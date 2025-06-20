Wie kann ich das Ticker-Widget einbetten? Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Ticker und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.

Kann ich mehrere Feeds in meinem Ticker verwenden? Ja, Sie können mehrere Feeds in einem einzigen Feed zusammenfassen, indem Sie unsere Bündelungsfunktion verwenden. Fügen Sie einfach alle Feeds, die Sie einbinden möchten, zu einem Bündel hinzu und der Ticker zeigt die neuesten Beiträge aus allen Quellen an.

Was kann ich in meinem Ticker anzeigen? Sie können Schlagzeilen von Artikeln, Blogbeiträgen, Newslettern, Jobbörsen oder Social Media Feeds anzeigen. Wenn der Artikel einen Titel hat, kann der Ticker ihn anzeigen.