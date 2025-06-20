Präsentieren Sie Ihre Inhalte mit dem Wall Widget
Betten Sie ein Widget ein, das automatisch die neuesten Beiträge anzeigt und Ihre Website mit neuen Inhalten versorgt. Keine Codierung erforderlich.Meine Wand bauen Widget
Warum das Wall Widget?
Füllen Sie Ihre Website mit neuen Geschichten, die Besucher anlocken, Vertrauen schaffen und sie zum Wiederkommen bewegen.
Nachrichten aus der Display-Industrie
Zeigen Sie die neuesten Updates, damit Ihr Publikum informiert bleibt.
Konversionsrate erhöhen
Hinterlassen Sie einen starken ersten Eindruck mit auffälligen Layouts.
Steigerung der Nutzerbindung
Halten Sie Besucher mit dynamischen Inhalten zum Klicken an.
Widgets From the Platforms You Use Most
Generate a feed from your favorite platform and we’ll turn it into a widget instantly.
Instagram Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.
LinkedIn-Widget
Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.
X Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.
TikTok-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.
YouTube-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.
Facebook-Widget
Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.
Google Nachrichten Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Widget für Themen
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Reddit-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.
Bluesky Widget
Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.
Telegramm-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.
& Mehr
Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.
Hauptmerkmale des Wall Widget
In Sekundenschnelle einsatzbereit
Wenn Sie einen Web-Feed erstellen, wird gleichzeitig Ihr News Wall Widget erstellt. Keine zusätzliche Einrichtung erforderlich.
Erweiterte Filter
Entfernen Sie Duplikate, blenden Sie Beiträge mit fehlenden Informationen aus oder filtern Sie nach Schlüsselwörtern, um Ihre Pinnwand auf Vordermann zu bringen.
Leicht anpassbar
Möchten Sie das Aussehen ändern? Klicken Sie einfach darauf und passen Sie es an, damit es sich auf Ihrer Website wie zu Hause fühlt.
Überall ansprechbar
Vom Desktop bis zum Handy passt sich das Widget automatisch an, damit Ihre Inhalte auf jedem Bildschirm gut aussehen.
Keine Kodierung erforderlich
Kopieren Sie ein Codeschnipsel, fügen Sie es in Ihre Website ein und sehen Sie es sofort live.
Ihr Wall Widget in 3 Schritten
Feed generieren1
Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Wall-Widget automatisch erstellt.
Anpassen2
Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.
Zur Website hinzufügen3
Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.
Was Sie mit dem Wall Widget erhalten
Feeds zusammenführen
Kombinieren Sie Beiträge aus mehreren Quellen in einem Widget.
Passen Sie es an Ihre Marke an
Legen Sie Farben, Schriftarten und Stile so fest, dass sie sich auf Ihrer Website wohlfühlen.
Einrichten in Minutenschnelle
Kopieren, einfügen und veröffentlichen ohne zusätzlichen Aufwand.
Bilder ausstellen
Heben Sie jeden Beitrag durch auffällige Grafiken hervor, die mit Lazy Loading schnell geladen werden.
Einfaches Browsing
Mit der integrierten Paginierung können Besucher durch mehrere Beiträge klicken.
Vorgefertigte Designs
Verwenden Sie fertige Voreinstellungen oder kreieren Sie mit wenigen Klicks Ihren eigenen Look.
Beliebteste Website-Baukästen
Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.
Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.
Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.
Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.
Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.
Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.
Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.
Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.
Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.
Wer benutzt das Wall Widget?
Ideal für Teams, Kreative und Organisationen, die ihre Website ohne manuelle Arbeit aktualisieren möchten.
Medien- und Nachrichtenseiten
Automatische Anzeige aktueller Meldungen aus vertrauenswürdigen Quellen.
Unternehmens- und interne Portale
Halten Sie Ihr Team mit kuratierten Brancheninhalten auf dem Laufenden.
Bildung & Gemeinnützige Organisationen
Teilen Sie Bulletins, Aktualisierungen und Ankündigungen auf einer leicht zu lesenden Pinnwand.
E-Commerce-Geschäfte
Heben Sie Produktaktualisierungen oder Kundenberichte hervor.
Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit
Das Wall-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.
Schnelle Leistung
Leichtes Design und träges Laden sorgen für schnelle Seiten und hohe Core Web Vitals.
SEO-freundlich
Semantisches HTML und strukturierte Daten helfen Suchmaschinen, Ihre Inhalte zu indizieren und die Sichtbarkeit zu erhöhen.
WCAG-konform
Vollständig zugänglich für alle Nutzer mit Screenreader und Tastaturunterstützung.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.