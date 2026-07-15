Facebook Telegram Bot

ボット
Facebook to Telegram Bot
オートメーションボット

FacebookからTelegramへのボット：投稿を即座に自動シェア

Facebookページやグループの更新を自動的にTelegramチャンネルに投稿。あらゆる公開ページやグループを監視 - リアルタイムでコンテンツを共有。コーディング不要。

フェイスブックとの統合

Facebookの公開ページ、グループ、プロフィールからRSSフィードを作成できます。

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テレグラムへの自動投稿

新しい投稿はすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Facebook to Telegramボットを選ぶ理由

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

新しいコンテンツを見逃しません。ボットが24時間Facebookページを監視し、自動的にTelegramに更新を投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

FacebookからTelegramへのボット設定方法

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フェイスブックに接続

1

Facebookの公開ページやグループのURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

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コネクト・テレグラム

2

ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。

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エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
フェイスブック＋テレグラムの統合

Facebookの投稿をTelegramに自動シェアする最も簡単な方法。世界中のソーシャルメディアマネージャー、コミュニティ、ブランドから信頼されています。

FacebookからTelegramへの自動化のための強力な機能

FacebookとTelegram間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい投稿は、検出後数秒でTelegramに共有されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、コンテンツタイプ、エンゲージメントによって投稿を含めたり除外したりできます。最も重要なものだけを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Telegramでの投稿の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。

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マルチチャンネル・サポート

1つのFacebookソースから複数のTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに投稿を送信します。

FacebookからTelegramへの移行を見る

フェイスブックの新しい投稿を公開
フェイスブックの新しい投稿を公開
自動化
テレグラムで即座に共有
テレグラムで即座に共有

誰がFacebookからTelegramへのボットを使うのか？

ソーシャルメディア・マネージャー
ソーシャルメディア・マネージャー

クライアントのコンテンツをFacebookからTelegramに自動クロスポスト。手作業での共有の手間を省きます。

コミュニティ管理者
コミュニティ管理者

関連するFacebookページのコンテンツやディスカッションでTelegramコミュニティを更新し続けましょう。

ブランド＆ビジネス
ブランド＆ビジネス

FacebookをTelegramに拡大。お知らせ、プロモーション、アップデートを自動的に共有します。

よくある質問FacebookからTelegramへのボット

FacebookとTelegramの接続方法は？
Facebookの公開ページやグループのURLを入力するだけ。RSS.appは自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。
Facebook to Telegramボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。
Telegramにシェアされる投稿をフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿の内容、タイプ（テキスト、写真、動画）、エンゲージメント指標に基づいて投稿を含めたり除外したりできます。
Telegramでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！テキスト、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズできます。各投稿の前後にカスタムテキストを追加リッチエンベッドを有効または無効にする。
Facebookのページ、グループ、プロフィールに対応していますか？
はい、私たちのボットはFacebookの公開ページとグループをサポートしています。非公開のグループやプロフィールには別のアクセス方法が必要です。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to テレグラムボット
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グーグルニュース to テレグラムボット
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