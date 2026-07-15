Reddit Slack ボット

RedditをSlackに接続するには？ 任意のサブレディットのURL、ユーザープロファイル、または検索クエリを入力するだけです。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、ワンクリックでSlackアプリを追加します。セットアップには2分ほどかかります。

RedditからSlackへのボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。

Slackに共有される投稿をフィルタリングできますか？ もちろん投稿のセンス、最低アップヴォート数、キーワード、投稿タイプ（テキスト、リンク、画像、動画）などでフィルタリング。

Slackでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！タイトル、スコア、コメントリンク、コンテンツを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択できます。