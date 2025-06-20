マガジンウィジェットでストーリーをスタイリング

複数のソースのコンテンツを1つのマガジンにまとめることはできますか？ バンドル機能を使って、異なるソースからの記事を1つのフィードにまとめることができます。

マガジンは自動的に更新されますか？ フィードを設定すると、ウィジェットは自動的に更新され、手動で更新しなくても最新の投稿が表示されます。

ウェブサイトに合わせてデザインをカスタマイズできますか？ はい！カスタマイズ "をクリックしてクリックしまくるだけ。色、フォント、レイアウトを思い通りに変更できます。デザインスキルは必要ありません。