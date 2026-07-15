ニュースソースとメディア報道を自動的にモニターする
RSS.appは、Googleニュース、業界紙、ニッチなブログ、メディアからのヘッドラインを構造化されたRSSフィードに集約します。Slack、Discord、Eメールなど、チームが使用するあらゆるツールにニュース速報、市場動向、メディア報道を配信します。
- 数千のソースからニュース速報や業界のヘッドラインを自動的に追跡
- フィードバンドルで複数の出版物を1つの統一ニュースフィードにまとめる
- キュレーションされたニュースダイジェストをSlack、Eメール、Telegram、またはRSS互換性のあるツールに配信します。
1M+
アクティブなRSSフィード
100M+
処理された記事
15 min
更新頻度
99.9%
アップタイムの信頼性
仕組み
RSS.appはソースとデスティネーションの間に位置し、あらゆるウェブコンテンツを構造化データフィードに変換します。
情報源
目的地
チームがニュースとメディアを監視する方法
グーグルニュースで業界ヘッドラインを追跡
RSS.appは、Googleニュースの検索クエリからフィードを生成し、業界のヘッドラインの継続的な更新ストリームをチームに提供します。トピック、地域、言語でフィルタリングすることで、ノイズを排除し、ビジネスにとって重要な記事のみを表示します。
連携サービス
グーグルニュース → Slackチャンネル
業界のニュース速報を#news-feedに投稿し、チームがリアルタイムで反応できるようにする。
グーグルニュース → メールダイジェスト
最も重要な記事を要約したニュース・ブリーフィングを毎日または毎週、リーダーに送る。
グーグルニュース → Zapierオートメーション
特定のニュースキーワードが表示されたときにワークフローをトリガーし、記事をAIで要約する。
グーグルニュース → CSVアーカイブ
四半期ごとのレポートやトレンド分析のために、業界報道の検索可能なアーカイブを構築します。
戦略的洞察
Google Newsは、何千もの出版社からの報道を集約しています。これを監視することで、チームは何十ものウェブサイトを手作業でチェックすることなく、業界の動向を幅広く把握することができます。
ニッチな出版物やブログをモニターする
すべての出版物がRSSフィードを提供しているわけではありません。RSS.appは、新しいコンテンツを自動的に検出し、あらゆるウェブサイトからフィードを生成します。業界誌、アナリストブログ、政府刊行物など、あなたのチームが頼りにしているニッチな情報源を監視します。
連携サービス
業界紙 → Slack
業界専門誌の新着記事をチームのSlackチャンネルに直接配信。
アナリストブログ → テレグラム
主要アナリストが新しいリサーチやコメントを発表するたびに、モバイルアラートを受け取ることができます。
政府からのお知らせ → Eメール
省庁のウェブサイトを監視し、新しいポリシー、ガイドライン、またはレポートが発行されたときにアラートを受け取る。
ブログフィード → Discord
関連するブログコンテンツをDiscordサーバーに自動投稿することで、コミュニティに情報を提供しましょう。
戦略的洞察
最も価値のある情報は、メインストリームのヘッドラインを飾らないニッチな情報源からもたらされることが多い。このような出版物をモニターすることで、主要な出版物しか追跡していない競合他社よりも優位に情報を得ることができる。
キーワードからトピック・フィードを作成する
RSS.appフィードジェネレーターにキーワードやフレーズを入力すると、ウェブ全体から関連記事を自動的に取得します。Googleニュースのキーワードフィード、トピックベースのジェネレータ、またはウェブサイト固有の検索を使用して、チームが追跡する必要があるあらゆるテーマに関するコンテンツの自己更新ストリームを構築します。
連携サービス
キーワードフィード → Slackチャンネル
AI規制」や「サプライチェーンの混乱」といったキーワードを入力すると、一致するすべての記事がチーム専用のSlackチャンネルにルーティングされる。
業界用語 → Telegram Bot
ニッチなトピックのモバイルフレンドリーアラートを作成します。キーワードを入力すると、一致する記事をTelegramで受信できます。
マルチキーワードバンドル → メールダイジェスト
さまざまなトピックごとにキーワードフィードを作成し、チームが追跡しているすべてのトピックを網羅した週1回のEメールブリーフィングにまとめます。
