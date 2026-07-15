Reddit Slack ボット

ボット
Reddit to Slack Bot
オートメーションボット

RedditからSlackへのボット：投稿を即座に自動共有

RedditのコンテンツをSlackワークスペースに自動投稿。あらゆるサブReddit、ユーザー、検索を監視し、関連するコンテンツをリアルタイムでチームと共有します。

レディットの統合

任意のサブレディット、Redditユーザー、または検索クエリからRSSフィードを作成します。

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Slackへの自動投稿

すべての新しい投稿は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜRedditからSlackへのボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

トレンドコンテンツを見逃さないボットが24時間体制でサブレディットを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

RedditからSlackへのボット設定方法

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コネクト・レディット

1

任意のサブレディット、ユーザープロフィール、または検索クエリを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

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スラックに接続

2

ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。

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エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
Reddit + Slackの統合

RedditのコンテンツをSlackに自動共有する最も簡単な方法です。世界中の製品チーム、マーケティング担当者、研究者に信頼されています。

RedditからSlackへの自動化のための強力な機能

RedditとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新される。ホットな投稿は発見後数秒でSlackに共有されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

フレア、アップヴォート、キーワード、投稿タイプでフィルタリング。あなたのチームに関連するものだけを共有しましょう。

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カスタムメッセージフォーマット

Slackでの投稿の表示方法をコントロール。タイトル、スコア、豊富な添付ファイルでフォーマットをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのサブレディットから複数のSlackチャンネルやワークスペースに投稿を送る。

RedditからSlackへの移行

Redditに新しい投稿が掲載
Redditに新しい投稿が掲載
自動化
Slackで即座に共有
Slackで即座に共有

誰がRedditからSlackへのボットを使うのか？

製品・開発チーム
製品・開発チーム

業界のサブレディットを監視し、ユーザーからのフィードバック、機能リクエスト、競合他社のディスカッションを確認する。

マーケティング＆リサーチチーム
マーケティング＆リサーチチーム

ブランドの言及や業界の議論を追跡する。関連するサブレディットから市場インサイトを収集する。

カスタマー・サクセス・チーム
カスタマー・サクセス・チーム

サポート関連のサブレディットを監視顧客が製品について議論しているときにアラートを受け取る。

よくある質問RedditからSlackへのボット

RedditをSlackに接続するには？
任意のサブレディットのURL、ユーザープロファイル、または検索クエリを入力するだけです。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、ワンクリックでSlackアプリを追加します。セットアップには2分ほどかかります。
RedditからSlackへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にSlackチャンネルに投稿されます。
Slackに共有される投稿をフィルタリングできますか？
もちろん投稿のセンス、最低アップヴォート数、キーワード、投稿タイプ（テキスト、リンク、画像、動画）などでフィルタリング。
Slackでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、スコア、コメントリンク、コンテンツを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択できます。
どのサブレディットでも使えますか？
はい、私たちのボットはすべての公開サブレディット、ユーザープロフィール、マルチレディット、検索クエリをサポートしています。非公開のサブレディットにはアクセスできません。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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