Facebook Email Bot

Facebookからメールボットへ：受信トレイに投稿を受け取る
Facebookページやグループの最新情報をEメールで受信。公開されているページやグループを監視して、リアルタイムでアラートメールを受け取ろう。コーディング不要。
フェイスブックとの統合
Facebookの公開ページ、グループ、プロフィールからRSSフィードを作成できます。
電子メールへの自動送信
すべての新しい投稿は、自動的にあなたの電子メール受信トレイまたはダイジェストに配信されます。
Facebookメール送信ボットを選ぶ理由
24時間365日の自動アラート
新しいコンテンツを見逃さない。気になるページやグループの新着投稿をメールでお知らせします。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
Facebookメール送信ボットの設定方法
フェイスブックに接続1
Facebookの公開ページやグループのURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
Eメールに接続する2
Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。
FacebookとEメールの統合
FacebookページをEメールでモニタリングする最も簡単な方法です。競合の追跡、ブランドのモニタリング、コンテンツのインスピレーションに最適です。
FacebookからEメールへの自動化のための強力な機能
FacebookアラートをEメールに直接自動送信するために必要なすべてが揃っています。
インスタントまたはダイジェスト・モード
リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も関連性の高い更新のみを受信
カスタムメールテンプレート
Eメールでの投稿の表示方法をコントロールできます。テキスト、画像、フォーマットされたコンテンツを含む。
複数のメールアドレス
1つのFacebookソースから複数のメールアドレスや配信リストにアラートを送信。
FacebookからEメールへの移行を見る
Facebook to Emailボットは誰が使っているのか？
競合情報チーム
競合他社のFacebookページをフォローせずに監視最新情報を受信箱にお届けします。
マーケティング・プロフェッショナル
業界のインフルエンサーやブランドを追跡。コンテンツのインスピレーションを収集し、トレンドに関する情報を入手。
ブランド・マネージャー
自分のページや顧客向けコンテンツを監視する。重要な投稿をメールでアーカイブする。
よくある質問Facebookメール送信ボット
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