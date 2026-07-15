Telegramとの統合でメールを作ろう：チャンネルとグループでメールを受信する

ニュースレターやお知らせを受け取ったり、メールを転送したりするためにメールアドレスが必要ですが、メールは使いたくないですか？Telegramチャンネルまたはグループに自動的に送信されます。

テレグラムとの統合