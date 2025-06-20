Nachrichten mit Slack überwachen
Senden Sie relevante Nachrichten-Updates direkt an Ihre Slack-Kanäle. Keine Codierung erforderlich.Jetzt loslegen
Teilen Sie Neuigkeiten automatisch mit Ihrem Team
Halten Sie Ihr Team mit Echtzeit-RSS-Feeds auf dem Laufenden, die direkt in Slack bereitgestellt werden. RSS.app macht es einfach, Nachrichten von jeder Website, jedem Blog oder jeder sozialen Plattform direkt an Ihren Arbeitsbereich zu senden.Diese Integration hilft Ihrem Team, über Branchentrends, Produktaktualisierungen, Forschung und Wettbewerbseinblicke auf dem Laufenden zu bleiben - ohne zwischen Tabs zu wechseln oder manuell zu suchen.Fügen Sie einfach Ihren RSS-Feed in die RSS-App oder die Automatisierungstools von Slack ein, und Ihre Aktualisierungen werden automatisch angezeigt.
Hinzufügen von RSS-Feeds zu Slack
Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app
Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.
Wählen Sie Ihren Widget-Stil
Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.
Anpassen des Designs
Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.
Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes
Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!
Alles, was Sie für RSS-Feeds in Slack brauchen
Aktualisierungen in Echtzeit
Neue Beiträge erscheinen automatisch in Ihren Slack-Kanälen, sodass Ihr Team immer auf dem Laufenden bleibt.
Funktioniert mit jeder Quelle
Verwandeln Sie jede Website, jeden Blog und jede soziale Seite sofort in einen Slack-fähigen RSS-Feed.
Keine Kodierung erforderlich
Fügen Sie einfach Ihren Feed-Link in Slack ein - keine Entwicklung oder Konfiguration erforderlich.
Verbesserung des Teambewusstseins
Stellen Sie wichtige Updates direkt dort bereit, wo Ihr Team täglich zusammenarbeitet.
Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds
Bündel
Kombinieren Sie mehrere Nachrichtenquellen in einem einheitlichen Feed, um Aktualisierungen zu optimieren.
Sammlungen
Wählen Sie die Artikel sorgfältig aus und geben Sie nur die relevantesten Inhalte an Ihr Team weiter.
Filter
Entfernen Sie Duplikate, blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, oder verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um nur das anzuzeigen, was wichtig ist.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.