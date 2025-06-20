マガジンウィジェットでストーリーをスタイリング

画像、見出し、短いプレビューを備えた、すっきりとした編集レイアウトでコンテンツを表示します。コーディングは不要です。

マイマガジンウィジェットの作成
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何千もの企業に信頼され、利用されている

マガジン・ウィジェットを選ぶ理由

マガジンは、素早く設定でき、読みやすい、きれいで目を引くフォーマットでコンテンツを共有するのに役立ちます。

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視覚的に豊かなレイアウト

画像、明確なタイトル、短いプレビューでストーリーを見せ、人々を引きつける。

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複数の情報源

異なるソースからの投稿を1つのスムーズなストリームにミックスする。

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より良い読書体験

閲覧しやすいすっきりとしたレイアウトで、読者を惹きつけましょう。

最もよく使うプラットフォームからのウィジェット

お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。

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インスタグラム・ウィジェット

インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。

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LinkedInウィジェット

LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。

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Xウィジェット

公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。

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TikTokウィジェット

公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。

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YouTubeウィジェット

Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。

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フェイスブック・ウィジェット

Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。

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グーグルニュースウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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スレッドウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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Redditウィジェット

サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。

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ブルースカイ ウィジェット

Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。

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テレグラム・ウィジェット

公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。

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もっと見る

ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。

マガジンウィジェットの主な特徴

すぐに使える

ウェブフィードを生成すると、マガジンウィジェットも同時に作成されます。余分な設定は必要ありません。

すぐに使える

高度なフィルター

不要なコンテンツを非表示にしたり、キーワードをブロックしたり、重複を削除してすっきりと見せます。

高度なフィルター

カスタマイズが容易

レイアウト、スペーシング、スタイルを微調整して、あなたのサイトにマッチさせましょう。

カスタマイズが容易

レスポンシブ・バイ・デザイン

デスクトップ、タブレット、モバイルに自動的に適応。

レスポンシブ・バイ・デザイン

コーディング不要

1つのコード・スニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、即座にライブを見ることができます。

コーディング不要

3ステップでできるマガジンウィジェット

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1

好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成すると、マガジンウィジェットが自動的に作成されます。

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マガジンのカスタマイズ

2

見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。

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ウェブサイトに追加

3

コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。

マイフィードの作成

マガジンウィジェットで得られるもの

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スタイリッシュなショーケース・ストーリー

信頼を築き、読者の興味を持続させるプロフェッショナルなコンテンツに仕上げましょう。

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複数のソースから引き出す

異なるソースからのコンテンツを1つのまとまりのある魅力的なビューに統合します。

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読者を引きつける

探検しやすく、クリックされやすいレイアウトで、訪問者の滞在時間を延ばしましょう。

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ブランドに合わせる

フォント、色、スタイルを調整し、ウィジェットがあなたのサイトの一部のように感じられるようにします。

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高速ロード、スムーズスクロール

ページが素早く読み込まれ、ラグなく動作するよう軽量に作られている。

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数分でローンチ

コーディング不要。1行のコードをカスタマイズして貼り付けるだけ。

最も人気のあるウェブサイト・ビルダー

世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。

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ショップファイ

Shopifyで商品、ブログ、最新情報を表示する。

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ウィックス

Wixサイトに最新のアップデートを直接表示できます。

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HTML

どんなHTMLページにも数秒でウィジェットを埋め込めます。

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ワードプレス

ワードプレスサイトにライブニュースウィジェットを追加。

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スクエアスペース

新鮮なコンテンツでサイトを強化しましょう。

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ウェブリー

Weeblyのライブニュースで訪問者を惹きつけましょう。

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ドラパル

ニュースフィードでDrupalサイトを自動更新。

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Joomla

コーディングなしでJoomlaのライブコンテンツを共有します。

誰がマガジン・ウィジェットを使用するのか？

余分な手間をかけずに、すっきりとした編集レイアウトでコンテンツを共有したいチーム、クリエイター、パブリッシャーに最適です。

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メディア＆ニュースサイト

ニュース速報や特集記事をプロフェッショナルな形式で紹介する。

useCasesPeopleTitle

ブロガー

あなたの投稿を、探索を促すようなディスプレイで紹介しましょう。

useCasesBookSquareTitle

電子商取引

洗練された編集スタイルで、商品やコレクションを紹介する。

useCasesCourtHouseTitle

企業ウェブサイト

最新情報、ケーススタディ、チームニュースを整理されたフォーマットで共有する。

SEOとアクセシビリティのために構築

マガジンウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけて利用できるように作られています。高速読み込み、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。

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高速パフォーマンス

訪問者の関心を引きつけ、直帰率を減らすために、読み込み時間を短縮するように設計されています。

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SEOフレンドリーなマークアップ

構造化されたHTMLは、検索エンジンがあなたのコンテンツを簡単にインデックスできるようにします。

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WCAG準拠

支援技術を使用するユーザーを含め、すべてのユーザーが完全にアクセス可能。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

複数のソースのコンテンツを1つのマガジンにまとめることはできますか？
バンドル機能を使って、異なるソースからの記事を1つのフィードにまとめることができます。
マガジンは自動的に更新されますか？
フィードを設定すると、ウィジェットは自動的に更新され、手動で更新しなくても最新の投稿が表示されます。
ウェブサイトに合わせてデザインをカスタマイズできますか？
はい！カスタマイズ "をクリックしてクリックしまくるだけ。色、フォント、レイアウトを思い通りに変更できます。デザインスキルは必要ありません。
マガジンの埋め込みにコーディングは必要ですか？
いいえ。埋め込みコードをあなたのサイトにコピー＆ペーストするだけで、ウィジェットは即座に公開されます。

準備はいいですか？

既にマガジンウィジェットをご利用いただいている数千人のお客様にご参加ください。
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