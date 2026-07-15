Reddit Discord ボット

RedditからDiscordへのボット：投稿を即座に自動共有
RedditコンテンツをあなたのDiscordサーバーに自動投稿。あらゆるサブReddit、ユーザー、検索を監視 - 最高のコンテンツをリアルタイムで共有。コーディングは不要です。
レディットの統合
任意のサブレディット、Redditユーザー、または検索クエリからRSSフィードを作成します。
ディスコードへの自動投稿
すべての新しい投稿は、ウェブフックを介してあなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されます。
なぜRedditからDiscordへのボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
トレンドコンテンツを見逃さないボットが24時間体制でサブレディットを監視し、更新を自動的にDiscordに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
RedditからDiscordへのボット設定方法
コネクト・レディット1
任意のサブレディット、ユーザープロフィール、または検索クエリを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
ディスコードに接続2
あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。
Reddit + Discordの統合
RedditコンテンツをDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のゲームコミュニティ、ホビーサーバー、ディスカッショングループから信頼されています。
RedditからDiscordへの自動化のための強力な機能
RedditとDiscord間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。ホットな投稿は発見後数秒でDiscordに共有されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
フレア、アップヴォート、キーワード、投稿タイプでフィルタリング。任意のサブレディットから最高のコンテンツのみを共有する。
カスタム埋め込みフォーマット
Discordでの投稿の表示方法をコントロール。タイトル、スコア、リッチフォーマットでエンベッドをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのサブレディットから複数のDiscordチャンネルまたはサーバーに投稿を送信します。
RedditからDiscordへの移行を見る
RedditからDiscordへのボット外観のカスタマイズ
ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。
ウェブフックを追加する
RedditからDiscordへのボットを作成したら、設定に移動してウェブフックを追加し、投稿がDiscordサーバーに表示される方法をカスタマイズします。
ボット名の変更
Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。
アバターのアップロード
さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。
カード要素
タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。
誰がRedditからDiscordへのボットを使うのか？
ゲームコミュニティ
関連するサブレディットの投稿をDiscordサーバーで共有しましょう。メンバーにゲームのニュースやディスカッションの最新情報を提供しましょう。
趣味・関心サーバー
ニッチなサブレディットからコンテンツを自動的に共有。新鮮なディスカッションでコミュニティを活性化
ミーム＆エンターテイメントサーバー
ミームサブレディットのトップコンテンツを自動投稿。トレンド投稿でサーバーをアクティブに保つ。
RSSフィードの統合でDiscordを強化する
RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。
Discordチャンネル
Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。
ディスコード埋め込み
埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。
マルチサーバー対応
1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。
言及と役割
関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。
ディスコード・アクション
定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。
ディスコード・フィルター
高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。
よくある質問RedditからDiscordへのボット
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