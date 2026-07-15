Google ニュース HTML ウィジェット: ウェブ エクスペリエンスを作成、統合、拡張する

現在の情報 ユーザーは定期的に更新される最新ニュースにアクセスできるため、最新のイベントやトレンドについての情報を常に得ることができます。

パーソナライゼーション このウィジェットを使用すると、ユーザーは興味のあるトピックやキーワードを選択できるため、コンテンツが自分の興味にさらに関連したものになります。

利便性とアクセシビリティ ニュースは Web サイトまたはアプリ内で直接入手できるため、他のソースに切り替える必要がなくなり、利便性が向上し、ユーザーの時間を節約できます。

さまざまなソース このウィジェットはさまざまなソースからのニュースを集約し、ユーザーがさまざまな視点やソースから情報を入手できるようにします。

インタラクティブ性 一部のウィジェットは、コメント、評価、ソーシャル メディアでニュースを共有する機能などのインタラクティブな機能を提供し、ユーザーがコンテンツに参加できるようにする場合があります。