Fügen Sie Ihrer Wix-Website Nachrichten und soziale Feeds hinzu

Hinzufügen von News Feeds mit der Integration von Wix und RSS.app

Binden Sie mit dieser leistungsstarken Integration dynamische Nachrichten-Widgets in Ihre Wix-Website ein. RSS.app ist der einfachste Weg, um hochwertige RSS-Feeds zu generieren, die in Ihre Wix-Website eingebettet werden können.Die Wix-Integration ermöglicht es Ihnen, die neuesten Branchennachrichten in Ihrem eigenen anpassbaren Widget direkt auf Ihrer Website zu präsentieren, ohne dass Sie Programmierkenntnisse benötigen.Die nahtlose Integration hilft Ihnen, dynamische Inhalte einzubetten und Ihre Besucher auf dem Laufenden zu halten. Die Widgets können absolut überall auf Ihrer Wix-Website eingebettet werden.