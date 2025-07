Wie man Google News in einen RSS-Feed verwandelt

Google News ist eines der leistungsstärksten Tools, um sich über die Geschehnisse in der Welt auf dem Laufenden zu halten. Aber jeden Tag manuell nachschauen? Nicht so effizient. Mit RSS.app können Sie jede Google News-Suche oder jedes Thema in einen Echtzeit-RSS-Feed verwandeln, der an Ihren Posteingang, Ihr Dashboard oder sogar Ihre Website geliefert wird.

Hier erfahren Sie, wie Sie das in wenigen Schritten tun können.

Schritt 1: Gehen Sie zu Google News

Geben Sie Ihre Suchanfrage ein - das kann alles sein, von "Elektroautos" bis "Ukraine-Krieg" oder "Taylor Swift". Sie können auch ein Thema auf der Google-Startseite auswählen, z. B. Technologie, Welt oder Wirtschaft.

Schritt 2: Kopieren Sie die URL Ihrer Suche oder Ihres Themas

Sobald Ihre Suchergebnisse geladen sind, gehen Sie zur Adressleiste und kopieren Sie die vollständige URL. Sie sollte etwa so aussehen:

https://news.google.com/search?q=ai+tools

Schritt 3: Öffnen Sie den RSS-Feed-Generator

Fügen Sie die Google News-URL in den RSS-Generator ein und klicken Sie auf Generieren. Innerhalb von 15-30 Sekunden sehen Sie eine Live-Vorschau eines funktionierenden RSS-Feeds.

Schritt 4: Speichern und verwenden Sie den Feed

Klicken Sie auf In meinen Feeds speichern, um den Feed in Ihrem Dashboard zu speichern. Von dort aus können Sie:

Filter verwenden , um Ihren Feed mit Schlüsselwörtern oder regulären Ausdrücken anzupassen

, um Ihren Feed mit Schlüsselwörtern oder regulären Ausdrücken anzupassen den Feed mit einem News-Widget in Ihre Website einbinden

Artikel an Slack , Discord , Telegram oder E-Mail senden

, , oder senden Automatisieren Sie ihn mit Zapier oder Make.com

Bonus: Passen Sie an, wie Sie ihn konsumieren

Nach dem Speichern können Sie Ihren Feed so gestalten, dass er zu Ihrer Marke oder Oberfläche passt. Verwenden Sie die Anpassungsoptionen von RSS.app, um Titel, Bilder und Layouts mit Ihrem Markenzeichen hinzuzufügen - perfekt für Newsletter, interne Dashboards oder Presseseiten.

Warum Google News + RSS verwenden?

Bleiben Sie bei schnelllebigen Themen auf dem Laufenden

Erstellen Sie hochspezifische Feeds für Kunden oder Kampagnen

Eliminieren Sie Störgeräusche mit Stichwortfiltern

Automatische Freigabe kuratierter Nachrichten auf verschiedenen Plattformen

Abschließende Überlegungen

Wenn Sie Google News in einen RSS-Feed verwandeln, haben Sie die Kontrolle über die Schlagzeilen. Egal, ob Sie Journalist, Vermarkter oder einfach nur ein Nachrichten-Junkie sind, diese einfache Automatisierung spart Zeit und schafft Klarheit.