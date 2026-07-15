Facebook Slack Bot

FacebookからSlackへのボット：投稿を即座に自動共有
Facebookページやグループの更新をSlackワークスペースに自動投稿。公開されているページやグループを監視し、リアルタイムでチームとコンテンツを共有。
フェイスブックとの統合
Facebookの公開ページ、グループ、プロフィールからRSSフィードを作成できます。
Slackへの自動投稿
すべての新しい投稿は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。
FacebookからSlackへのボットを選ぶ理由
24時間365日の自動ポスティング
新しいコンテンツを見逃さない。ボットが24時間体制でFacebookページを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
FacebookからSlackへのボット設定方法
フェイスブックに接続1
Facebookの公開ページやグループのURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
スラックに接続2
ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。
FacebookとSlackの統合
Facebookの投稿をSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、代理店、企業から信頼されています。
FacebookからSlackへの自動化のための強力な機能
FacebookとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新される。新しい投稿は発見後数秒でSlackに共有されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有しましょう。
カスタムメッセージフォーマット
Slackでの投稿の表示方法をコントロール。テキスト、画像、リッチ添付ファイルを使って書式をカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのFacebookソースから複数のSlackチャンネルやワークスペースに投稿を送信。
FacebookからSlackへの移行
誰がFacebookからSlackへのボットを使うのか？
マーケティング＆ソーシャルチーム
競合他社のページや業界のインフルエンサーをモニターチームチャンネルの新着コンテンツを即座に通知。
代理店チーム
クライアントのFacebookページやキャンペーンを追跡プロジェクトチャンネルに直接アップデートを共有。
ブランド・マネージャー
自社ブランドページや競合他社の活動を監視。Slackから離れることなく、常に情報を得ることができます。
よくある質問FacebookからSlackへのボット
もっと自動化したい？
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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