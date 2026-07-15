Websites bauen leicht gemacht mit Integrationen

Fügen Sie dynamische Inhalte hinzu und präsentieren Sie Newsfeeds auf Ihrer Website mit Premium-Integrationen. Keine Codierung erforderlich.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Nahtlose Integrationen für Ihren bevorzugten Website-Builder

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Wix

Zeigen Sie auf Ihrer Wix-Website die neuesten Inhalte aus Ihrer Branche an.

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HTML

Fügen Sie Widgets in Ihre HTML-Website ein und zeigen Sie Ihrem Publikum die aktuellsten Nachrichten an.

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Wordpress

Binden Sie News-Widgets ein, um Ihre Besucher auf dem Laufenden zu halten.

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Shopify

Präsentieren Sie Inhalte zu Ihren Produkten oder Blogbeiträgen in Ihrem Shopify-Shop.

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Squarespace

Vermarkten Sie Ihr Unternehmen, indem Sie relevante Unternehmensnachrichten auf Ihrer Website veröffentlichen.

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Weebly

Versorgen Sie Ihre Kunden mit den neuesten Branchennachrichten, indem Sie Widgets auf Ihrer Weebly-Website einfügen.

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Drupal

Verwalten Sie Ihre Newsfeeds auf Ihrer Drupal-Website und zeigen Sie sie Ihren Besuchern an.

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Joomla

Teilen Sie automatisch aktualisierte Branchennachrichten ohne jegliche Codierung auf Ihrer Joomla-Website.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit App-Integrationen

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Mailchimp

Sprechen Sie Ihre Kunden an, indem Sie kuratierte E-Mails und Aktualisierungen in Bezug auf Ihr Unternehmen versenden.

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IFTTT

Automatische Freigabe von Inhalten mit Applets. Bleiben Sie informiert, wenn neue Inhalte veröffentlicht werden.

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Zapier

Verbinden Sie Anwendungen miteinander, um automatisch aktualisierte Inhalte auf Ihre Plattform zu bringen.

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Microsoft Teams

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Trends und Nachrichten, die direkt an Ihr Team geliefert werden.

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Klaviyo

Automatisieren Sie Ihr E-Mail-Marketing, indem Sie Ihren Abonnenten die neuesten Nachrichten anzeigen.

Integrieren Sie Ihre Lieblingstools mit RSS.app

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