Übersetzen Sie jeden Feed in Sekundenschnelle
Machen Sie Ihre Inhalte weltweit zugänglich. Konvertieren Sie jeden RSS-Feed mit nur wenigen Klicks in die Sprache, die Ihr Publikum spricht.Jetzt loslegen
Warum Translate wählen?
Sprachbarrieren überwinden
Erreichen Sie globale Leser, indem Sie Ihren Feed in die jeweilige Landessprache übertragen. Ideal für Medien, Blogs und Unternehmen, die in internationale Märkte expandieren.
No-Code-Einrichtung
Keine Kodierung oder manuelle Arbeit erforderlich. Wählen Sie einfach eine Sprache und lassen Sie Translate alles automatisch erledigen.
Immer Up-To-Date
Neue Beiträge in Ihrem Feed werden automatisch übersetzt, so dass Ihr Publikum keine wichtigen Updates verpasst.
Hauptmerkmale von Translate
Mehrsprachige Unterstützung
Übersetzen Sie Ihre Feeds in mehr als 30 Sprachen und verbinden Sie sich mit Zielgruppen in verschiedenen Regionen und Branchen.
Automatische Aktualisierungen
Jeder neue Beitrag in Ihrem Feed wird sofort übersetzt, damit Ihre Inhalte immer frisch und lokalisiert sind.
Jede Einspeisung, jede Quelle
Erzeugen Sie Feeds von Ihren Favoriten und betten Sie sie als Widgets ein oder erhalten Sie Benachrichtigungen in Discord, Telegram, Slack oder per E-Mail.
DeepL Integration
Verbinden Sie Ihren DeepL API-Schlüssel, um hochwertige, auf Ihr Publikum zugeschnittene Übersetzungen zu erstellen.
Übersetzen in 3 einfachen Schritten
Erzeugen Sie Ihren Feed1
Mit dem RSS-Generator verwandeln Sie jede Website oder Social-Media-Seite mit wenigen Klicks in einen Feed.
Wählen Sie eine Sprache2
Wählen Sie aus über 30 unterstützten Sprachen, um alle Inhalte in Ihrem Feed automatisch übersetzen zu lassen.
Teilen & Einbetten3
Teilen Sie den XML-Link, betten Sie ihn als Widget ein oder senden Sie Updates direkt an Slack, Discord, Telegram oder E-Mail.
Vorteile von Translate Feed
Globale Reichweite ausbauen
Machen Sie Ihre Inhalte weltweit lesbar, ohne Beiträge zu duplizieren. Erreichen Sie neue Märkte mit minimalem Aufwand.
Zeit und Ressourcen sparen
Überspringen Sie manuelle Übersetzungs- und Lokalisierungsaufgaben. Automatisieren Sie alles und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft.
Engagement fördern
Lokalisierte Inhalte erzielen eine bessere Leistung. Steigern Sie mit jeder Aktualisierung die Anzahl der Klicks, Shares und die Loyalität des Publikums.
Überall einbinden
Verwenden Sie übersetzte Feeds mit Widgets, Bots oder jeder Plattform, die RSS unterstützt.
Übersetzen wie ein Mensch
Powered by DeepL für flüssige, natürliche Ergebnisse, die Glaubwürdigkeit und Vertrauen beim Leser schaffen.
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Jede neue Aktualisierung wird automatisch übersetzt, so dass Ihr weltweites Publikum immer auf dem Laufenden bleibt.
Übersetzen für alle Zielgruppen
Nachrichten und Medien
Liefern Sie internationale Nachrichten in lokalen Sprachen und erweitern Sie Ihre Leserschaft weltweit.
Blogs und Inhaltsersteller
Übersetzen Sie Beiträge, um neue Zielgruppen zu erreichen und Ihren Einfluss weltweit zu vergrößern.
Produktaktualisierungen und Changelogs
Machen Sie Versionshinweise und Funktionsaktualisierungen für globale Kunden ohne manuelle Arbeit zugänglich.
Interne Kommunikation und Teams
Unterstützen Sie mehrsprachige Teams, indem Sie Ankündigungen, Dokumentation und Updates automatisch übersetzen lassen.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.