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Slack

Nachrichten mit Slack überwachen

Senden Sie relevante Nachrichten-Updates direkt an Ihre Slack-Kanäle. Keine Codierung erforderlich.

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Teilen Sie Neuigkeiten automatisch mit Ihrem Team

Halten Sie Ihr Team mit Echtzeit-RSS-Feeds auf dem Laufenden, die direkt in Slack bereitgestellt werden. RSS.app macht es einfach, Nachrichten von jeder Website, jedem Blog oder jeder sozialen Plattform direkt an Ihren Arbeitsbereich zu senden.

Diese Integration hilft Ihrem Team, über Branchentrends, Produktaktualisierungen, Forschung und Wettbewerbseinblicke auf dem Laufenden zu bleiben - ohne zwischen Tabs zu wechseln oder manuell zu suchen.

Fügen Sie einfach Ihren RSS-Feed in die RSS-App oder die Automatisierungstools von Slack ein, und Ihre Aktualisierungen werden automatisch angezeigt.

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Slack ist für schnelle Kommunikation ausgelegt. RSS.app liefert die Nachrichten, die Ihr Team braucht, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Hinzufügen von RSS-Feeds zu Slack

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Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app

Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.

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Wählen Sie Ihren Widget-Stil

Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.

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Anpassen des Designs

Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.

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Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes

Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!

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Alles, was Sie für RSS-Feeds in Slack brauchen

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Aktualisierungen in Echtzeit

Neue Beiträge erscheinen automatisch in Ihren Slack-Kanälen, sodass Ihr Team immer auf dem Laufenden bleibt.

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Funktioniert mit jeder Quelle

Verwandeln Sie jede Website, jeden Blog und jede soziale Seite sofort in einen Slack-fähigen RSS-Feed.

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Keine Kodierung erforderlich

Fügen Sie einfach Ihren Feed-Link in Slack ein - keine Entwicklung oder Konfiguration erforderlich.

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Verbesserung des Teambewusstseins

Stellen Sie wichtige Updates direkt dort bereit, wo Ihr Team täglich zusammenarbeitet.

Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds

Bündel

Kombinieren Sie mehrere Nachrichtenquellen in einem einheitlichen Feed, um Aktualisierungen zu optimieren.

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Sammlungen

Wählen Sie die Artikel sorgfältig aus und geben Sie nur die relevantesten Inhalte an Ihr Team weiter.

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Filter

Entfernen Sie Duplikate, blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, oder verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um nur das anzuzeigen, was wichtig ist.

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Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich RSS.app mit Slack verbinden?
Erstellen Sie einen Feed in RSS.app und kopieren Sie dessen URL. Fügen Sie in Slack die RSS-App hinzu und fügen Sie Ihren Feed-Link ein, um Updates automatisch zu erhalten.
Wie oft wird der Feed aktualisiert?
Slack erhält alle 15 bis 60 Minuten neue Nachrichten, je nach Ihrem RSS.app-Plan.
Muss ich etwas installieren?
Keine zusätzlichen Tools erforderlich. Verwenden Sie einfach die integrierte RSS-App von Slack oder Automatisierungsworkflows.
Kann ich auswählen, welcher Kanal Aktualisierungen erhält?
Ja. Sie können einen beliebigen Slack-Kanal oder eine Direktnachricht auswählen, um Ihre RSS-Feed-Updates zu erhalten.
Kann ich den Feed individuell anpassen?
Ja. Verwenden Sie Bündel, Sammlungen und Filter in RSS.app, um zu kuratieren und zu kontrollieren, was veröffentlicht wird.

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