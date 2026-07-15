Reddit Telegram ボット

ボット
Reddit to Telegram Bot
オートメーションボット

RedditからTelegramへのボット：投稿を即座に自動シェア

RedditのコンテンツをあなたのTelegramチャンネルに自動投稿。あらゆるサブReddit、ユーザー、検索を監視 - 最高のコンテンツをリアルタイムで共有。コーディングは必要ありません。

レディットの統合

任意のサブレディット、Redditユーザー、または検索クエリからRSSフィードを作成します。

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テレグラムへの自動投稿

新しい投稿はすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜReddit to Telegramボットを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

トレンドコンテンツを見逃さないボットが24時間体制でサブレディットを監視し、Telegramに自動的に更新を投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

RedditからTelegramへのボット設定方法

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コネクト・レディット

1

任意のサブレディット、ユーザープロフィール、または検索クエリを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

stepsStep2Title

コネクト・テレグラム

2

ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。

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エンジョイ・オートメーション

3

投稿は自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
Reddit + Telegramの統合

RedditのコンテンツをTelegramに自動共有する最も簡単な方法です。世界中のコミュニティマネージャー、コンテンツキュレーター、熱狂的なファンから信頼されています。

RedditからTelegramへの自動化のための強力な機能

RedditとTelegram間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。ホットな投稿は検出後数秒でTelegramに共有されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

フレア、アップヴォート、キーワード、投稿タイプでフィルタリング。任意のサブレディットから最高のコンテンツのみを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Telegramでの投稿の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。

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マルチチャンネル・サポート

1つのサブレディットから複数のTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに投稿を送信します。

RedditからTelegramへの移行を見る

Redditに新しい投稿が掲載
Redditに新しい投稿が掲載
自動化
テレグラムで即座に共有
テレグラムで即座に共有

誰がRedditからTelegramへのボットを使うのか？

コミュニティ・キュレーター
コミュニティ・キュレーター

最高のRedditコンテンツを自動的にTelegram視聴者と共有します。手作業なしでキュレーション

ニッチ・インタレスト・グループ
ニッチ・インタレスト・グループ

関連するサブレディットのディスカッションやトレンドの投稿でTelegramコミュニティを常に更新しましょう。

ニュース＆トレンドウォッチャー
ニュース＆トレンドウォッチャー

ニュース速報のサブレディットを監視し、トレンドコンテンツをリアルタイムでTelegramに共有。

よくある質問RedditからTelegramへのボット

RedditをTelegramに接続するには？
任意のサブレディットのURL、ユーザープロファイル、または検索クエリを入力するだけです。RSS.appは自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。
RedditからTelegramへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい投稿をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい投稿をチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。
Telegramにシェアされる投稿をフィルタリングできますか？
もちろん投稿のセンス、最低アップヴォート数、キーワード、投稿タイプ（テキスト、リンク、画像、動画）などでフィルタリング。
Telegramでの投稿の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、スコア、コメントリンク、コンテンツを含むメッセージフォーマットをカスタマイズできます。各投稿の前後にカスタムテキストを追加できます。
どのサブレディットでも使えますか？
はい、私たちのボットはすべての公開サブレディット、ユーザープロフィール、マルチレディット、検索クエリをサポートしています。非公開のサブレディットにはアクセスできません。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to テレグラムボット
統合の設定
グーグルニュース to テレグラムボット
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TikTok to テレグラムボット
統合の設定
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コーディング不要
15分のリフレッシュ・レート

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