Aktuelle Nachrichten mit Ticker anzeigen
Heben Sie die neuesten Meldungen oder Ankündigungen auf Ihrer Website mit einem einfachen horizontalen Bildlauf hervor. Keine Codierung erforderlich.Mein Ticker-Widget erstellen
Warum das Ticker-Widget verwenden?
Informieren Sie Ihr Publikum mit einem ständigen Strom von Updates.
Immer auf dem neuesten Stand
Zeigen Sie die neuesten Schlagzeilen oder Beiträge von Ihren bevorzugten Plattformen an.
Kompaktes Layout
Passt gut in Kopf- und Fußzeilen oder Seitenleisten, ohne vom Hauptinhalt abzulenken.
Engagement fördern
Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf zeitkritische Aktualisierungen oder aktuelle Meldungen, die die Besucherzahlen erhöhen.
Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden
Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.
Instagram Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.
LinkedIn-Widget
Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.
X Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.
TikTok-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.
YouTube-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.
Facebook-Widget
Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.
Google Nachrichten Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Widget für Themen
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Reddit-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.
Bluesky Widget
Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.
Telegramm-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.
& Mehr
Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.
Hauptmerkmale des Ticker-Widgets
Leicht anpassbar
Passen Sie Schriftart, Farben, Hintergrund, Geschwindigkeit, Richtung und Abstände mit wenigen Klicks an das Design Ihrer Website an.
Erweiterte Filter
Blenden Sie Beiträge mit fehlenden Daten aus oder wenden Sie Stichwortfilter an, um den Ticker sauber und relevant zu halten.
Bildlaufsteuerung
Wählen Sie die Bildlaufrichtung, die Steuerungsgeschwindigkeit, das Schleifenverhalten und das Anhalten des Bildlaufs, um die Bedienung zu vereinfachen.
Überall ansprechbar
Vom Desktop bis zum Handy passt sich das Widget automatisch an, so dass Ihre Inhalte auf jedem Bildschirm gut aussehen.
Keine Kodierung erforderlich
Kopieren Sie ein Codeschnipsel, fügen Sie es in Ihre Website ein und sehen Sie es sofort live.
Ihr Ticker-Widget in 3 Schritten
Feed generieren1
Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Ticker-Widget automatisch erstellt.
Ticker anpassen2
Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.
Zur Website hinzufügen3
Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.
Was Sie mit dem Ticker-Widget erhalten
Sofortige Einrichtung
In dem Moment, in dem Sie einen Feed generieren, wird Ihr Ticker automatisch erstellt und ist bereit zum Einbetten.
Glatte oder gestufte Schriftrolle
Wählen Sie zwischen kontinuierlichem Scrollen oder schrittweiser Bewegung.
Inhaltliche Kontrolle
Legen Sie mithilfe von Filtern und Whitelists genau fest, welche Beiträge angezeigt werden.
Aufmerksamkeitsstarkes Format
Ideal für dringende Ankündigungen, Werbeaktionen oder aktuelle Nachrichten.
Leistungsoptimiert
Der leichtgewichtige Code sorgt für einen reibungslosen Bildlauf, ohne Ihre Website zu verlangsamen.
Vorgefertigte Presets
Beginnen Sie mit einem vorgefertigten Design und passen Sie es an Ihre Marke an.
Beliebteste Website-Baukästen
Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.
Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.
Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.
Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.
Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.
Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.
Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.
Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.
Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.
Wer verwendet das Ticker-Widget?
Ideal für die Weitergabe von Aktualisierungen, Ankündigungen und rotierenden Highlights auf jeder Art von Website.
Medien- und Nachrichtenseiten
Streamen Sie live Schlagzeilen oder aktuelle Meldungen.
Unternehmens-Websites
Ankündigung von Aktualisierungen, Fristen oder internen Mitteilungen.
E-Commerce-Geschäfte
Werbung für Verkäufe, Rabatte oder Sonderangebote.
Organisatoren von Veranstaltungen
Geben Sie Zeitpläne, Änderungen oder dringende Nachrichten weiter.
Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit
Das Ticker-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.
Schnelle Leistung
Leichtes Design und träges Laden sorgen für schnelle Seiten und hohe Core Web Vitals.
SEO-freundlich
Sauberes HTML gewährleistet, dass Suchmaschinen den Ticker-Inhalt indizieren können.
WCAG-konform
Zugänglich für Tastaturnavigation und Bildschirmleser.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.