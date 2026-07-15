Instagram Slack ボット

ボット
Instagram to Slack Bot
オートメーションボット

InstagramからSlackへのボット：投稿を即座に自動共有

Instagramの新着コンテンツをSlackワークスペースに自動投稿。あらゆるInstagramプロフィールを監視し、更新情報をリアルタイムでチームと共有。

インスタグラムの統合

公開されているインスタグラムのプロフィールやハッシュタグからRSSフィードを作成する。

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Slackへの自動投稿

すべての新しい投稿は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜInstagramからSlackへのボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

投稿を見逃さない。ボットが24時間Instagramを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

InstagramからSlackへのボット設定方法

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コネクト・インスタグラム

1

公開されているインスタグラムのプロフィールURLまたはハッシュタグを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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スラックに接続

2

ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しい投稿は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
インスタグラムとスラックの統合

Instagramの投稿をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、エージェンシー、ブランドから信頼されています。

InstagramからSlackへの自動化のための強力な機能

InstagramとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものすべて。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新される。新しい投稿は発見後数秒でSlackに共有されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、キャプションで投稿を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Slackでの投稿の表示方法をコントロール。画像、リンク、リッチ添付ファイルを使って書式をカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースに投稿を送信。

InstagramからSlackへの移行

新しい記事をアップロード
新しい記事をアップロード
自動化
Slackで即座に共有
Slackで即座に共有

誰がInstagramからSlackへのボットを使っていますか？

マーケティング＆ソーシャルメディアチーム
マーケティング＆ソーシャルメディアチーム

競合アカウント、インフルエンサーとのパートナーシップ、ブランドへの言及を監視します。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る

PR＆コミュニケーションチーム
PR＆コミュニケーションチーム

ブランドカバレッジやインフルエンサーとのコラボレーションを追跡業界全体のビジュアルコンテンツに関する情報を入手できます。

クリエイティブ＆デザインチーム
クリエイティブ＆デザインチーム

デザインインスピレーションアカウントをフォローし、ビジュアルトレンドをクリエイティブチームと自動的に共有しましょう。

よくある質問InstagramからSlackへのボット

InstagramをSlackに接続するには？
公開されているインスタグラムのプロフィールURLやハッシュタグを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。
InstagramからSlackへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しい投稿が検出されると、数秒以内にあなたのSlackチャンネルに共有されます。
Slackに共有される投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、キャプション、ハッシュタグ、コンテンツタイプに基づいて投稿を含めたり除外したりできます。メディアの種類でフィルタリングすることもできます。
Slackでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！キャプション、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択できます。
インスタグラムのプロフィールやハッシュタグは使えますか？
はい、私たちのボットはInstagramの公開プロフィールとハッシュタグフィードをサポートしています。クリエイター、ブランド、トレンドトピックを自動的に追跡します。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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