Discord統合でメールを作ろう：チャンネルでメールを受信する

ニュースレターやお知らせを受け取ったり、メールを転送するためにメールアドレスが必要ですが、メールは使いたくないですか？あなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されるメールアドレスを提供します。

Discordとの統合