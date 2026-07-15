Facebook Telegram Bot

FacebookからTelegramへのボット：投稿を即座に自動シェア
Facebookページやグループの更新を自動的にTelegramチャンネルに投稿。あらゆる公開ページやグループを監視 - リアルタイムでコンテンツを共有。コーディング不要。
フェイスブックとの統合
Facebookの公開ページ、グループ、プロフィールからRSSフィードを作成できます。
テレグラムへの自動投稿
新しい投稿はすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに自動的に送信されます。
Facebook to Telegramボットを選ぶ理由
24時間365日の自動ポスティング
新しいコンテンツを見逃しません。ボットが24時間Facebookページを監視し、自動的にTelegramに更新を投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
FacebookからTelegramへのボット設定方法
フェイスブックに接続1
Facebookの公開ページやグループのURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
コネクト・テレグラム2
ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。
フェイスブック＋テレグラムの統合
Facebookの投稿をTelegramに自動シェアする最も簡単な方法。世界中のソーシャルメディアマネージャー、コミュニティ、ブランドから信頼されています。
FacebookからTelegramへの自動化のための強力な機能
FacebookとTelegram間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は、検出後数秒でTelegramに共有されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Telegramでの投稿の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。
マルチチャンネル・サポート
1つのFacebookソースから複数のTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに投稿を送信します。
FacebookからTelegramへの移行を見る
誰がFacebookからTelegramへのボットを使うのか？
ソーシャルメディア・マネージャー
クライアントのコンテンツをFacebookからTelegramに自動クロスポスト。手作業での共有の手間を省きます。
コミュニティ管理者
関連するFacebookページのコンテンツやディスカッションでTelegramコミュニティを更新し続けましょう。
ブランド＆ビジネス
FacebookをTelegramに拡大。お知らせ、プロモーション、アップデートを自動的に共有します。
よくある質問FacebookからTelegramへのボット
もっと自動化したい？
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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