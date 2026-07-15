X / Twitterフィードから電子メールアラートを取得する方法

RSS.appは、X / Twitterユーザー、ハッシュタグ、検索結果からの新しいツイートが投稿されたときに、数分で設定し、電子メールでアラートを受け取ることができます。

X / TwitterをEメールに送る