RSS Feeds Email Bot

RSSフィードをメールボットに：あなたの受信トレイで更新情報を入手
RSSフィードのコンテンツを直接メールで受信。あらゆるRSSフィードに接続 - 記事、ポッドキャスト、最新情報を自動的に配信。コーディングは不要です。
RSSフィードの統合
任意のRSSフィードURLを接続します。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャストなどに対応。
電子メールへの自動送信
新着アイテムはすべて、あなたのEメール受信箱またはダイジェスト版に自動的に配信されます。
なぜRSSフィードメール送信ボットを選ぶのか？
24時間365日の自動アラート
新しいコンテンツを見逃さない。気になるフィードの新着情報をメールでお知らせします。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
RSSフィードをEメールに送信するボットの設定方法
RSSフィードに接続1
RSSフィードのURLを入力。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャストなどに対応。
Eメールに接続する2
Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。
エンジョイ・オートメーション3
アイテムは自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。
RSSフィードとEメールの統合
RSSの更新情報をメールで受け取る最も簡単な方法です。コンテンツキュレーション、ニュースモニタリング、情報収集に最適です。
RSSフィードから電子メールへの自動化のための強力な機能
RSSアラートを直接Eメールに自動送信するために必要なものすべてが揃っています。
インスタントまたはダイジェスト・モード
リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、カテゴリー、作者によってアイテムを含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを受信
カスタムメールテンプレート
メールに表示される項目をコントロールできます。タイトル、コンテンツ、画像、書式付きテキストを含む。
複数のメールアドレス
1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストにアラートを送信。
RSSフィードからEメールへ
誰がRSSフィードメール送信ボットを使うのか？
ナレッジ・ワーカー
業界ブログや出版物の情報をお届けします。厳選されたコンテンツを毎日受信トレイにお届けします。
研究者・アナリスト
学術フィード、業界レポート、ニュースソースをモニター。重要なコンテンツをメールにアーカイブ
多忙なプロフェッショナル
複数のサイトにアクセスすることなく、お気に入りのブログやニュースレターをチェック。すべてを一箇所に。
よくある質問RSSフィードからメールボットへ
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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