Instagram Telegram ボット

ボット
Instagram to Telegram Bot
オートメーションボット

InstagramからTelegramへのボット：投稿を即座に自動シェア

Instagramの新コンテンツをTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動投稿。あらゆるInstagramプロフィールを監視し、更新をリアルタイムで共有します。コーディングは不要です。

インスタグラムの統合

公開されているインスタグラムのプロフィールやハッシュタグからRSSフィードを作成する。

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テレグラムへの自動投稿

新しい投稿はすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜInstagramからTelegramへのボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

投稿を見逃さない。ボットが24時間Instagramを監視し、新しいコンテンツを自動的にTelegramに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

InstagramからTelegramへのボット設定方法

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コネクト・インスタグラム

1

公開されているインスタグラムのプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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コネクト・テレグラム

2

ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しい投稿が自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
インスタグラム＋テレグラムの統合

Instagramの投稿をTelegramに自動シェアする最も簡単な方法。世界中のインフルエンサー、ブランド、コミュニティマネージャーに信頼されています。

InstagramからTelegramへの自動化のための強力な機能

InstagramとTelegram間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は、検出後数秒でTelegramに共有されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、キャプションで投稿を含めたり除外したりできます。オーディエンスにとって重要なものだけを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Telegramでの投稿の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックに投稿を送信。

InstagramからTelegramへの移行を見る

新しい記事をアップロード
新しい記事をアップロード
自動化
テレグラムで即座に共有
テレグラムで即座に共有

誰がInstagramからTelegramへのボットを使うのか？

インフルエンサー＆コンテンツクリエイター
インフルエンサー＆コンテンツクリエイター

Instagramの投稿をTelegramのファンと自動共有。プラットフォームを超えて、簡単にオーディエンスを増やすことができます。

ブランド・コミュニティ
ブランド・コミュニティ

最新のブランドコンテンツ、舞台裏、お知らせをTelegramコミュニティで更新しましょう。

マーケティング＆ソーシャルメディアチーム
マーケティング＆ソーシャルメディアチーム

競合アカウント、インフルエンサーとのパートナーシップ、ブランドへの言及を監視する。チームのチャンネルに最新情報を共有する。

よくある質問InstagramからTelegramへのボット

InstagramをTelegramに接続するには？
公開されているインスタグラムのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。
InstagramからTelegramへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しい投稿が検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルにシェアされます。
Telegramにシェアされる投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、キャプション、ハッシュタグ、コンテンツタイプに基づいて投稿を含めたり除外したりできます。メディアの種類（写真、ビデオ、リール）でもフィルターをかけることができます。
Telegramでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！キャプション、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズできます。各投稿の前後にカスタムテキストを追加リッチメディアの埋め込みを有効または無効にする。
インスタグラムのプロフィールやハッシュタグは使えますか？
はい、私たちのボットはInstagramの公開プロフィールとハッシュタグフィードをサポートしています。クリエイター、ブランド、トレンドトピックを自動的に追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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グーグルニュース to テレグラムボット
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