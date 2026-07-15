Facebook Email Bot

FacebookをEメールに接続するには？ Facebookの公開ページやグループのURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、メールアドレスを入力し、配信設定を選択します。セットアップは約2分で完了します。

Facebook to Emailボットは無料ですか？ はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。お好みに応じて、即時メールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。

自分のメールに送られる投稿をフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ（テキスト、写真、動画）、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりできます。

インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？ はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェスト・メールは、すべての新着記事を1通の読みやすいメールにまとめます。