Telegramとの統合でメールを作ろう：チャンネルとグループでメールを受信する

ニュースレターやお知らせを受け取ったり、メールを転送したりするためにメールアドレスが必要ですが、メールは使いたくないですか？Telegramチャンネルまたはグループに自動的に送信されます。

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何千もの企業に信頼され、利用されている
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Telegramを統合したEメールを選ぶ理由

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インスタント・アップデート

TelegramでリアルタイムのEメール通知を受け取り、重要な連絡を見逃すことはありません。

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簡単なアクセス

Telegramから直接Eメールにアクセスできるので、迅速な対応と意思決定が可能になります。

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コラボレーションの強化

メールの内容をTelegramでチームメンバーと簡単に共有し、効率的なチームワークと情報交換を促進します。

Telegramとの統合でどのような目的でEメールを使用できますか？

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電子メールの転送

重要なEメールを自動的にTelegramのチャットやチャンネルに送信し、素早くアクセスしてアクションを起こすことができます。

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ニュースレター

お気に入りのニュースレターを直接Telegramで受信して、Eメールに煩わされることなく情報を入手できます。

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お知らせ

重要なEメール通知をTelegramで受信し、タイムリーな認識と対応を。

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アラート

緊急のアップデートをTelegramで即座にアラートし、即時の注意と行動を確保する。

テレグラムで電子メールを使うための基本機能

Telegramを統合したEメールのトップ機能をご覧ください。

電子メールの転送

受信トレイのメールをTelegramチャンネルや個人メッセージに簡単に転送できます。

電子メールの転送

グループ共有

Telegramグループで重要な電子メールを共有し、関連するチームメンバーが情報を入手し、参加できるようにする。

グループ共有

ファイル添付サポート

Telegramを通じて電子メールの添付ファイルを送受信し、必要な情報を一箇所にまとめておくことができます。

ファイル添付サポート

アラートと通知

特定のフィルターやキーワードに基づいて、Telegramに送信するEメール通知を調整します。

アラートと通知

リンクプレビュー

Eメールに含まれるリンクのプレビューをTelegramメッセージで直接取得し、開く前にコンテキストを提供します。

リンクプレビュー

検索可能な歴史

Telegramの強力な検索機能により、過去のメールや会話を素早く見つけることができます。

検索可能な歴史

電子メールをテレグラムに使うメリット

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即時のコミュニケーション

Telegramのインスタント通知を受信することで、Eメールでのコミュニケーションの遅れを軽減。

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情報の一元化

すべての関連情報や連絡事項は、アクセスしやすい場所に保管する。

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モバイルの利便性

Telegramのモバイルアプリを使えば、外出先からメールや通知にアクセスでき、常につながっていられます。

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チームダイナミクスの向上

Telegramでコミュニケーションを一元化することで、より迅速で結束力のあるチーム環境を育む。

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カスタマイズ可能な統合

チーム固有のニーズに合わせて統合を設定し、ワークフローと生産性を最適化します。

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安全な通信

Telegramの暗号化とセキュリティ機能を利用しながら、Eメール通信を処理できます。

Eメールからテレグラムはどこで使える？

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リモートワーク

EメールとTelegramを統合することで、遠隔地や分散したチーム間のコミュニケーションとコラボレーションを強化。

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プロジェクト最新情報

Telegramチャンネルを通じてEメールの更新や通知を共有することで、プロジェクトコミュニケーションを効率化。

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カスタマーサポート

カスタマーサポートのEメールを専用のTelegramチャンネルに転送することで、応答時間とチームの連携を改善します。

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イベント・コーディネーション

イベント専用のTelegramチャンネルにメールでのコミュニケーションを一元化することで、イベントの計画とアップデートを促進する。

今すぐEメールとTelegramの統合を開始し、コミュニケーション効率を変えましょう！