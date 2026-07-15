RSS Feeds Email Bot

ボット
RSS Feed to Email Bot
オートメーションボット

RSSフィードをメールボットに：あなたの受信トレイで更新情報を入手

RSSフィードのコンテンツを直接メールで受信。あらゆるRSSフィードに接続 - 記事、ポッドキャスト、最新情報を自動的に配信。コーディングは不要です。

RSSフィードの統合

任意のRSSフィードURLを接続します。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャストなどに対応。

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電子メールへの自動送信

新着アイテムはすべて、あなたのEメール受信箱またはダイジェスト版に自動的に配信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜRSSフィードメール送信ボットを選ぶのか？

24時間365日の自動アラート
24時間365日の自動アラート

新しいコンテンツを見逃さない。気になるフィードの新着情報をメールでお知らせします。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

RSSフィードをEメールに送信するボットの設定方法

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RSSフィードに接続

1

RSSフィードのURLを入力。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャストなどに対応。

stepsStep2Title

Eメールに接続する

2

Eメールアドレスを入力し、インスタントアラートまたは日刊/週刊ダイジェストのいずれかを選択します。

stepsStep3Title

エンジョイ・オートメーション

3

アイテムは自動的に受信トレイに届きます。フィルター、頻度、メール形式をカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
RSSフィードとEメールの統合

RSSの更新情報をメールで受け取る最も簡単な方法です。コンテンツキュレーション、ニュースモニタリング、情報収集に最適です。

RSSフィードから電子メールへの自動化のための強力な機能

RSSアラートを直接Eメールに自動送信するために必要なものすべてが揃っています。

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インスタントまたはダイジェスト・モード

リアルタイムのEメールアラート、または毎日/毎週のEメールダイジェストに統合し、受信トレイの乱雑さを軽減します。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、カテゴリー、作者によってアイテムを含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを受信

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カスタムメールテンプレート

メールに表示される項目をコントロールできます。タイトル、コンテンツ、画像、書式付きテキストを含む。

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複数のメールアドレス

1つのフィードから複数のメールアドレスや配信リストにアラートを送信。

RSSフィードからEメールへ

新しいRSSアイテムを公開
新しいRSSアイテムを公開
自動化
受信トレイに即時配信
受信トレイに即時配信

誰がRSSフィードメール送信ボットを使うのか？

ナレッジ・ワーカー
ナレッジ・ワーカー

業界ブログや出版物の情報をお届けします。厳選されたコンテンツを毎日受信トレイにお届けします。

研究者・アナリスト
研究者・アナリスト

学術フィード、業界レポート、ニュースソースをモニター。重要なコンテンツをメールにアーカイブ

多忙なプロフェッショナル
多忙なプロフェッショナル

複数のサイトにアクセスすることなく、お気に入りのブログやニュースレターをチェック。すべてを一箇所に。

よくある質問RSSフィードからメールボットへ

RSSフィードをEメールに接続するには？
RSSフィードのURLを入力してください。次にメールアドレスを入力し、配信の希望を選択します。セットアップは約2分で完了します。
RSSフィードメール送信ボットは無料ですか？
はい！無料プランには基本的なメール自動化機能が含まれています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速更新レート、カスタムテンプレート、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいアイテムをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいアイテムをチェックします。ご希望に応じて、即時Eメールまたは統合ダイジェストを受け取ることができます。
Eメールに送信されるアイテムをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルタを使用して、タイトル、コンテンツ、カテゴリ、または著者に基づいてアイテムを包含または除外します。
インスタント・メールではなく、日刊や週刊のダイジェストを受け取ることはできますか？
はい！インスタントEメールアラート、デイリーダイジェスト、ウィークリーサマリーからお選びいただけます。ダイジェスト・メールは、すべての新着情報を1通の読みやすいメールにまとめます。
どのようなRSSフィードに対応していますか？
ブログ、ニュースサイト、ポッドキャスト、YouTubeチャンネル、RSSフィードを持つすべてのウェブサイトを含む、すべての標準RSSおよびAtomフィードをサポートしています。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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統合の設定
グーグルニュース to メールボット
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統合の設定
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コーディング不要
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