Google Email Bot

ボット
Google News to Email Bot
オートメーションボット

Google News to Email Bot: 受信トレイでニュースを受け取る

Googleニュースの記事をメールで受信。あらゆるトピック、キーワード、ソースを監視し、リアルタイムでアラートメールを受け取ることができます。コーディングは不要です。

グーグルニュースの統合

Googleニュースのトピック、検索クエリ、ニュースソースからRSSフィードを作成します。

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電子メールへの自動送信

すべての新しい記事は、自動的にあなたの電子メール受信トレイまたはダイジェストに配信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Google News to Emailボットを選ぶ理由

24時間365日の自動アラート
24時間365日の自動アラート

ニュース速報を見逃さない。気になるトピックの新着記事をメールでお知らせします。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

Google News to Emailボットの設定方法

stepsStep1Title

グーグルニュースに接続

1

Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

stepsStep2Title

Eメールに接続する

2

Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。

stepsStep3Title

エンジョイ・オートメーション

3

ニュースは自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。

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グーグルニュース＋Eメールの統合

ニュースアラートを受信トレイで受け取る最も簡単な方法。ブランドに関する言及、業界ニュース、競合他社の報道を監視するのに最適です。

Google News to Emailオートメーションの強力な機能

ニュースアラートをEメールに直接自動送信するために必要なすべてが揃っています。

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インスタントまたはダイジェスト・モード

リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ソース、トピックによって記事を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いニュースのみを受信

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カスタムメールテンプレート

Eメールでの記事の表示方法をコントロール。見出し、要約、フォーマットされたテキストを含む。

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複数のメールアドレス

1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストにニュースアラートを送信。

Google News to Emailの実例を見る

ニュース速報掲載
ニュース速報掲載
自動化
受信トレイに即時配信
受信トレイに即時配信

誰がGoogle News to Emailボットを使っているのか？

エグゼクティブ＆多忙なプロフェッショナル
エグゼクティブ＆多忙なプロフェッショナル

ニュースサイトを閲覧することなく、業界ニュースや競合他社の動向を常に把握。

PR＆コミュニケーションチーム
PR＆コミュニケーションチーム

ブランドに関する言及やメディア露出を監視一刻を争う状況に対して即座にアラートを受け取る。

研究者・アナリスト
研究者・アナリスト

業界ニュース、市場動向、規制の変更を追跡します。重要な記事をメールにアーカイブ。

よくある質問グーグルニュースからメールボットへ

GoogleニュースをEメールに接続するには？
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、メールアドレスを入力し、配信設定を選択します。セットアップは約2分で完了します。
Google News to Emailボットは無料ですか？
はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい記事をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい記事をチェックします。ご希望に応じて、インスタントEメールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。
自分のEメールに送られるニュースをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、見出し、情報源、トピックに基づいて記事を含めたり除外したりできます。出版物や言語によるフィルターも可能です。
インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？
はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェスト・メールは、すべての新着記事を1通の読みやすいEメールに統合します。
Googleニュースのトピック、検索、情報源に対応していますか？
はい、私たちのボットは、トピック、検索クエリ、特定のソース、および地理的な地域のすべてのGoogleニュースのコンテンツタイプをサポートしています。
その他の統合

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ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to メールボット
統合の設定
グーグルニュース to メールボット
統合の設定
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統合の設定
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