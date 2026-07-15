Facebook Slack Bot

ボット
Facebook to Slack Bot
オートメーションボット

FacebookからSlackへのボット：投稿を即座に自動共有

Facebookページやグループの更新をSlackワークスペースに自動投稿。公開されているページやグループを監視し、リアルタイムでチームとコンテンツを共有。

フェイスブックとの統合

Facebookの公開ページ、グループ、プロフィールからRSSフィードを作成できます。

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Slackへの自動投稿

すべての新しい投稿は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

FacebookからSlackへのボットを選ぶ理由

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

新しいコンテンツを見逃さない。ボットが24時間体制でFacebookページを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

FacebookからSlackへのボット設定方法

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フェイスブックに接続

1

Facebookの公開ページやグループのURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

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スラックに接続

2

ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。

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エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
FacebookとSlackの統合

Facebookの投稿をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、代理店、企業から信頼されています。

FacebookからSlackへの自動化のための強力な機能

FacebookとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新される。新しい投稿は発見後数秒でSlackに共有されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有しましょう。

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カスタムメッセージフォーマット

Slackでの投稿の表示方法をコントロール。テキスト、画像、リッチ添付ファイルを使って書式をカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのFacebookソースから複数のSlackチャンネルやワークスペースに投稿を送信。

FacebookからSlackへの移行

フェイスブックの新しい投稿を公開
フェイスブックの新しい投稿を公開
自動化
Slackで即座に共有
Slackで即座に共有

誰がFacebookからSlackへのボットを使うのか？

マーケティング＆ソーシャルチーム
マーケティング＆ソーシャルチーム

競合他社のページや業界のインフルエンサーをモニターチームチャンネルの新着コンテンツを即座に通知。

代理店チーム
代理店チーム

クライアントのFacebookページやキャンペーンを追跡プロジェクトチャンネルに直接アップデートを共有。

ブランド・マネージャー
ブランド・マネージャー

自社ブランドページや競合他社の活動を監視。Slackから離れることなく、常に情報を得ることができます。

よくある質問FacebookからSlackへのボット

FacebookをSlackに接続するには？
Facebookの公開ページやグループのURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。
FacebookからSlackへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。
Slackに共有される投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ（テキスト、写真、動画）、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりできます。
Slackでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！テキスト、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択します。
Facebookのページ、グループ、プロフィールに対応していますか？
はい、私たちのボットはFacebookの公開ページとグループをサポートしています。非公開のグループやプロフィールには別のアクセス方法が必要です。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to スラックボット
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YouTube to スラックボット
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