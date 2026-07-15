Reddit Telegram ボット

RedditからTelegramへのボット：投稿を即座に自動シェア
RedditのコンテンツをあなたのTelegramチャンネルに自動投稿。あらゆるサブReddit、ユーザー、検索を監視 - 最高のコンテンツをリアルタイムで共有。コーディングは必要ありません。
レディットの統合
任意のサブレディット、Redditユーザー、または検索クエリからRSSフィードを作成します。
テレグラムへの自動投稿
新しい投稿はすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに自動的に送信されます。
なぜReddit to Telegramボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
トレンドコンテンツを見逃さないボットが24時間体制でサブレディットを監視し、Telegramに自動的に更新を投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
RedditからTelegramへのボット設定方法
コネクト・レディット1
任意のサブレディット、ユーザープロフィール、または検索クエリを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
コネクト・テレグラム2
ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。
エンジョイ・オートメーション3
投稿は自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。
Reddit + Telegramの統合
RedditのコンテンツをTelegramに自動共有する最も簡単な方法です。世界中のコミュニティマネージャー、コンテンツキュレーター、熱狂的なファンから信頼されています。
RedditからTelegramへの自動化のための強力な機能
RedditとTelegram間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。ホットな投稿は検出後数秒でTelegramに共有されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
フレア、アップヴォート、キーワード、投稿タイプでフィルタリング。任意のサブレディットから最高のコンテンツのみを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Telegramでの投稿の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。
マルチチャンネル・サポート
1つのサブレディットから複数のTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに投稿を送信します。
RedditからTelegramへの移行を見る
誰がRedditからTelegramへのボットを使うのか？
コミュニティ・キュレーター
最高のRedditコンテンツを自動的にTelegram視聴者と共有します。手作業なしでキュレーション
ニッチ・インタレスト・グループ
関連するサブレディットのディスカッションやトレンドの投稿でTelegramコミュニティを常に更新しましょう。
ニュース＆トレンドウォッチャー
ニュース速報のサブレディットを監視し、トレンドコンテンツをリアルタイムでTelegramに共有。
よくある質問RedditからTelegramへのボット
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
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