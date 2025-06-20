Nachrichten mit Slack überwachen

Teilen Sie Neuigkeiten automatisch mit Ihrem Team

Halten Sie Ihr Team mit Echtzeit-RSS-Feeds auf dem Laufenden, die direkt in Slack bereitgestellt werden. RSS.app macht es einfach, Nachrichten von jeder Website, jedem Blog oder jeder sozialen Plattform direkt an Ihren Arbeitsbereich zu senden.Diese Integration hilft Ihrem Team, über Branchentrends, Produktaktualisierungen, Forschung und Wettbewerbseinblicke auf dem Laufenden zu bleiben - ohne zwischen Tabs zu wechseln oder manuell zu suchen.Fügen Sie einfach Ihren RSS-Feed in die RSS-App oder die Automatisierungstools von Slack ein, und Ihre Aktualisierungen werden automatisch angezeigt.