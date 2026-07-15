Google Slack Bot

Google News an Slack-Bot: Sofortige automatische Freigabe von Nachrichten
Posten Sie Google News-Artikel automatisch in Ihrem Slack-Arbeitsbereich. Überwachen Sie jedes Thema, jedes Stichwort und jede Quelle - und teilen Sie aktuelle Nachrichten in Echtzeit mit Ihrem Team.
Integration von Google News
Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen Google News-Thema, einer Suchanfrage oder einer Nachrichtenquelle.
Automatisch auf Slack posten
Jeder neue Artikel wird automatisch an Ihren Slack-Kanal gesendet.
Warum den Google News to Slack Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpassen Sie keine aktuellen Nachrichten. Ihr Bot überwacht Google News rund um die Uhr und postet Updates automatisch auf Slack.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man den Google News to Slack Bot einrichtet
Google News verbinden1
Geben Sie ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. Wir erstellen dann automatisch einen RSS-Feed.
Schlupf verbinden2
Fügen Sie unsere Slack-App mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Wählen Sie einen beliebigen Kanal zum Posten.
Automatisierung genießen3
Nachrichtenartikel erscheinen automatisch in Slack. Passen Sie Filter, Formatierung und Benachrichtigungseinstellungen an.
Google News + Slack-Integration
Der einfachste Weg, Google News automatisch auf Slack zu teilen. Vertraut von PR-Teams, Analysten und Unternehmen weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für Google News to Slack Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Nachrichtenaustausch zwischen Google News und Slack zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Aktuelle Nachrichten werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Slack gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Artikel nach Stichwort, Quelle oder Thema ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihr Team relevant ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Artikel in Slack erscheinen. Passen Sie die Formatierung mit Überschriften, Zusammenfassungen und umfangreichen Anhängen an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Nachrichten an mehrere Slack-Kanäle oder Arbeitsbereiche von einem einzigen Feed aus.
Google News to Slack in Aktion sehen
Wer nutzt den Google News to Slack Bot?
PR- und Kommunikationsteams
Überwachen Sie Markenerwähnungen, Nachrichten von Mitbewerbern und Branchenberichte. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen in Ihrem Team-Kanal.
Forschung & Analysten-Teams
Verfolgen Sie Branchennachrichten, Marktaktualisierungen und regulatorische Änderungen. Bleiben Sie informiert, ohne Slack zu verlassen.
Exekutive & Führungsteams
Erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu wichtigen Themen. Bleiben Sie über Branchenentwicklungen und Wettbewerber informiert.
Häufig gestellte Fragen: Google News an Slack Bot
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