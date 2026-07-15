Reddit Slack ボット

RedditからSlackへのボット：投稿を即座に自動共有
RedditのコンテンツをSlackワークスペースに自動投稿。あらゆるサブReddit、ユーザー、検索を監視し、関連するコンテンツをリアルタイムでチームと共有します。
レディットの統合
任意のサブレディット、Redditユーザー、または検索クエリからRSSフィードを作成します。
Slackへの自動投稿
すべての新しい投稿は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。
なぜRedditからSlackへのボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
トレンドコンテンツを見逃さないボットが24時間体制でサブレディットを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
RedditからSlackへのボット設定方法
コネクト・レディット1
任意のサブレディット、ユーザープロフィール、または検索クエリを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
スラックに接続2
ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。
Reddit + Slackの統合
RedditのコンテンツをSlackに自動共有する最も簡単な方法です。世界中の製品チーム、マーケティング担当者、研究者に信頼されています。
RedditからSlackへの自動化のための強力な機能
RedditとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新される。ホットな投稿は発見後数秒でSlackに共有されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
フレア、アップヴォート、キーワード、投稿タイプでフィルタリング。あなたのチームに関連するものだけを共有しましょう。
カスタムメッセージフォーマット
Slackでの投稿の表示方法をコントロール。タイトル、スコア、豊富な添付ファイルでフォーマットをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのサブレディットから複数のSlackチャンネルやワークスペースに投稿を送る。
RedditからSlackへの移行
誰がRedditからSlackへのボットを使うのか？
製品・開発チーム
業界のサブレディットを監視し、ユーザーからのフィードバック、機能リクエスト、競合他社のディスカッションを確認する。
マーケティング＆リサーチチーム
ブランドの言及や業界の議論を追跡する。関連するサブレディットから市場インサイトを収集する。
カスタマー・サクセス・チーム
サポート関連のサブレディットを監視顧客が製品について議論しているときにアラートを受け取る。
よくある質問RedditからSlackへのボット
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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