Google Telegram Bot

Bots
Google News to Telegram Bot
Automation Bot

Google News an Telegram-Bot: Sofortige automatische Weitergabe von Nachrichten

Posten Sie Google News-Artikel automatisch in Ihrem Telegram-Kanal, Ihrer Gruppe oder Ihrem Thema. Überwachen Sie jedes Thema, Schlagwort oder jede Quelle - und teilen Sie aktuelle Nachrichten in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Integration von Google News

Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen Google News-Thema, einer Suchanfrage oder einer Nachrichtenquelle.

connected line
Automatisch in Telegram posten

Jeder neue Artikel wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den Google News to Telegram Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpassen Sie keine aktuellen Nachrichten. Ihr Bot überwacht Google News rund um die Uhr und postet neue Artikel automatisch auf Telegram.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man den Google News to Telegram Bot einrichtet

stepsStep1Title

Google News verbinden

1

Geben Sie ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. Wir erstellen dann automatisch einen RSS-Feed.

stepsStep2Title

Telegramm verbinden

2

Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.

stepsStep3Title

Automatisierung genießen

3

Nachrichtenartikel erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Integration von Google News und Telegram

Der einfachste Weg, Google News automatisch auf Telegram zu teilen. Zuverlässig von Nachrichtenagenturen, Communities und PR-Teams weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für Google News to Telegram Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Nachrichtenaustausch zwischen Google News und Telegram zu automatisieren.

benefitsCard1Title

Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Eilige Nachrichten werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram gepostet.

benefitsCard2Title

Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Artikel nach Stichwort, Quelle oder Thema ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur die wichtigsten Nachrichten.

benefitsCard3Title

Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Artikel in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.

benefitsCard4Title

Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Nachrichten an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Feed aus.

Google News für Telegram in Aktion sehen

Eilmeldung veröffentlicht
Eilmeldung veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Telegram geteilt
Sofort in Telegram geteilt

Wer nutzt den Google News to Telegram Bot?

Nachrichten und Medienkanäle
Nachrichten und Medienkanäle

Teilen Sie aktuelle Nachrichten automatisch mit Ihrem Telegram-Publikum. Halten Sie Ihre Abonnenten mit den neuesten Schlagzeilen auf dem Laufenden.

Industrie & Themengemeinschaften
Industrie & Themengemeinschaften

Halten Sie Ihre Telegram-Gruppe automatisch mit relevanten Branchennachrichten, Trends und Entwicklungen auf dem Laufenden.

PR- und Kommunikationsteams
PR- und Kommunikationsteams

Überwachen Sie Markenerwähnungen, Nachrichten von Mitbewerbern und Branchenberichte. Teilen Sie Aktualisierungen direkt auf Teamkanälen.

Häufig gestellte Fragen: Google News an Telegram Bot

Wie kann ich Google News mit Telegram verbinden?
Geben Sie einfach ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Google News to Telegram-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Artikeln auf allen Plänen. Wenn eine Eilmeldung entdeckt wird, wird sie innerhalb von Sekunden auf Ihrem Telegram-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Nachrichten auf Telegram gepostet werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Überschriften, Quellen oder Themen einzuschließen oder auszuschließen. Sie können auch nach Veröffentlichung und Sprache filtern.
Kann ich anpassen, wie Artikel in Telegram erscheinen?
Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Überschrift, Zusammenfassung, Quelle und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Artikel hinzu. Aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Funktioniert es mit Google News-Themen, -Suchen und -Quellen?
Ja, unser Bot unterstützt alle Arten von Google News-Inhalten: Themen, Suchanfragen, bestimmte Quellen und geografische Regionen.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Telegramm-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Telegramm-Bot
Integration einrichten
TikTok to Telegramm-Bot
Integration einrichten
YouTube to Telegramm-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar