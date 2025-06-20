Wie kann ich das News Wall Widget einbetten? Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie News Wall und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.

Welche Websites werden unterstützt? Sie können Ihren eigenen RSS-Feed verwenden oder mit unserem RSS-Generator einen von fast jeder Website erstellen. Wenn eine Website nicht funktioniert, lassen Sie es uns wissen und wir helfen Ihnen.

Kann ich mein Widget personalisieren? Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Layouts ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.