Fügen Sie Nachrichten und soziale Feeds zu Ihrer HTML-Website hinzu

News-Widgets mit der HTML- und RSS.app-Integration einbetten

Fügen Sie mit RSS.app dynamische Newsfeeds in Ihre HTML-Website ein. Diese Integration ist der einfachste Weg, um verlässliche Inhalte auf Ihrer Website zu präsentieren.Binden Sie Nachrichten-Feeds in Ihre HTML-Website ein, ganz ohne Programmierkenntnisse. Mit RSS.app können Sie RSS-Feeds von fast jeder Website erstellen. Zeigen Sie Ihren Besuchern die neuesten Branchennachrichten an und halten Sie sie mit automatisch aktualisierten Inhalten bei der Stange.Nachdem Sie Ihren Feed erstellt haben, können Sie ihn in Ihre HTML-Website einbetten. Sie können ihn an jeder beliebigen Stelle Ihrer Website einfügen, z. B. in der Kopfzeile, der Fußzeile, der Seitenleiste oder in der Mitte der Seite. Sie können unsere RSS-Widgets überall einbetten, wo Sie möchten.