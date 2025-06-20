Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit RSS und IFTTT
Verbinden Sie RSS.app mit IFTTT und senden Sie neue Beiträge überall hin. Keine Kodierung erforderlich.Jetzt loslegen
Organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf, indem Sie Ihre Nachrichten automatisieren
Verbinden Sie Newsfeeds mit mehreren Apps, um Ihren Workflow zu automatisieren. Erstellen Sie Feeds von fast jeder Website und integrieren Sie sie mit IFTTT. Machen Sie sich das Leben leichter, indem Sie an einem Ort auf dem Laufenden bleiben.Fügen Sie mit IFTTT ganz einfach RSS-Feeds in Applets ein. Kombinieren Sie Apps wie Slack, X / Twitter, Mailchimp und Feedly, um die Effizienz zu maximieren und Ihre Produktivität zu steigern. Mit automatisch aktualisierten Feeds haben Sie die neuesten Inhalte immer griffbereit.Keine Programmierung erforderlich! Erstellen Sie Ihren RSS-Feed und fügen Sie das RSS-Code-Snippet in Ihr IFTTT-Applet ein. Wenn ein neuer Inhalt veröffentlicht wird, löst Ihr Applet eine Aktion aus. Sparen Sie Zeit durch die Integration von RSS-Feeds in IFTTT.
Wie man RSS-Feeds zu IFTTT hinzufügt
Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app
Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.
Wählen Sie Ihren Widget-Stil
Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.
Anpassen des Designs
Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.
Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes
Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!
Alles, was Sie für RSS-Feeds in IFTTT brauchen
Automatisch aktualisierte Inhalte
RSS.app hält Ihre IFTTT-Automatisierungen auf dem neuesten Stand. Jedes Mal, wenn neue Inhalte in Ihrem Feed erscheinen, wird IFTTT sofort ausgelöst.
Funktioniert mit jeder Quelle
Erstellen Sie RSS-Feeds von jeder Website, jedem Blog oder jeder Social-Media-Seite. RSS.app verwandelt jeden Inhalt in einen zuverlässigen Feed, den Sie mit IFTTT verbinden können.
Keine technische Einrichtung
Kopieren Sie die URL Ihres RSS.app-Feeds und fügen Sie sie in IFTTT ein. Ihre Automatisierungen werden dann sofort ausgeführt.
Zuverlässig und konsistent
RSS.app sorgt dafür, dass Ihre Feeds strukturiert und aktuell bleiben, damit Ihre IFTTT-Workflows jederzeit reibungslos funktionieren.
Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds
Bündel
Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds in einem Stream. Perfekt, um Inhalte aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu verfolgen.
Sammlungen
Kuratieren Sie Beiträge manuell und verwandeln Sie sie in ein benutzerdefiniertes Widget. Ideal für die Erstellung von Themenseiten, Ressourcen-Hubs oder Marken-Highlights.
Filter
Blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, entfernen Sie Duplikate oder verwenden Sie Schlüsselwortfilter (Whitelist/Blacklist), um genau das anzuzeigen, was wichtig ist.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.