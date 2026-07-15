Google Telegram Bot

Wie kann ich Google News mit Telegram verbinden? Geben Sie einfach ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der Google News to Telegram-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln? Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Artikeln auf allen Plänen. Wenn eine Eilmeldung entdeckt wird, wird sie innerhalb von Sekunden auf Ihrem Telegram-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Nachrichten auf Telegram gepostet werden? Unbedingt! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Überschriften, Quellen oder Themen einzuschließen oder auszuschließen. Sie können auch nach Veröffentlichung und Sprache filtern.

Kann ich anpassen, wie Artikel in Telegram erscheinen? Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Überschrift, Zusammenfassung, Quelle und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Artikel hinzu. Aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.