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X / Twitterフィードから電子メールアラートを取得する方法

RSS.appは、X / Twitterユーザー、ハッシュタグ、検索結果からの新しいツイートが投稿されたときに、数分で設定し、電子メールでアラートを受け取ることができます。

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X / ツイッター + Eメール

公開されているX / Twitterユーザーのフィード、ハッシュタグ、または検索からX / Twitter RSSフィードを即座に作成し、最新の更新をメールで受け取ることができます。

Email Digest - RSS.app
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9:18 AM (23 minutes ago)

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