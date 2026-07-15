Google Slack Bot

Bots
Google News to Slack Bot
Automation Bot

Google News an Slack-Bot: Sofortige automatische Freigabe von Nachrichten

Posten Sie Google News-Artikel automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jedes Thema, jedes Stichwort und jede Quelle - und teilen Sie aktuelle Nachrichten in Echtzeit mit Ihrem Team.

Integration von Google News

Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen Google News-Thema, einer Suchanfrage oder einer Nachrichtenquelle.

connected line
Automatisch auf Slack posten

Jeder neue Artikel wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den Google News to Slack Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpassen Sie keine aktuellen Nachrichten. Ihr Bot überwacht Google News rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man den Google News to Slack Bot einrichtet

stepsStep1Title

Google News verbinden

1

Geben Sie ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. Wir erstellen dann automatisch einen RSS-Feed.

stepsStep2Title

Schlupf verbinden

2

Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.

stepsStep3Title

Automatisierung genießen

3

Nachrichtenartikel erscheinen automatisch in Slack. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Google News + Slack-Integration

Der einfachste Weg, Google News automatisch auf Slack zu teilen. Vertraut von PR-Teams, Analysten und Unternehmen weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für Google News to Slack Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Nachrichtenaustausch zwischen Google News und Slack zu automatisieren.

benefitsCard1Title

Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Aktuelle Nachrichten werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack gepostet.

benefitsCard2Title

Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Artikel nach Stichwort, Quelle oder Thema ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.

benefitsCard3Title

Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Artikel in Slack erscheinen. Passen Sie die Formatierung mit Überschriften, Zusammenfassungen und umfangreichen Anhängen an.

benefitsCard4Title

Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Nachrichten an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche von einem einzigen Feed aus.

Google News to Slack in Aktion sehen

Eilmeldung veröffentlicht
Eilmeldung veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Slack geteilt
Sofort in Slack geteilt

Wer nutzt den Google News to Slack Bot?

PR- und Kommunikationsteams
PR- und Kommunikationsteams

Überwachen Sie Markenerwähnungen, Nachrichten von Mitbewerbern und Branchenberichte. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen in Ihrem Team-Kanal.

Forschung & Analysten-Teams
Forschung & Analysten-Teams

Verfolgen Sie Branchennachrichten, Marktaktualisierungen und regulatorische Änderungen. Bleiben Sie informiert, ohne Slack zu verlassen.

Exekutive & Führungsteams
Exekutive & Führungsteams

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu wichtigen Themen. Bleiben Sie über Branchenentwicklungen und Wettbewerber informiert.

Häufig gestellte Fragen: Google News an Slack Bot

Wie kann ich Google News mit Slack verbinden?
Geben Sie einfach ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Fügen Sie dann unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Google News to Slack-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln?
Unser Bot sucht auf allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Artikeln. Wenn aktuelle Nachrichten entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Nachrichten auf Slack gepostet werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Überschriften, Quellen oder Themen einzuschließen oder auszuschließen. Sie können auch nach Veröffentlichung und Sprache filtern.
Kann ich anpassen, wie Artikel in Slack erscheinen?
Ja! Passen Sie die Nachrichtenformatierung an, einschließlich Überschrift, Zusammenfassung, Quelle und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.
Funktioniert es mit Google News-Themen, -Suchen und -Quellen?
Ja, unser Bot unterstützt alle Arten von Google News-Inhalten: Themen, Suchanfragen, bestimmte Quellen und geografische Regionen.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Slack-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Slack-Bot
Integration einrichten
TikTok to Slack-Bot
Integration einrichten
YouTube to Slack-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar