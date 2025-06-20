Präsentieren Sie Ihre Inhalte mit dem Wall Widget

Betten Sie ein Widget ein, das automatisch die neuesten Beiträge anzeigt und Ihre Website mit neuen Inhalten versorgt. Keine Codierung erforderlich.

Meine Wand bauen Widget
heroTitle
Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum das Wall Widget?

Füllen Sie Ihre Website mit neuen Geschichten, die Besucher anlocken, Vertrauen schaffen und sie zum Wiederkommen bewegen.

whyCard1Title

Nachrichten aus der Display-Industrie

Zeigen Sie die neuesten Updates, damit Ihr Publikum informiert bleibt.

whyCard2Title

Konversionsrate erhöhen

Hinterlassen Sie einen starken ersten Eindruck mit auffälligen Layouts.

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Steigerung der Nutzerbindung

Halten Sie Besucher mit dynamischen Inhalten zum Klicken an.

Widgets From the Platforms You Use Most

Generate a feed from your favorite platform and we’ll turn it into a widget instantly.

widget-common:platformInstagramTitle

Instagram Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.

widget-common:platformLinkedinTitle

LinkedIn-Widget

Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.

widget-common:platformTiktokTitle

TikTok-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.

widget-common:platformYoutubeTitle

YouTube-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.

widget-common:platformFacebookTitle

Facebook-Widget

Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Google Nachrichten Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

widget-common:platformThreadsTitle

Widget für Themen

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

widget-common:platformRedditTitle

Reddit-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.

widget-common:platformBlueskyTitle

Bluesky Widget

Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.

widget-common:platformTelegramTitle

Telegramm-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.

widget-common:platformRssTitle

& Mehr

Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.

Hauptmerkmale des Wall Widget

In Sekundenschnelle einsatzbereit

Wenn Sie einen Web-Feed erstellen, wird gleichzeitig Ihr News Wall Widget erstellt. Keine zusätzliche Einrichtung erforderlich.

In Sekundenschnelle einsatzbereit

Erweiterte Filter

Entfernen Sie Duplikate, blenden Sie Beiträge mit fehlenden Informationen aus oder filtern Sie nach Schlüsselwörtern, um Ihre Pinnwand auf Vordermann zu bringen.

Erweiterte Filter

Leicht anpassbar

Möchten Sie das Aussehen ändern? Klicken Sie einfach darauf und passen Sie es an, damit es sich auf Ihrer Website wie zu Hause fühlt.

Leicht anpassbar

Überall ansprechbar

Vom Desktop bis zum Handy passt sich das Widget automatisch an, damit Ihre Inhalte auf jedem Bildschirm gut aussehen.

Überall ansprechbar

Keine Kodierung erforderlich

Kopieren Sie ein Codeschnipsel, fügen Sie es in Ihre Website ein und sehen Sie es sofort live.

Keine Kodierung erforderlich

Ihr Wall Widget in 3 Schritten

generateTitle

Feed generieren

1

Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Wall-Widget automatisch erstellt.

customizeTitle

Anpassen

2

Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.

addToWebsiteTitle

Zur Website hinzufügen

3

Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.

Meinen Feed generieren

Was Sie mit dem Wall Widget erhalten

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Feeds zusammenführen

Kombinieren Sie Beiträge aus mehreren Quellen in einem Widget.

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Passen Sie es an Ihre Marke an

Legen Sie Farben, Schriftarten und Stile so fest, dass sie sich auf Ihrer Website wohlfühlen.

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Einrichten in Minutenschnelle

Kopieren, einfügen und veröffentlichen ohne zusätzlichen Aufwand.

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Bilder ausstellen

Heben Sie jeden Beitrag durch auffällige Grafiken hervor, die mit Lazy Loading schnell geladen werden.

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Einfaches Browsing

Mit der integrierten Paginierung können Besucher durch mehrere Beiträge klicken.

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Vorgefertigte Designs

Verwenden Sie fertige Voreinstellungen oder kreieren Sie mit wenigen Klicks Ihren eigenen Look.

Beliebteste Website-Baukästen

Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.

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Shopify

Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.

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Wix

Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.

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HTML

Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.

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WordPress

Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.

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Squarespace

Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.

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Weebly

Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.

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Drupal

Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.

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Joomla

Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.

Wer benutzt das Wall Widget?

Ideal für Teams, Kreative und Organisationen, die ihre Website ohne manuelle Arbeit aktualisieren möchten.

useCasesGlobalSearchTitle

Medien- und Nachrichtenseiten

Automatische Anzeige aktueller Meldungen aus vertrauenswürdigen Quellen.

useCasesPeopleTitle

Unternehmens- und interne Portale

Halten Sie Ihr Team mit kuratierten Brancheninhalten auf dem Laufenden.

useCasesBookSquareTitle

Bildung & Gemeinnützige Organisationen

Teilen Sie Bulletins, Aktualisierungen und Ankündigungen auf einer leicht zu lesenden Pinnwand.

useCasesCourtHouseTitle

E-Commerce-Geschäfte

Heben Sie Produktaktualisierungen oder Kundenberichte hervor.

Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit

Das Wall-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.

performanceTitle

Schnelle Leistung

Leichtes Design und träges Laden sorgen für schnelle Seiten und hohe Core Web Vitals.

SEOTitle

SEO-freundlich

Semantisches HTML und strukturierte Daten helfen Suchmaschinen, Ihre Inhalte zu indizieren und die Sichtbarkeit zu erhöhen.

WCAGTitle

WCAG-konform

Vollständig zugänglich für alle Nutzer mit Screenreader und Tastaturunterstützung.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich das News Wall Widget einbetten?
Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie News Wall und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.
Welche Websites werden unterstützt?
Sie können Ihren eigenen RSS-Feed verwenden oder mit unserem RSS-Generator einen von fast jeder Website erstellen. Wenn eine Website nicht funktioniert, lassen Sie es uns wissen und wir helfen Ihnen.
Kann ich mein Widget personalisieren?
Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Layouts ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.
Wie oft wird das Widget aktualisiert?
Das Widget aktualisiert sich automatisch. Sie sehen neue Beiträge alle 15 bis 60 Minuten, je nach Ihrem Plan.

Bereit für den Einstieg?

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