Fügen Sie Ihrer Squarespace-Website Nachrichten und soziale Feeds hinzu

Präsentieren Sie Ihre Widgets in Squarespace mit RSS.app

Das Hinzufügen von News-Widgets zu Ihrer Squarespace-Website ist einfacher denn je! Mit der Squarespace- und RSS.app-Integration können Sie Ihr eigenes Widget anpassen und den Widget-Code ohne Programmierkenntnisse auf Ihrer Website einfügen.Sie können Branchennachrichten, neue Trends und sogar Videos in Ihrem Widget anzeigen. Die einfache Einrichtung ermöglicht es Ihnen, Ihr Widget in wenigen Minuten einzubinden. Das dynamische Widget passt sich an jede Bildschirmgröße an und wird automatisch aktualisiert.