トピックフィード → ニュースウォールウィジェット
イントラネットやダッシュボードに、新しい記事が検索にマッチすると自動的に更新される、ライブのキーワード主導型ニュースウォールを埋め込む。
戦略的洞察
キーワードベースのトピックフィードにより、チームは特定の出版物に縛られることなく、新たなトレンド、規制の変化、競合の動きを監視することができます。フィードは、一致する新しいコンテンツがウェブ上のどこかに表示されると更新されます。
翻訳によるグローバル・メディア・モニタリング
RSS.appは、外国語のニュースページからフィードを生成し、内蔵のRSS.appトランスレータ、Google翻訳、またはDeepL統合を使用して自動的にコンテンツを翻訳することができます。手作業で翻訳することなく、国際的な出版物や地域の情報、外国政府の発表をお好みの言語でモニターできます。
連携サービス
海外ニュースサイト → 翻訳版Slackフィード
海外のニュースからRSSフィードを作成し、自動翻訳を有効にすることで、完全に翻訳されたヘッドラインとサマリーをSlackチャンネルに配信できます。
地域メディア → 翻訳メールダイジェスト
各地域の出版物を母国語でモニターし、国際市場の動向をカバーする翻訳された週刊ダイジェストを受け取る。
多言語バンドル → ニュースウォールウィジェット
さまざまな国のニュースソースからフィードをマージし、それらをすべて英語に翻訳し、グローバルチームのために統一されたニュースウォールに表示します。
翻訳フィード → Zapierパイプライン
翻訳された海外記事をZapierでルーティングし、AIによる要約、分類、Google Sheetsへのアーカイブを行う。
戦略的洞察
グローバルな出来事は、報道される言語に関係なく市場を動かします。自動翻訳は、国際的なメディアのモニタリングから言語の障壁を取り除き、海外ソースに対しても国内ソースと同じスピードとカバレッジをチームに提供します。
統一ニュースダッシュボードの構築
フィードバンドルでは、Googleニュース、業界ブログ、競合他社のプレスページ、ニュースレターなど、複数のニュースソースからのフィードを1つの統一フィードに統合できます。イントラネットに表示したり、ウィジェットとして埋め込んだり、カスタムダッシュボードにパイプしたりできます。
連携サービス
ニュース・バンドル → ニュース・ウォール・ウィジェット
イントラネットや社内ポータルに、カードベースのニュースフィードをライブ表示できます。
ニュースバンドル → ティッカーウィジェット
ダッシュボードやロビーの表示画面に、スクロールするニュースティッカーを追加できます。
ニュースバンドル → JSON API
集約されたニュースデータを、JSON経由でカスタムメイドのダッシュボードやモバイルアプリにフィード。
ニュースバンドル → ウェブフック
カスタム処理のために、ウェブフックを介して新しい記事を社内システムにプッシュします。
戦略的洞察
統一されたニュースダッシュボードは、タブの過負荷を排除します。複数のウェブサイトをチェックする代わりに、チームはすべてを一箇所で見ることができ、自動的に更新されます。
ニュースレターとメールマガジンのモニター
多くの業界インサイトはメールマガジンに閉じ込められています。RSS.appはニュースレターをRSSフィードに変換し、Slackで読んだり、ダッシュボードに埋め込んだり、自動化ツールで処理することができます。
連携サービス
ニュースレター → Slack
メールを転送する代わりに、専用のSlackチャンネルでニュースレターのハイライトを共有する。
ニュースレター → リストウィジェット
チームWikiやNotionワークスペースに「最新ニュースレター」セクションを埋め込む。
ニュースレター → Zapierパイプライン
ニュースレターから主要な記事を自動的に抽出し、AirtableやGoogle Sheetsに保存します。
ニュースレター → メールダイジェスト
複数のニュースレターを1つの週刊ニュースレターにまとめ、チームに配信しましょう。
戦略的洞察
ニュースレターには、生のニュースよりも実用的な業界情報が含まれています。RSSに変換することで、このコンテンツを検索、共有、自動化することができます。
Zapier、Make、n8nでニュースのワークフローを自動化する
ニュース監視を自動パイプラインに。RSS.appのフィードはZapier、Make、n8nのトリガーとして機能し、手動で作業することなくニュースコンテンツを要約、分類、アーカイブ、再配布するワークフローを構築できます。
連携サービス
