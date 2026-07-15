Instagram Slack ボット

InstagramからSlackへのボット：投稿を即座に自動共有
Instagramの新着コンテンツをSlackワークスペースに自動投稿。あらゆるInstagramプロフィールを監視し、更新情報をリアルタイムでチームと共有。
インスタグラムの統合
公開されているインスタグラムのプロフィールやハッシュタグからRSSフィードを作成する。
Slackへの自動投稿
すべての新しい投稿は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。
なぜInstagramからSlackへのボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
投稿を見逃さない。ボットが24時間Instagramを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
InstagramからSlackへのボット設定方法
コネクト・インスタグラム1
公開されているインスタグラムのプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
スラックに接続2
ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。
エンジョイ・オートメーション3
新しい投稿は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。
インスタグラムとスラックの統合
Instagramの投稿をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、エージェンシー、ブランドから信頼されています。
InstagramからSlackへの自動化のための強力な機能
InstagramとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものすべて。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新される。新しい投稿は発見後数秒でSlackに共有されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、キャプションで投稿を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Slackでの投稿の表示方法をコントロール。画像、リンク、リッチ添付ファイルを使って書式をカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースに投稿を送信。
InstagramからSlackへの移行
誰がInstagramからSlackへのボットを使っていますか？
マーケティング＆ソーシャルメディアチーム
競合アカウント、インフルエンサーとのパートナーシップ、ブランドへの言及を監視します。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る
PR＆コミュニケーションチーム
ブランドカバレッジやインフルエンサーとのコラボレーションを追跡業界全体のビジュアルコンテンツに関する情報を入手できます。
クリエイティブ＆デザインチーム
デザインインスピレーションアカウントをフォローし、ビジュアルトレンドをクリエイティブチームと自動的に共有しましょう。
よくある質問InstagramからSlackへのボット
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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