X / Twitterフィードから電子メールアラートを取得する方法
RSS.appは、X / Twitterユーザー、ハッシュタグ、検索結果からの新しいツイートが投稿されたときに、数分で設定し、電子メールでアラートを受け取ることができます。X / TwitterをEメールに送る
何千もの企業に信頼され、利用されている
X / ツイッター + Eメール
公開されているX / Twitterユーザーのフィード、ハッシュタグ、または検索からX / Twitter RSSフィードを即座に作成し、最新の更新をメールで受け取ることができます。
Email Digest - RSS.app
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9:18 AM (23 minutes ago)
2つの簡単なステップ
X / TwitterをEメールに送る
X / ツイッターフィード
RSSジェネレーターを使用して、X / Twitterの公開ユーザー、ハッシュタグ、または検索からX / TwitterのRSSフィードを作成します。
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