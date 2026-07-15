Google Slack Bot

Wie kann ich Google News mit Slack verbinden? Geben Sie einfach ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Fügen Sie dann unsere Slack-App mit einem Klick hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der Google News to Slack-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln? Unser Bot sucht auf allen Plänen alle 15 Minuten nach neuen Artikeln. Wenn aktuelle Nachrichten entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Slack-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Nachrichten auf Slack gepostet werden? Unbedingt! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Überschriften, Quellen oder Themen einzuschließen oder auszuschließen. Sie können auch nach Veröffentlichung und Sprache filtern.

Kann ich anpassen, wie Artikel in Slack erscheinen? Ja! Passen Sie die Nachrichtenformatierung an, einschließlich Überschrift, Zusammenfassung, Quelle und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und wählen Sie zwischen einfachen und umfangreichen Anhangsformaten.