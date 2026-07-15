Google Email Bot

GoogleニュースをEメールに接続するには？ Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、メールアドレスを入力し、配信設定を選択します。セットアップは約2分で完了します。

Google News to Emailボットは無料ですか？ はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しい記事をチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい記事をチェックします。ご希望に応じて、インスタントEメールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。

自分のEメールに送られるニュースをフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使用して、見出し、情報源、トピックに基づいて記事を含めたり除外したりできます。出版物や言語によるフィルターも可能です。

インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？ はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェスト・メールは、すべての新着記事を1通の読みやすいEメールに統合します。