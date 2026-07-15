Google Email Bot

Google News to Email Bot: 受信トレイでニュースを受け取る
Googleニュースの記事をメールで受信。あらゆるトピック、キーワード、ソースを監視し、リアルタイムでアラートメールを受け取ることができます。コーディングは不要です。
グーグルニュースの統合
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ニュースソースからRSSフィードを作成します。
電子メールへの自動送信
すべての新しい記事は、自動的にあなたの電子メール受信トレイまたはダイジェストに配信されます。
Google News to Emailボットを選ぶ理由
24時間365日の自動アラート
ニュース速報を見逃さない。気になるトピックの新着記事をメールでお知らせします。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
Google News to Emailボットの設定方法
グーグルニュースに接続1
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
Eメールに接続する2
Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。
エンジョイ・オートメーション3
ニュースは自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。
グーグルニュース＋Eメールの統合
ニュースアラートを受信トレイで受け取る最も簡単な方法。ブランドに関する言及、業界ニュース、競合他社の報道を監視するのに最適です。
Google News to Emailオートメーションの強力な機能
ニュースアラートをEメールに直接自動送信するために必要なすべてが揃っています。
インスタントまたはダイジェスト・モード
リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ソース、トピックによって記事を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いニュースのみを受信
カスタムメールテンプレート
Eメールでの記事の表示方法をコントロール。見出し、要約、フォーマットされたテキストを含む。
複数のメールアドレス
1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストにニュースアラートを送信。
Google News to Emailの実例を見る
誰がGoogle News to Emailボットを使っているのか？
エグゼクティブ＆多忙なプロフェッショナル
ニュースサイトを閲覧することなく、業界ニュースや競合他社の動向を常に把握。
PR＆コミュニケーションチーム
ブランドに関する言及やメディア露出を監視一刻を争う状況に対して即座にアラートを受け取る。
研究者・アナリスト
業界ニュース、市場動向、規制の変更を追跡します。重要な記事をメールにアーカイブ。
よくある質問グーグルニュースからメールボットへ
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