Reddit Telegram ボット

RedditをTelegramに接続するには？

任意のサブレディットのURL、ユーザープロファイル、または検索クエリを入力するだけです。RSS.appは自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。