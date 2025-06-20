Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit RSS und IFTTT

Organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf, indem Sie Ihre Nachrichten automatisieren

Verbinden Sie Newsfeeds mit mehreren Apps, um Ihren Workflow zu automatisieren. Erstellen Sie Feeds von fast jeder Website und integrieren Sie sie mit IFTTT. Machen Sie sich das Leben leichter, indem Sie an einem Ort auf dem Laufenden bleiben.Fügen Sie mit IFTTT ganz einfach RSS-Feeds in Applets ein. Kombinieren Sie Apps wie Slack, X / Twitter, Mailchimp und Feedly, um die Effizienz zu maximieren und Ihre Produktivität zu steigern. Mit automatisch aktualisierten Feeds haben Sie die neuesten Inhalte immer griffbereit.Keine Programmierung erforderlich! Erstellen Sie Ihren RSS-Feed und fügen Sie das RSS-Code-Snippet in Ihr IFTTT-Applet ein. Wenn ein neuer Inhalt veröffentlicht wird, löst Ihr Applet eine Aktion aus. Sparen Sie Zeit durch die Integration von RSS-Feeds in IFTTT.