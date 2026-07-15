Google ニュース HTML ウィジェット: ウェブ エクスペリエンスを作成、統合、拡張する
Google ニュース HTML ウィジェットの多機能性を解き放ちます。 カスタム ニュース ブロックを簡単に統合し、エンゲージメントを高め、オンライン プレゼンスを拡大します
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Google ニュース ウィジェット
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Google ニュース HTML ウィジェットを使用する理由
シンプルさ
私たちのアプリケーションは直感的なインターフェイスを提供し、このアプリケーション環境内でウィジェットの作成とカスタマイズを簡単に行うことができます。
柔軟性
さまざまなトピックやソースにまたがるニュース ウィジェットを作成して、特定の視聴者の興味との関連性を最大限に高めることができます。
無料使用
このアプリケーション内で費用をかけずに RSS.app の使用を開始できる無料プランを提供します。
ユーザーはどのようなメリットを得られるのでしょうか?
現在の情報
ユーザーは定期的に更新される最新ニュースにアクセスできるため、最新のイベントやトレンドについての情報を常に得ることができます。
パーソナライゼーション
このウィジェットを使用すると、ユーザーは興味のあるトピックやキーワードを選択できるため、コンテンツが自分の興味にさらに関連したものになります。
利便性とアクセシビリティ
ニュースは Web サイトまたはアプリ内で直接入手できるため、他のソースに切り替える必要がなくなり、利便性が向上し、ユーザーの時間を節約できます。
さまざまなソース
このウィジェットはさまざまなソースからのニュースを集約し、ユーザーがさまざまな視点やソースから情報を入手できるようにします。
インタラクティブ性
一部のウィジェットは、コメント、評価、ソーシャル メディアでニュースを共有する機能などのインタラクティブな機能を提供し、ユーザーがコンテンツに参加できるようにする場合があります。
ユーザーエクスペリエンスの向上
ニュース ウィジェットを実装すると、Web サイトまたはアプリ内で全体的なユーザー エクスペリエンスが向上し、より有益で魅力的なものになります。
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フィードの作成
ウィジェットを埋め込んでカスタマイズする
News Wall
List
Carousel
Imageboard
News Ticker
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Feed
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カスタマイズ
RSS.app でウィジェットを作成する方法
新しいフィードを作成する
1
まずは、最新の更新情報用に新しい Google ニュース フィードを作成します
ウィジェットの選択
2
ニーズに最適なウィジェットを選択し、コードをコピーします
コードを挿入してください
3
コピーしたウィジェット コードを Web サイトまたはアプリに貼り付けます
今すぐ始めましょう
Google ニュース RSS ウィジェットはどこで使用できますか?
ウェブサイトの所有者
製品リスト、お客様の声、業界ニュースなどのコンテンツの表示を自動化し、サイトを常に最新の状態に保ちます。
ブロガー
同じ考えを持つブログやニュースソースから関連コンテンツを自動的に配信し、視聴者に常に最新の情報を提供します
教育機関
学生と教員に最新のニュース、スケジュール、お知らせを提供します
メディアエージェンシー
さまざまなソースからコンテンツを集約して、現在のイベントの包括的なビューを提供します
Web エクスペリエンスを向上させる準備はできていますか? 今すぐ Google ニュース HTML ウィジェットを使い始めましょう。
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