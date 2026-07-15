Instagram Telegram ボット

InstagramをTelegramに接続するには？ 公開されているインスタグラムのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。

InstagramからTelegramへのボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しい投稿が検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルにシェアされます。

Telegramにシェアされる投稿をフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使用して、キャプション、ハッシュタグ、コンテンツタイプに基づいて投稿を含めたり除外したりできます。メディアの種類（写真、ビデオ、リール）でもフィルターをかけることができます。

Telegramでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！キャプション、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズできます。各投稿の前後にカスタムテキストを追加リッチメディアの埋め込みを有効または無効にする。