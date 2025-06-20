Aktuelle Nachrichten mit Ticker anzeigen

Heben Sie die neuesten Meldungen oder Ankündigungen auf Ihrer Website mit einem einfachen horizontalen Bildlauf hervor. Keine Codierung erforderlich.

Mein Ticker-Widget erstellen
heroTitle
Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum das Ticker-Widget verwenden?

Informieren Sie Ihr Publikum mit einem ständigen Strom von Updates.

whyCard1Title

Immer auf dem neuesten Stand

Zeigen Sie die neuesten Schlagzeilen oder Beiträge von Ihren bevorzugten Plattformen an.

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Kompaktes Layout

Passt gut in Kopf- und Fußzeilen oder Seitenleisten, ohne vom Hauptinhalt abzulenken.

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Engagement fördern

Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf zeitkritische Aktualisierungen oder aktuelle Meldungen, die die Besucherzahlen erhöhen.

Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden

Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.

widget-common:platformInstagramTitle

Instagram Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.

widget-common:platformLinkedinTitle

LinkedIn-Widget

Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.

widget-common:platformTiktokTitle

TikTok-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.

widget-common:platformYoutubeTitle

YouTube-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.

widget-common:platformFacebookTitle

Facebook-Widget

Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Google Nachrichten Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

widget-common:platformThreadsTitle

Widget für Themen

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

widget-common:platformRedditTitle

Reddit-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.

widget-common:platformBlueskyTitle

Bluesky Widget

Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.

widget-common:platformTelegramTitle

Telegramm-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.

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& Mehr

Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.

Hauptmerkmale des Ticker-Widgets

Leicht anpassbar

Passen Sie Schriftart, Farben, Hintergrund, Geschwindigkeit, Richtung und Abstände mit wenigen Klicks an das Design Ihrer Website an.

Leicht anpassbar

Erweiterte Filter

Blenden Sie Beiträge mit fehlenden Daten aus oder wenden Sie Stichwortfilter an, um den Ticker sauber und relevant zu halten.

Erweiterte Filter

Bildlaufsteuerung

Wählen Sie die Bildlaufrichtung, die Steuerungsgeschwindigkeit, das Schleifenverhalten und das Anhalten des Bildlaufs, um die Bedienung zu vereinfachen.

Bildlaufsteuerung

Überall ansprechbar

Vom Desktop bis zum Handy passt sich das Widget automatisch an, so dass Ihre Inhalte auf jedem Bildschirm gut aussehen.

Überall ansprechbar

Keine Kodierung erforderlich

Kopieren Sie ein Codeschnipsel, fügen Sie es in Ihre Website ein und sehen Sie es sofort live.

Keine Kodierung erforderlich

Ihr Ticker-Widget in 3 Schritten

generateTitle

Feed generieren

1

Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Ticker-Widget automatisch erstellt.

customizeTitle

Ticker anpassen

2

Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.

addToWebsiteTitle

Zur Website hinzufügen

3

Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.

Meinen Feed generieren

Was Sie mit dem Ticker-Widget erhalten

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Sofortige Einrichtung

In dem Moment, in dem Sie einen Feed generieren, wird Ihr Ticker automatisch erstellt und ist bereit zum Einbetten.

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Glatte oder gestufte Schriftrolle

Wählen Sie zwischen kontinuierlichem Scrollen oder schrittweiser Bewegung.

giveYouCard3Title

Inhaltliche Kontrolle

Legen Sie mithilfe von Filtern und Whitelists genau fest, welche Beiträge angezeigt werden.

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Aufmerksamkeitsstarkes Format

Ideal für dringende Ankündigungen, Werbeaktionen oder aktuelle Nachrichten.

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Leistungsoptimiert

Der leichtgewichtige Code sorgt für einen reibungslosen Bildlauf, ohne Ihre Website zu verlangsamen.

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Vorgefertigte Presets

Beginnen Sie mit einem vorgefertigten Design und passen Sie es an Ihre Marke an.

Beliebteste Website-Baukästen

Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.

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Shopify

Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.

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Wix

Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.

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HTML

Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.

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WordPress

Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.

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Squarespace

Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.

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Weebly

Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.

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Drupal

Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.

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Joomla

Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.

Wer verwendet das Ticker-Widget?

Ideal für die Weitergabe von Aktualisierungen, Ankündigungen und rotierenden Highlights auf jeder Art von Website.

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Medien- und Nachrichtenseiten

Streamen Sie live Schlagzeilen oder aktuelle Meldungen.

useCasesPeopleTitle

Unternehmens-Websites

Ankündigung von Aktualisierungen, Fristen oder internen Mitteilungen.

useCasesBookSquareTitle

E-Commerce-Geschäfte

Werbung für Verkäufe, Rabatte oder Sonderangebote.

useCasesCourtHouseTitle

Organisatoren von Veranstaltungen

Geben Sie Zeitpläne, Änderungen oder dringende Nachrichten weiter.

Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit

Das Ticker-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.

performanceTitle

Schnelle Leistung

Leichtes Design und träges Laden sorgen für schnelle Seiten und hohe Core Web Vitals.

SEOTitle

SEO-freundlich

Sauberes HTML gewährleistet, dass Suchmaschinen den Ticker-Inhalt indizieren können.

WCAGTitle

WCAG-konform

Zugänglich für Tastaturnavigation und Bildschirmleser.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

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M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich das Ticker-Widget einbetten?
Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Ticker und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.
Kann ich mehrere Feeds in meinem Ticker verwenden?
Ja, Sie können mehrere Feeds in einem einzigen Feed zusammenfassen, indem Sie unsere Bündelungsfunktion verwenden. Fügen Sie einfach alle Feeds, die Sie einbinden möchten, zu einem Bündel hinzu und der Ticker zeigt die neuesten Beiträge aus allen Quellen an.
Was kann ich in meinem Ticker anzeigen?
Sie können Schlagzeilen von Artikeln, Blogbeiträgen, Newslettern, Jobbörsen oder Social Media Feeds anzeigen. Wenn der Artikel einen Titel hat, kann der Ticker ihn anzeigen.
Kann ich meinen Ticker individuell gestalten?
Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Bildlaufgeschwindigkeit oder -richtung ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.

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