Discord統合でメールを作ろう：チャンネルでメールを受信する

ニュースレターやお知らせを受け取ったり、メールを転送するためにメールアドレスが必要ですが、メールは使いたくないですか？あなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されるメールアドレスを提供します。

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何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Discordと統合されたEメールを選ぶ理由

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ユニファイド・メッセージング

メールを受信し、すべてをDiscordに転送することで、コミュニケーションを一元化できます。

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リアルタイム・アップデート

リアルタイムアラートとメール受信通知で常に最新の状態を維持し、重要な情報を逃しません。

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シームレスなコラボレーション

Discord内で関連メール、アラート、ニュースレターを共有することで、チームのコラボレーションを強化します。

Discordと統合した電子メールはどのような目的で使用できますか？

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電子メールの転送

選択したEメールを指定のDiscordチャンネルに自動転送し、チームが簡単にアクセスできるようにします。

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ニュースレター

Discordで主要な組織のニュースレターを配信し、全員に情報を提供し、参加してもらう。

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お知らせ

新着メールや重要なメールの通知をDiscordチャンネルでタイムリーに受け取れます。

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アラート

Discordの重要な情報を強調するために、特定の電子メールのアラートをカスタマイズし、優先順位を付けます。

メールとDiscordの統合の基本機能

Discordを統合したメールのトップ機能をご覧ください。

電子メールの転送

受信トレイから指定したDiscordチャンネルに簡単にメールをリダイレクトできます。

電子メールの転送

統合の容易さ

メールアカウントとDiscordをリンクするための簡単なセットアッププロセス。

統合の容易さ

電子メールのフィルタリング

フィルターを活用して、関連性のあるメールだけがDiscordチャンネルに転送されるようにしましょう。

電子メールのフィルタリング

カスタマイズ可能なアラート

お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのメールにパーソナライズされた通知を設定できます。

カスタマイズ可能なアラート

ダイナミック・チャンネル・コントロール

Discordチャンネルを簡単に切り替えてカスタマイズすることで、チームのコミュニケーションを常に進化するニーズに合わせることができます。

ダイナミック・チャンネル・コントロール

アタッチメント・サポート

添付ファイル付きの電子メールを転送し、包括的な情報共有を確保する。

アタッチメント・サポート

Discordで電子メールを使うメリット

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効率の向上

メールとDiscordの切り替えにかかる時間を短縮し、生産性を向上。

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チーム意識の向上

Discordで電子メールによるコミュニケーションに即座にアクセスして、チームに情報を提供しましょう。

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情報の一元化

コミュニケーションツールを統合し、重要な情報の追跡を容易にする。

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カスタマイズされた通知

チームやプロジェクト独自のニーズに合わせてアラート設定をカスタマイズできます。

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包括的コラボレーション

チームメンバー全員が重要なEメールの最新情報にアクセスできるようにし、より包括的な職場環境を醸成する。

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過去データへの容易なアクセス

Discordで過去のメールコミュニケーションを直接検索・取得できます。

メールとDiscordの統合はどこで使えますか？

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ビジネスチーム

ビジネスや組織のチーム内のコミュニケーションとコラボレーションを強化します。

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ゲーミング・コミュニティー

最新のアップデートやニュースで、ゲームコミュニティーの関心を高め、情報を提供しましょう。

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教育グループ

生徒と教育者間のコミュニケーションを促進し、重要な電子メールや最新情報を共有します。

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オンライン・コミュニティ

Discordでコミュニケーションと情報共有を一元化して、オンラインコミュニティを強化しましょう。

今すぐ統合して、コミュニティ・コミュニケーションを次のレベルに引き上げましょう！