Reddit Email ボット

Redditからメール送信ボット：受信トレイに投稿を受け取る
Redditの投稿を直接メールで受信。任意のサブReddit、ユーザー、または検索を監視 - リアルタイムで電子メールアラートを取得します。コーディングは必要ありません。
レディットの統合
任意のサブレディット、Redditユーザー、または検索クエリからRSSフィードを作成します。
電子メールへの自動送信
すべての新しい投稿は、自動的にあなたの電子メール受信トレイまたはダイジェストに配信されます。
なぜRedditメール送信ボットを選ぶのか？
24時間365日の自動アラート
トレンドコンテンツを見逃さない気になるサブレディットの新着投稿をメールでお知らせ。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
Redditのメール送信ボットの設定方法
コネクト・レディット1
任意のサブレディット、ユーザープロフィール、または検索クエリを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
Eメールに接続する2
Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。
Reddit + Eメールの統合
メールでRedditをモニターする最も簡単な方法です。ディスカッション、ブランドに関する言及、業界トレンドの追跡に最適です。
Reddit to Emailオートメーションの強力な機能
RedditのアラートをEメールに直接自動送信するために必要なものはすべて揃っています。
インスタントまたはダイジェスト・モード
リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。
スマート・コンテンツ・フィルター
フレア、アップヴォート、キーワード、投稿タイプでフィルタリング。最も関連性の高い投稿のみを受信
カスタムメールテンプレート
Eメールでの投稿の表示方法をコントロールできます。タイトル、内容、スコア、フォーマットされたテキストを含む。
複数のメールアドレス
1つのサブレディットから複数のメールアドレスや配信リストにアラートを送信。
Reddit to Emailの実例を見る
誰がRedditからメール送信ボットを使っているのか？
市場調査員
業界のディスカッションやユーザーからのフィードバックをモニター分析用の最新情報を受信トレイにお届けします。
ブランド＆PRチーム
ブランドに関する言及や顧客とのディスカッションを追跡一刻を争う状況に対して即座にアラートを受け取る。
コンテンツ・キュレーター
ニッチなサブレディットからトレンドコンテンツを発見。インスピレーションを直接メールでお届けします。
よくある質問RedditからEメールボットへ
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
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