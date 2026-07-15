Reddit Email ボット

ボット
Reddit to Email Bot
オートメーションボット

Redditからメール送信ボット：受信トレイに投稿を受け取る

Redditの投稿を直接メールで受信。任意のサブReddit、ユーザー、または検索を監視 - リアルタイムで電子メールアラートを取得します。コーディングは必要ありません。

レディットの統合

任意のサブレディット、Redditユーザー、または検索クエリからRSSフィードを作成します。

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電子メールへの自動送信

すべての新しい投稿は、自動的にあなたの電子メール受信トレイまたはダイジェストに配信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜRedditメール送信ボットを選ぶのか？

24時間365日の自動アラート
24時間365日の自動アラート

トレンドコンテンツを見逃さない気になるサブレディットの新着投稿をメールでお知らせ。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

Redditのメール送信ボットの設定方法

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コネクト・レディット

1

任意のサブレディット、ユーザープロフィール、または検索クエリを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

stepsStep2Title

Eメールに接続する

2

Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。

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エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。

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Reddit + Eメールの統合

メールでRedditをモニターする最も簡単な方法です。ディスカッション、ブランドに関する言及、業界トレンドの追跡に最適です。

Reddit to Emailオートメーションの強力な機能

RedditのアラートをEメールに直接自動送信するために必要なものはすべて揃っています。

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インスタントまたはダイジェスト・モード

リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。

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スマート・コンテンツ・フィルター

フレア、アップヴォート、キーワード、投稿タイプでフィルタリング。最も関連性の高い投稿のみを受信

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カスタムメールテンプレート

Eメールでの投稿の表示方法をコントロールできます。タイトル、内容、スコア、フォーマットされたテキストを含む。

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複数のメールアドレス

1つのサブレディットから複数のメールアドレスや配信リストにアラートを送信。

Reddit to Emailの実例を見る

Redditに新しい投稿が掲載
Redditに新しい投稿が掲載
自動化
受信トレイに即時配信
受信トレイに即時配信

誰がRedditからメール送信ボットを使っているのか？

市場調査員
市場調査員

業界のディスカッションやユーザーからのフィードバックをモニター分析用の最新情報を受信トレイにお届けします。

ブランド＆PRチーム
ブランド＆PRチーム

ブランドに関する言及や顧客とのディスカッションを追跡一刻を争う状況に対して即座にアラートを受け取る。

コンテンツ・キュレーター
コンテンツ・キュレーター

ニッチなサブレディットからトレンドコンテンツを発見。インスピレーションを直接メールでお届けします。

よくある質問RedditからEメールボットへ

RedditをEメールに接続するには？
任意のサブレディットのURL、ユーザープロファイル、または検索クエリを入力するだけです。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、メールアドレスを入力し、配信設定を選択します。セットアップは約2分で完了します。
Reddit to Emailボットは無料ですか？
はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。お好みに応じて、即時メールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。
自分のメールに送られる投稿をフィルタリングできますか？
もちろん投稿のセンス、最低アップヴォート数、キーワード、投稿タイプ（テキスト、リンク、画像、動画）などでフィルタリング。
インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？
はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェスト・メールは、すべての新着記事を1通の読みやすいメールにまとめます。
どのサブレディットでも使えますか？
はい、私たちのボットはすべての公開サブレディット、ユーザープロフィール、マルチレディット、検索クエリをサポートしています。非公開のサブレディットにはアクセスできません。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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統合の設定
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