ニュースフィード → SlackのAIサマリー
Zapier経由でChatGPTにニュース記事をパイプし、AIが生成したサマリーを毎日Slackに投稿。
ニュースフィード → Google Sheets アーカイブ
トレンド分析とレポート作成のために、すべての記事を自動的にスプレッドシートに記録します。
ニュースフィード → カテゴリー別アラート
n8nを使って、トピックのキーワードに基づいて記事を異なるSlackチャンネルにルーティングする。
ニュースフィード → カスタムウェブフック
カスタム処理と保存のために、生の記事データを内部APIにプッシュします。
戦略的洞察
自動化により、ニュースのモニタリングは受動的な読み物から能動的なインテリジェンスに変わります。チームは、必要な情報を正確に抽出、要約、配信するカスタムパイプラインを構築できます。
ニュースデータでできること
RSS.appは、ニュースのフィルタリング、翻訳、モニタリングに必要なツールを提供します。
高度なフィルター
キーワード、トピック、パターンでニュースをフィルタリングし、重要なストーリーだけを閲覧できるようにします。
重複なし
複数のソースに同じ記事が掲載された場合、重複記事を自動的に削除します。
グローバル翻訳
外国語のニュースソースを監視し、自動的に40以上の言語に記事を翻訳する。
飼料バンドル
複数の出版物からのフィードを1つの統一されたニュースストリームにマージします。
開発者対応フォーマット
ニュースデータをRSS/XML、JSON、またはCSVでエクスポートして、カスタムダッシュボードや統合に利用できます。
ウェブフックとオートメーション
ウェブフックやRSSトリガーをサポートするあらゆるシステムにニュースフィードを接続。
どこでもニュースを配信
フィードは1つ。どの配信先でも。
RSSは、何千ものアプリケーションでサポートされている標準化されたXMLフォーマットです。RSSを受け付けるシステムであれば、どのようなシステムでもニュースモニターフィードを利用することができ、データのポータブル性とベンダーニュートラル性を保つことができます。
よくある質問
RSS.appは、Googleニュース、ブログ、ウェブサイトなどのニュースソースから構造化されたRSSフィードを生成します。監視したいトピックやURLを指定すると、RSS.appが15～60分ごとに更新されるフィードURLを作成します。そのフィードをSlack、メール、またはRSS互換性のあるツールに接続します。
はい。RSS.appは、新しいコンテンツを自動的に検出し、あらゆるウェブサイトからフィードを生成することができます。出版物やブログがネイティブRSSフィードを提供していない場合、RSS.appがあなたのためにRSSフィードを作成します。
はい。フィードバンドルは、複数の出版物、Google Newsクエリ、ブログからのフィードを1つの統一されたフィードに統合することができます。あなたのチームは、何十もの別々のフィードを管理する代わりに、すべてのニュースのための1つのURLを取得します。
はい。RSS.appは、あらゆる言語のニュースソースの監視をサポートしています。また、自動翻訳を有効にして、外国語の記事をお好みの言語に変換することもできます。
RSS.appは、埋め込み可能なウィジェット-ニュースウォール、リストビュー、ティッカー、カルーセル-を提供します。シンプルなHTMLスニペットでウィジェットを追加できます。フィードは自動的に更新されます。
はい。アドバンスドフィルターでは、キーワード、フレーズ、パターンに基づいて記事を含めたり除外したりできます。あなたのチームに関連する記事のみを表示し、ノイズを排除するフィルタを作成します。
そうです。RSS.appはメールマガジンをRSSフィードに変換し、Slackで読んだり、ダッシュボードに埋め込んだり、自動化ツールで処理することができます。
フィードの更新頻度はプランによって異なります。フィードは15～60分ごとに更新されます。各更新は、新しいコンテンツがないかソースをチェックし、フィードに新しいアイテムを追加します。
RSS.appとは？
RSS.appは、ウェブページ、ソーシャルメディアプロフィール、オンラインソースを構造化されたRSSフィードに変換します。これらのフィードは、スケジュール（あなたのプランに応じて15〜60分毎）に更新され、任意のRSS互換性のあるシステムで消費することができます。
- 何千ものツールと互換性のある標準化されたXMLフォーマット
- プランにより、15～60分ごとに更新をスケジュール
- Slack、Discord、Telegram、Zapier、Make、n8n、あらゆるRSSリーダーと連動