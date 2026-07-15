Google Telegram Bot

Google News an Telegram-Bot: Sofortige automatische Weitergabe von Nachrichten
Posten Sie Google News-Artikel automatisch in Ihrem Telegram-Kanal, Ihrer Gruppe oder Ihrem Thema. Überwachen Sie jedes Thema, Schlagwort oder jede Quelle - und teilen Sie aktuelle Nachrichten in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Integration von Google News
Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen Google News-Thema, einer Suchanfrage oder einer Nachrichtenquelle.
Automatisch in Telegram posten
Jeder neue Artikel wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.
Warum den Google News to Telegram Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpassen Sie keine aktuellen Nachrichten. Ihr Bot überwacht Google News rund um die Uhr und postet neue Artikel automatisch auf Telegram.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man den Google News to Telegram Bot einrichtet
Google News verbinden1
Geben Sie ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. Wir erstellen dann automatisch einen RSS-Feed.
Telegramm verbinden2
Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.
Automatisierung genießen3
Nachrichtenartikel erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.
Integration von Google News und Telegram
Der einfachste Weg, Google News automatisch auf Telegram zu teilen. Zuverlässig von Nachrichtenagenturen, Communities und PR-Teams weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für Google News to Telegram Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Nachrichtenaustausch zwischen Google News und Telegram zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Eilige Nachrichten werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Artikel nach Stichwort, Quelle oder Thema ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur die wichtigsten Nachrichten.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Artikel in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Nachrichten an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Feed aus.
Google News für Telegram in Aktion sehen
Wer nutzt den Google News to Telegram Bot?
Nachrichten und Medienkanäle
Teilen Sie aktuelle Nachrichten automatisch mit Ihrem Telegram-Publikum. Halten Sie Ihre Abonnenten mit den neuesten Schlagzeilen auf dem Laufenden.
Industrie & Themengemeinschaften
Halten Sie Ihre Telegram-Gruppe automatisch mit relevanten Branchennachrichten, Trends und Entwicklungen auf dem Laufenden.
PR- und Kommunikationsteams
Überwachen Sie Markenerwähnungen, Nachrichten von Mitbewerbern und Branchenberichte. Teilen Sie Aktualisierungen direkt auf Teamkanälen.
Häufig gestellte Fragen: Google News an Telegram Bot
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