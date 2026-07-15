Instagram Telegram ボット

InstagramからTelegramへのボット：投稿を即座に自動シェア
Instagramの新コンテンツをTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動投稿。あらゆるInstagramプロフィールを監視し、更新をリアルタイムで共有します。コーディングは不要です。
インスタグラムの統合
公開されているインスタグラムのプロフィールやハッシュタグからRSSフィードを作成する。
テレグラムへの自動投稿
新しい投稿はすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに自動的に送信されます。
なぜInstagramからTelegramへのボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
投稿を見逃さない。ボットが24時間Instagramを監視し、新しいコンテンツを自動的にTelegramに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
InstagramからTelegramへのボット設定方法
コネクト・インスタグラム1
公開されているインスタグラムのプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
コネクト・テレグラム2
ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。
エンジョイ・オートメーション3
新しい投稿が自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。
インスタグラム＋テレグラムの統合
Instagramの投稿をTelegramに自動シェアする最も簡単な方法。世界中のインフルエンサー、ブランド、コミュニティマネージャーに信頼されています。
InstagramからTelegramへの自動化のための強力な機能
InstagramとTelegram間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は、検出後数秒でTelegramに共有されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、キャプションで投稿を含めたり除外したりできます。オーディエンスにとって重要なものだけを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Telegramでの投稿の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックに投稿を送信。
InstagramからTelegramへの移行を見る
誰がInstagramからTelegramへのボットを使うのか？
インフルエンサー＆コンテンツクリエイター
Instagramの投稿をTelegramのファンと自動共有。プラットフォームを超えて、簡単にオーディエンスを増やすことができます。
ブランド・コミュニティ
最新のブランドコンテンツ、舞台裏、お知らせをTelegramコミュニティで更新しましょう。
マーケティング＆ソーシャルメディアチーム
競合アカウント、インフルエンサーとのパートナーシップ、ブランドへの言及を監視する。チームのチャンネルに最新情報を共有する。
よくある質問InstagramからTelegramへのボット
もっと自動化したい？
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
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