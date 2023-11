Fügen Sie Nachrichten und soziale Feeds zu Ihrer HTML-Website hinzu

Fügen Sie dynamische News-Feeds mit RSS.app in Ihre HTML-Website ein. Diese Integration ist der einfachste Weg, um zuverlässige Inhalte auf Ihrer Website zu präsentieren.

Binden Sie Newsfeeds in Ihre HTML-Website ein, ganz ohne Programmierkenntnisse. Mit RSS.app können Sie RSS-Feeds von fast jeder Website{ erstellen. Zeigen Sie Ihren Besuchern die neuesten Branchennachrichten und halten Sie sie mit auto-updated Inhalten bei der Stange.

Sobald Sie Ihren Feed erstellt haben, betten Sie ihn in Ihre HTML-Website ein. Sie können ihn an jeder beliebigen Stelle{ Ihrer Website einfügen, wie z.B. im Header, in der Fußzeile, in der Seitenleiste oder in der Mitte der Seite. Sie können unsere RSS-Widgets überall einbetten.