マガジンウィジェットでストーリーをスタイリング

マガジン・ウィジェットを選ぶ理由
マガジンは、素早く設定でき、読みやすい、きれいで目を引くフォーマットでコンテンツを共有するのに役立ちます。
視覚的に豊かなレイアウト
画像、明確なタイトル、短いプレビューでストーリーを見せ、人々を引きつける。
複数の情報源
異なるソースからの投稿を1つのスムーズなストリームにミックスする。
より良い読書体験
閲覧しやすいすっきりとしたレイアウトで、読者を惹きつけましょう。
最もよく使うプラットフォームからのウィジェット
お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。
インスタグラム・ウィジェット
インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。
LinkedInウィジェット
LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。
Xウィジェット
公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。
TikTokウィジェット
公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。
YouTubeウィジェット
Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。
フェイスブック・ウィジェット
Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。
グーグルニュースウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
スレッドウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
Redditウィジェット
サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。
ブルースカイ ウィジェット
Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。
テレグラム・ウィジェット
公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。
もっと見る
ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。
マガジンウィジェットの主な特徴
すぐに使える
ウェブフィードを生成すると、マガジンウィジェットも同時に作成されます。余分な設定は必要ありません。
高度なフィルター
不要なコンテンツを非表示にしたり、キーワードをブロックしたり、重複を削除してすっきりと見せます。
カスタマイズが容易
レイアウト、スペーシング、スタイルを微調整して、あなたのサイトにマッチさせましょう。
レスポンシブ・バイ・デザイン
デスクトップ、タブレット、モバイルに自動的に適応。
コーディング不要
1つのコード・スニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、即座にライブを見ることができます。
3ステップでできるマガジンウィジェット
generateTitle1
好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成すると、マガジンウィジェットが自動的に作成されます。
マガジンのカスタマイズ2
見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。
ウェブサイトに追加3
コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。
マガジンウィジェットで得られるもの
スタイリッシュなショーケース・ストーリー
信頼を築き、読者の興味を持続させるプロフェッショナルなコンテンツに仕上げましょう。
複数のソースから引き出す
異なるソースからのコンテンツを1つのまとまりのある魅力的なビューに統合します。
読者を引きつける
探検しやすく、クリックされやすいレイアウトで、訪問者の滞在時間を延ばしましょう。
ブランドに合わせる
フォント、色、スタイルを調整し、ウィジェットがあなたのサイトの一部のように感じられるようにします。
高速ロード、スムーズスクロール
ページが素早く読み込まれ、ラグなく動作するよう軽量に作られている。
数分でローンチ
コーディング不要。1行のコードをカスタマイズして貼り付けるだけ。
最も人気のあるウェブサイト・ビルダー
世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。
誰がマガジン・ウィジェットを使用するのか？
余分な手間をかけずに、すっきりとした編集レイアウトでコンテンツを共有したいチーム、クリエイター、パブリッシャーに最適です。
メディア＆ニュースサイト
ニュース速報や特集記事をプロフェッショナルな形式で紹介する。
ブロガー
あなたの投稿を、探索を促すようなディスプレイで紹介しましょう。
電子商取引
洗練された編集スタイルで、商品やコレクションを紹介する。
企業ウェブサイト
最新情報、ケーススタディ、チームニュースを整理されたフォーマットで共有する。
SEOとアクセシビリティのために構築
マガジンウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけて利用できるように作られています。高速読み込み、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。
高速パフォーマンス
訪問者の関心を引きつけ、直帰率を減らすために、読み込み時間を短縮するように設計されています。
SEOフレンドリーなマークアップ
構造化されたHTMLは、検索エンジンがあなたのコンテンツを簡単にインデックスできるようにします。
WCAG準拠
支援技術を使用するユーザーを含め、すべてのユーザーが完全にアクセス可能。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.