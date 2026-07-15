YouTube Telegram Bot

Wie kann ich YouTube mit Telegram verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige YouTube-Kanal-URL, eine Wiedergabeliste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der YouTube-zu-Telegram-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Videos? Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Videos auf allen Plänen. Wenn ein neues Video entdeckt wird, wird es innerhalb von Sekunden auf deinem Telegram-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Videos auf Telegram gepostet werden? Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Videos auf der Grundlage von Titel, Beschreibung oder Dauer ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Videotyp (normal, Kurzfilme, Live-Streams) filtern.

Kann ich anpassen, wie Videos in Telegram angezeigt werden? Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Titel, Beschreibung, Miniaturansicht und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Video hinzu. Aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.