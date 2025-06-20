Übersetzen Sie jeden Feed in Sekundenschnelle

Machen Sie Ihre Inhalte weltweit zugänglich. Konvertieren Sie jeden RSS-Feed mit nur wenigen Klicks in die Sprache, die Ihr Publikum spricht.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum Translate wählen?

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Sprachbarrieren überwinden

Erreichen Sie globale Leser, indem Sie Ihren Feed in die jeweilige Landessprache übertragen. Ideal für Medien, Blogs und Unternehmen, die in internationale Märkte expandieren.

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No-Code-Einrichtung

Keine Kodierung oder manuelle Arbeit erforderlich. Wählen Sie einfach eine Sprache und lassen Sie Translate alles automatisch erledigen.

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Immer Up-To-Date

Neue Beiträge in Ihrem Feed werden automatisch übersetzt, so dass Ihr Publikum keine wichtigen Updates verpasst.

Hauptmerkmale von Translate

Mehrsprachige Unterstützung

Übersetzen Sie Ihre Feeds in mehr als 30 Sprachen und verbinden Sie sich mit Zielgruppen in verschiedenen Regionen und Branchen.

Mehrsprachige Unterstützung

Automatische Aktualisierungen

Jeder neue Beitrag in Ihrem Feed wird sofort übersetzt, damit Ihre Inhalte immer frisch und lokalisiert sind.

Automatische Aktualisierungen

Jede Einspeisung, jede Quelle

Erzeugen Sie Feeds von Ihren Favoriten und betten Sie sie als Widgets ein oder erhalten Sie Benachrichtigungen in Discord, Telegram, Slack oder per E-Mail.

Jede Einspeisung, jede Quelle

DeepL Integration

Verbinden Sie Ihren DeepL API-Schlüssel, um hochwertige, auf Ihr Publikum zugeschnittene Übersetzungen zu erstellen.

DeepL Integration

Übersetzen in 3 einfachen Schritten

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Erzeugen Sie Ihren Feed

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Mit dem RSS-Generator verwandeln Sie jede Website oder Social-Media-Seite mit wenigen Klicks in einen Feed.

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Wählen Sie eine Sprache

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Wählen Sie aus über 30 unterstützten Sprachen, um alle Inhalte in Ihrem Feed automatisch übersetzen zu lassen.

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Teilen & Einbetten

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Teilen Sie den XML-Link, betten Sie ihn als Widget ein oder senden Sie Updates direkt an Slack, Discord, Telegram oder E-Mail.

Meinen Feed generieren

Vorteile von Translate Feed

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Globale Reichweite ausbauen

Machen Sie Ihre Inhalte weltweit lesbar, ohne Beiträge zu duplizieren. Erreichen Sie neue Märkte mit minimalem Aufwand.

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Zeit und Ressourcen sparen

Überspringen Sie manuelle Übersetzungs- und Lokalisierungsaufgaben. Automatisieren Sie alles und konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft.

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Engagement fördern

Lokalisierte Inhalte erzielen eine bessere Leistung. Steigern Sie mit jeder Aktualisierung die Anzahl der Klicks, Shares und die Loyalität des Publikums.

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Überall einbinden

Verwenden Sie übersetzte Feeds mit Widgets, Bots oder jeder Plattform, die RSS unterstützt.

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Übersetzen wie ein Mensch

Powered by DeepL für flüssige, natürliche Ergebnisse, die Glaubwürdigkeit und Vertrauen beim Leser schaffen.

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Bleiben Sie auf dem Laufenden

Jede neue Aktualisierung wird automatisch übersetzt, so dass Ihr weltweites Publikum immer auf dem Laufenden bleibt.

Übersetzen für alle Zielgruppen

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Nachrichten und Medien

Liefern Sie internationale Nachrichten in lokalen Sprachen und erweitern Sie Ihre Leserschaft weltweit.

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Blogs und Inhaltsersteller

Übersetzen Sie Beiträge, um neue Zielgruppen zu erreichen und Ihren Einfluss weltweit zu vergrößern.

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Produktaktualisierungen und Changelogs

Machen Sie Versionshinweise und Funktionsaktualisierungen für globale Kunden ohne manuelle Arbeit zugänglich.

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Interne Kommunikation und Teams

Unterstützen Sie mehrsprachige Teams, indem Sie Ankündigungen, Dokumentation und Updates automatisch übersetzen lassen.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich in mehrere Sprachen gleichzeitig übersetzen?
Ja, Sie können für jede Zielsprache einen eigenen Feed erstellen, um die mehrsprachige Ausgabe zu unterstützen.
Werden neue Beiträge automatisch übersetzt?
Unbedingt. Sobald Translate eingerichtet ist, werden alle zukünftigen Aktualisierungen sofort übersetzt.
Was ist der Unterschied zwischen Standardübersetzung und DeepL?
DeepL bietet fortschrittlichere, kontextabhängige Übersetzungen, die sich natürlich und genau anfühlen.
Kann ich sowohl den Originaltext als auch die Übersetzung behalten?
Ja, Sie können den Feed zweimal erstellen, um beide Versionen anzuzeigen: eine Originalversion und eine übersetzte Version.

Übersetzen Sie Ihre Feeds noch heute

Erweitern Sie Ihre Reichweite und verbinden Sie sich mit Lesern weltweit. Konvertieren Sie jeden RSS-Feed automatisch in mehr als 30 Sprachen, mit automatischen Updates und Ergebnissen in professioneller Qualität.
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