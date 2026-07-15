Facebook Email Bot

ボット
Facebook to Email Bot
オートメーションボット

Facebookからメールボットへ：受信トレイに投稿を受け取る

Facebookページやグループの最新情報をEメールで受信。公開されているページやグループを監視して、リアルタイムでアラートメールを受け取ろう。コーディング不要。

フェイスブックとの統合

Facebookの公開ページ、グループ、プロフィールからRSSフィードを作成できます。

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電子メールへの自動送信

すべての新しい投稿は、自動的にあなたの電子メール受信トレイまたはダイジェストに配信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Facebookメール送信ボットを選ぶ理由

24時間365日の自動アラート
24時間365日の自動アラート

新しいコンテンツを見逃さない。気になるページやグループの新着投稿をメールでお知らせします。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

Facebookメール送信ボットの設定方法

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フェイスブックに接続

1

Facebookの公開ページやグループのURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

stepsStep2Title

Eメールに接続する

2

Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。

stepsStep3Title

エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
FacebookとEメールの統合

FacebookページをEメールでモニタリングする最も簡単な方法です。競合の追跡、ブランドのモニタリング、コンテンツのインスピレーションに最適です。

FacebookからEメールへの自動化のための強力な機能

FacebookアラートをEメールに直接自動送信するために必要なすべてが揃っています。

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インスタントまたはダイジェスト・モード

リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も関連性の高い更新のみを受信

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カスタムメールテンプレート

Eメールでの投稿の表示方法をコントロールできます。テキスト、画像、フォーマットされたコンテンツを含む。

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複数のメールアドレス

1つのFacebookソースから複数のメールアドレスや配信リストにアラートを送信。

FacebookからEメールへの移行を見る

フェイスブックの新しい投稿を公開
フェイスブックの新しい投稿を公開
自動化
受信トレイに即時配信
受信トレイに即時配信

Facebook to Emailボットは誰が使っているのか？

競合情報チーム
競合情報チーム

競合他社のFacebookページをフォローせずに監視最新情報を受信箱にお届けします。

マーケティング・プロフェッショナル
マーケティング・プロフェッショナル

業界のインフルエンサーやブランドを追跡。コンテンツのインスピレーションを収集し、トレンドに関する情報を入手。

ブランド・マネージャー
ブランド・マネージャー

自分のページや顧客向けコンテンツを監視する。重要な投稿をメールでアーカイブする。

よくある質問Facebookメール送信ボット

FacebookをEメールに接続するには？
Facebookの公開ページやグループのURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、メールアドレスを入力し、配信設定を選択します。セットアップは約2分で完了します。
Facebook to Emailボットは無料ですか？
はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。お好みに応じて、即時メールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。
自分のメールに送られる投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ（テキスト、写真、動画）、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりできます。
インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？
はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェスト・メールは、すべての新着記事を1通の読みやすいメールにまとめます。
Facebookのページ、グループ、プロフィールに対応していますか？
はい、私たちのボットはFacebookの公開ページとグループをサポートしています。非公開のグループやプロフィールには別のアクセス方法が必要です。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to メールボット
統合の設定
グーグルニュース to メールボット
統合の設定
TikTok to メールボット
統合の設定
YouTube to メールボット
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