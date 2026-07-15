YouTube Telegram Bot

YouTube to Telegram Bot: Videos sofort automatisch teilen
Posten Sie automatisch neue YouTube-Videos in Ihrem Telegram-Kanal, Ihrer Gruppe oder Ihrem Thema. Überwachen Sie jeden YouTube-Kanal, jede Wiedergabeliste oder Suche - und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
YouTube-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed von einem beliebigen YouTube-Kanal, einer Wiedergabeliste oder einer Suchanfrage.
Automatisch in Telegram posten
Jedes neue Video wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.
Warum den YouTube zu Telegram Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpasse nie ein Video. Dein Bot überwacht YouTube rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch auf Telegram.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man einen YouTube zu Telegram Bot einrichtet
YouTube verbinden1
Geben Sie eine beliebige YouTube-Kanal-URL, eine Wiedergabeliste oder eine Suchanfrage ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Telegramm verbinden2
Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.
Automatisierung genießen3
Neue Videos erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.
Integration von YouTube und Telegram
Der einfachste Weg, YouTube-Videos automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Inhaltserstellern, Pädagogen und Marketing-Teams weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für YouTube to Telegram Automation
Alles, was Sie brauchen, um das Teilen von Videos zwischen YouTube und Telegram zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Videos werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Schließen Sie Videos nach Stichwort, Titel oder Dauer ein oder aus. Teilen Sie nur das, was für Ihr Publikum wichtig ist.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Videos in Telegram angezeigt werden. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Miniaturansichten, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Videos an mehrere Telegram-Kanäle, -Gruppen oder -Themen von einem einzigen Feed aus.
YouTube to Telegram in Aktion sehen
Wer nutzt den YouTube-zu-Telegram-Bot?
Autoren von Inhalten & YouTubern
Teilen Sie Ihre Videos automatisch mit Fans auf Telegram. Vergrößern Sie Ihr Publikum mühelos über alle Plattformen hinweg.
Bildungsgemeinschaften
Halten Sie Ihre Telegram-Gruppe automatisch mit Lerninhalten, Tutorials und Kursvideos auf dem Laufenden.
Unternehmen & Marketing-Teams
Teilen Sie Produktdemos, Webinare und Werbevideos direkt auf Kunden- oder Teamkanälen.
Häufig gestellte Fragen: YouTube zu Telegram Bot
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