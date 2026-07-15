Facebook Discord Bot

FacebookからDiscordへ：投稿を即座に自動共有するボット
Facebookページやグループの更新をDiscordサーバーに自動投稿。あらゆる公開ページやグループを監視 - リアルタイムでコンテンツを共有。コーディングは不要です。
フェイスブックとの統合
Facebookの公開ページ、グループ、プロフィールからRSSフィードを作成できます。
ディスコードへの自動投稿
すべての新しい投稿は、ウェブフックを介してあなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されます。
FacebookからDiscordへのボットを選ぶ理由
24時間365日の自動ポスティング
新しいコンテンツを見逃しません。ボットが24時間Facebookページを監視し、Discordに自動的に更新を投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
FacebookからDiscordへのボット設定方法
フェイスブックに接続1
Facebookの公開ページやグループのURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
ディスコードに接続2
あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。
FacebookとDiscordの統合
Facebookの投稿をDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のゲームコミュニティ、ファンサーバー、ブランドコミュニティから信頼されています。
FacebookからDiscordへの自動化のための強力な機能
FacebookとDiscord間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は発見後数秒でDiscordに共有されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを共有する。
カスタム埋め込みフォーマット
Discord での投稿の表示方法をコントロールできます。テキスト、画像、リッチフォーマットでエンベッドをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのFacebookソースから複数のDiscordチャンネルまたはサーバーに投稿を送信します。
FacebookからDiscordへの移行を見る
FacebookをDiscordボットにカスタマイズする
ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。
ウェブフックを追加する
FacebookからDiscordへのボットを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、投稿がDiscordサーバーに表示される方法をカスタマイズします。
ボット名の変更
Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。
アバターのアップロード
さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。
カード要素
タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。
誰がFacebookからDiscordへのボットを使うのか？
ゲーム＆ファンコミュニティ
Facebookページの更新をDiscordコミュニティと共有しましょう。ニュースやお知らせをファンに知らせましょう。
ブランド・コミュニティ・マネージャー
FacebookからDiscordへブランドコンテンツをクロスポスト。プラットフォームを横断してコミュニティのエンゲージメントを構築する。
インタレスト・ベース・サーバー
関連するFacebookのコンテンツをDiscordメンバーと共有しましょう。新鮮なコンテンツでディスカッションを活発にしましょう。
RSSフィードの統合でDiscordを強化する
RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。
Discordチャンネル
Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。
ディスコード埋め込み
埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。
マルチサーバー対応
1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。
言及と役割
関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。
ディスコード・アクション
定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。
ディスコード・フィルター
高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。
よくある質問FacebookからDiscordへのボット
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