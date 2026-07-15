RSS Feeds Email Bot

RSSフィードをEメールに接続するには？ RSSフィードのURLを入力してください。次にメールアドレスを入力し、配信の希望を選択します。セットアップは約2分で完了します。

RSSフィードメール送信ボットは無料ですか？ はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいアイテムをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいアイテムをチェックします。ご希望に応じて、即時Eメールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。

Eメールに送信されるアイテムをフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルタを使用して、タイトル、コンテンツ、カテゴリ、または著者に基づいてアイテムを包含または除外します。

インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？ はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェスト・メールは、すべての新着情報を1通の読みやすいメールにまとめます。