCRMにプッシュ。

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
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戦略的洞察

カスタマーレビューやソーシャルディスカッションは、製品の品質を示す最も確かなシグナルである。それらを社内で公開することで、チームのモチベーションを高め、従業員を自分の仕事の影響に直接つなげることができる。

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顧客フィードの設定セットアップガイドを見る

企業ニュースの単一ソースを作成する

会社の最新情報は、しばしば異なるオフィスや部署にまたがって配信されます。RSS.appは、それらを1つの共有フィードに統合し、場所を超えた従業員のための信頼できる真実のソースを作成します。

連携サービス

SlackスラックTelegramテレグラムEmail電子メールJSONJSON

地域オフィスブログ → フィードバンドル

5つのグローバルオフィスからのニュースを1つの「Company Pulse」フィードに統合。

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appRSSRSS
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バンドルフィード → ニュースウォールウィジェット

本社デジタル掲示板用のカードベースのレイアウト。

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
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部門別最新情報 → テレグラムボット

現場の従業員に、全社的なアナウンスメントをモバイルでお知らせします。

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
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内部フィード → JSONフィード

カスタムメイドの社内従業員モバイルアプリにデータをプッシュします。

RSSRSSRSS.appRSS.appJSONJSON
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戦略的洞察

社内ニュースのソースを1つにすることで、情報のサイロ化が解消される。場所や部署に関係なく、すべての従業員が同じフィードにアクセスできるようになれば、連携が自然に生まれます。

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会社フィードの作成セットアップガイドを見る

自動化された産業と市場レーダー

RSS.appは、ウェブ全体から業界ニュースを収集し、単一の整理されたフィードに変換します。

連携サービス

SlackスラックEmail電子メールNotionノーティオンZapierザピア

業界トピックフィード → Slack Bot

業界のトップニュースを#market-trendsに自動投稿。

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
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グーグルニュース → ChatGPT → Slack

AIを使って、日々の業界トレンドを「TL;DR」メッセージにまとめる。

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
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ニッチ出版 → ノーション

Notionベースの企業ウィキに「業界ニュース」サイドバーを追加します。

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appNotionNotion
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マーケット・フィード → メール・ダイジェスト

金曜日に、その週の業界最大の記事を自動的に送信します。

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
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戦略的洞察

業界の情報を常に把握しているチームは、より良い意思決定を行うことができます。自動化されたマーケットレーダーにより、営業から製品まで、誰もが同じトレンドを見ることができます。

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プロフェッショナルとしての成長と "読書リスト"

RSS.appは、教育ブログやリーダーシップに関する洞察を自己更新型の学習フィードに集め、人事チームが社員の成長をサポートしやすくします。

連携サービス

SlackスラックEmail電子メールZapierザピアMake作る

リーダーシップ・ニュースレター → Slack

毎週発行されるソートリーダーシップのニュースレターをSlackに自動的にプッシュする。

EmailEmailRSS.appRSS.appSlackSlack
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トレーニングフィード → リストウィジェット

社内の人事ポータルやWikiに「Weekly Reading」ブロックを追加する。

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appHTMLHTML
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教育フィード → メールアラート

関連するホワイトペーパーやケーススタディが出版されたら、チームにお知らせします。

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
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学習フィード → Zapierオートメーション

新しい教育記事を学習管理システム（LMS）に直接同期します。

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
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戦略的洞察

従業員の学習への投資は、定着率とスキル開発を向上させます。自動化されたリーディングリストは、コンテンツを新鮮で適切なものに保ちながら、人事部のキュレーションの負担を軽減します。

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社内コミュニケーション・データでできること

RSS.appは、社内コミュニケーションのクリーニング、翻訳、スケーリングに必要なツールを提供します。

高度なフィルター

特定のキーワードやパターンでフィルタリングすることで、重要な言及のみを表示することができます。

重複なし

重複したエントリーを自動的に削除するため、チームにはユニークな言及のみが表示されます。

グローバル翻訳

ブランドセンチメントや外国語での最新情報を40以上の言語に自動翻訳。

飼料バンドル

Reddit、Google News、Reviewのフィードを1つのフィードに統合。

開発者対応フォーマット

必要なデータを必要な方法でエクスポート：RSS/XML、JSON、またはCSV。

ウェブフックとオートメーション

ウェブフックやRSSトリガーをサポートするあらゆるシステムにフィードを接続。

チームの作業場所を問わずアップデートを配信

フィードは1つ。どの配信先でも。

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSSは、何千ものアプリケーションでサポートされている標準化されたXMLフォーマットです。RSSを受け入れるシステムであれば、社内通信フィードを利用することができ、データのポータブル性とベンダーニュートラル性を保つことができます。

よくある質問

RSS.appは、あなたの会社のソーシャルメディアアカウント、ブログ、またはあらゆるウェブソースからRSSフィードを生成します。そして、そのフィードURLをSlackの組み込みRSSボットに追加したり、Zapier経由で接続することで、任意のチャンネルに自動的に更新を投稿することができます。

はい。フィードバンドルは、地域のブログ、部門ページ、ソーシャルアカウントなど、複数のソースからのフィードを1つの統一フィードに統合することができます。これにより、チームはすべての会社のニュースを1つのURLで見ることができます。

はい。RSS.appは、Trustpilot、G2、Capterraのようなレビュープラットフォームからフィードを生成することができます。これらのフィードをSlackやDiscordに転送したり、イントラネットにウィジェットとして埋め込むことができます。

RSSフィードをMicrosoft Teamsに接続するには、Webhookを使用するか、Zapier/Makeインテグレーションを使用します。RSS.appがフィードを生成し、自動化ツールがそれをTeamsに配信します。

はい。教育ブログ、業界出版物、ニュースレターからフィードを作成します。フィードをSlackチャンネルに転送したり、人事ポータルにウィジェットとして埋め込んだり、Zapier経由でLMSに同期したりできます。

フィードの更新頻度はプランによって異なります。フィードは15～60分ごとに更新されます。各更新は、新しいコンテンツがないかソースをチェックし、フィードに新しいアイテムを追加します。

はい。RSS.appは、埋め込み可能なウィジェット-ニュースウォール、リストビュー、ティッカー、カルーセル-を提供し、あなたはシンプルなHTMLスニペットで任意のイントラネットページに追加することができます。

RSS.appは、一般に公開されているコンテンツを処理し、標準的なRSS/XMLフィードで配信します。社内データはRSS.appを通過しません。フィードは読み取り専用で、既存の認証で保護することができます。

RSS.appとは？

RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。

  • 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
  • プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
  • Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動

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