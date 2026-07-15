Facebook Discord Bot

ボット
Facebook to Discord Bot
オートメーションボット

FacebookからDiscordへ：投稿を即座に自動共有するボット

Facebookページやグループの更新をDiscordサーバーに自動投稿。あらゆる公開ページやグループを監視 - リアルタイムでコンテンツを共有。コーディングは不要です。

フェイスブックとの統合

Facebookの公開ページ、グループ、プロフィールからRSSフィードを作成できます。

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ディスコードへの自動投稿

すべての新しい投稿は、ウェブフックを介してあなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

FacebookからDiscordへのボットを選ぶ理由

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

新しいコンテンツを見逃しません。ボットが24時間Facebookページを監視し、Discordに自動的に更新を投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

FacebookからDiscordへのボット設定方法

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フェイスブックに接続

1

Facebookの公開ページやグループのURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

stepsStep2Title

ディスコードに接続

2

あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。

stepsStep3Title

エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
FacebookとDiscordの統合

Facebookの投稿をDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のゲームコミュニティ、ファンサーバー、ブランドコミュニティから信頼されています。

FacebookからDiscordへの自動化のための強力な機能

FacebookとDiscord間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は発見後数秒でDiscordに共有されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを共有する。

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カスタム埋め込みフォーマット

Discord での投稿の表示方法をコントロールできます。テキスト、画像、リッチフォーマットでエンベッドをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのFacebookソースから複数のDiscordチャンネルまたはサーバーに投稿を送信します。

FacebookからDiscordへの移行を見る

フェイスブックの新しい投稿を公開
フェイスブックの新しい投稿を公開
自動化
即座にDiscordで共有
即座にDiscordで共有

FacebookをDiscordボットにカスタマイズする

ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。

ウェブフックを追加する
ウェブフックを追加する

FacebookからDiscordへのボットを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、投稿がDiscordサーバーに表示される方法をカスタマイズします。

ボット名の変更
ボット名の変更

Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。

アバターのアップロード
アバターのアップロード

さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。

カード要素
カード要素

タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。

誰がFacebookからDiscordへのボットを使うのか？

ゲーム＆ファンコミュニティ
ゲーム＆ファンコミュニティ

Facebookページの更新をDiscordコミュニティと共有しましょう。ニュースやお知らせをファンに知らせましょう。

ブランド・コミュニティ・マネージャー
ブランド・コミュニティ・マネージャー

FacebookからDiscordへブランドコンテンツをクロスポスト。プラットフォームを横断してコミュニティのエンゲージメントを構築する。

インタレスト・ベース・サーバー
インタレスト・ベース・サーバー

関連するFacebookのコンテンツをDiscordメンバーと共有しましょう。新鮮なコンテンツでディスカッションを活発にしましょう。

RSSフィードの統合でDiscordを強化する

RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。

Discordチャンネル
Discordチャンネル

Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。

ディスコード埋め込み
ディスコード埋め込み

埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。

マルチサーバー対応
マルチサーバー対応

1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。

言及と役割
言及と役割

関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。

ディスコード・アクション
ディスコード・アクション

定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。

ディスコード・フィルター
ディスコード・フィルター

高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。

よくある質問FacebookからDiscordへのボット

FacebookをDiscordに接続するには？
Facebookの公開ページやグループのURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、Discordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。セットアップには2分ほどかかります。
FacebookからDiscordへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にDiscordチャンネルに投稿されます。
Discordに共有される投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ（テキスト、写真、動画）、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりできます。
Discordでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！テキスト、画像、リンクを含むDiscordエンベッドをカスタマイズできます。カスタムテキストを追加し、リッチエンベッドを有効または無効にします。
Facebookのページ、グループ、プロフィールに対応していますか？
はい、私たちのボットはFacebookの公開ページとグループをサポートしています。非公開のグループやプロフィールには別のアクセス方法が必要です。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to ディスコードボット
統合の設定
グーグルニュース to ディスコードボット
統合の設定
TikTok to ディスコードボット
統合の設定
YouTube to ディスコードボット
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