Facebook Telegram Bot

FacebookとTelegramの接続方法は？ Facebookの公開ページやグループのURLを入力するだけ。RSS.appは自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。

Facebook to Telegramボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。

Telegramにシェアされる投稿をフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ（テキスト、写真、動画）、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりできます。

Telegramでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！テキスト、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズできます。各投稿の前後にカスタムテキストを追加リッチエンベッドを有効または無効にする。