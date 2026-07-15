Websites bauen leicht gemacht mit Integrationen
Fügen Sie dynamische Inhalte hinzu und präsentieren Sie Newsfeeds auf Ihrer Website mit Premium-Integrationen. Keine Codierung erforderlich.
Nahtlose Integrationen für Ihren bevorzugten Website-Builder
Wix
Zeigen Sie auf Ihrer Wix-Website die neuesten Inhalte aus Ihrer Branche an.
HTML
Fügen Sie Widgets in Ihre HTML-Website ein und zeigen Sie Ihrem Publikum die aktuellsten Nachrichten an.
Wordpress
Binden Sie News-Widgets ein, um Ihre Besucher auf dem Laufenden zu halten.
Shopify
Präsentieren Sie Inhalte zu Ihren Produkten oder Blogbeiträgen in Ihrem Shopify-Shop.
Squarespace
Vermarkten Sie Ihr Unternehmen, indem Sie relevante Unternehmensnachrichten auf Ihrer Website veröffentlichen.
Weebly
Versorgen Sie Ihre Kunden mit den neuesten Branchennachrichten, indem Sie Widgets auf Ihrer Weebly-Website einfügen.
Drupal
Verwalten Sie Ihre Newsfeeds auf Ihrer Drupal-Website und zeigen Sie sie Ihren Besuchern an.
Joomla
Teilen Sie automatisch aktualisierte Branchennachrichten ohne jegliche Codierung auf Ihrer Joomla-Website.
Steigern Sie Ihre Produktivität mit App-Integrationen
Mailchimp
Sprechen Sie Ihre Kunden an, indem Sie kuratierte E-Mails und Aktualisierungen in Bezug auf Ihr Unternehmen versenden.
IFTTT
Automatische Freigabe von Inhalten mit Applets. Bleiben Sie informiert, wenn neue Inhalte veröffentlicht werden.
Zapier
Verbinden Sie Anwendungen miteinander, um automatisch aktualisierte Inhalte auf Ihre Plattform zu bringen.
Microsoft Teams
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends und Nachrichten, die direkt an Ihr Team geliefert werden.
Klaviyo
Automatisieren Sie Ihr E-Mail-Marketing, indem Sie Ihren Abonnenten die neuesten Nachrichten anzeigen.