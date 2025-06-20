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Wordpress

Fügen Sie Nachrichten und soziale Feeds zu Ihrer WordPress-Website hinzu

Halten Sie Ihre Website mit automatisch aktualisierten RSS-Widgets auf dem neuesten Stand. Kein Programmieren erforderlich, einfach kopieren und einfügen.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Erstellen von News Feeds für WordPress mit RSS.app

Generieren Sie RSS-Feeds von fast jeder Website und fügen Sie sie zu Ihrer WordPress-Website hinzu. Betten Sie diese Feeds über die Cloud-basierte Plattform von RSS.app ein.

Verwalten Sie Ihre Nachrichteninhalte, indem Sie benutzerdefinierte Widgets erstellen, die Ihrem Publikum kuratierte Nachrichten anzeigen. Die Widgets können überall auf Ihrer Website eingebettet werden.

Kopieren Sie einfach den Widget-Code in Ihre WordPress-Website und erhalten Sie automatisch neue Inhalte. Mit RSS.app können Sie Branchennachrichten in Ihre WordPress-Website integrieren.

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WordPress ist ein CMS, das die Erstellung von Websites unterstützt. Verwenden Sie RSS.app, um das Engagement Ihrer Nutzer durch die Anzeige relevanter Inhalte zu erhöhen.

Wie man RSS-Feeds zu WordPress hinzufügt

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Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app

Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.

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Wählen Sie Ihren Widget-Stil

Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.

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Anpassen des Designs

Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.

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Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes

Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!

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Alles, was Sie von einem RSS-Widget erwarten

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Automatisch aktualisierte Inhalte

Halten Sie Ihre Website ohne manuelle Aktualisierungen frisch. Widgets werden je nach Tarif alle 15 bis 60 Minuten aktualisiert.

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Mehrere Layouts

Wählen Sie zwischen News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, Ticker, Magazin oder Feed. Jedes Layout passt sich an Ihren Markenstil an und hebt Ihre Inhalte hervor.

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Keine Kodierung erforderlich

Kopieren Sie einfach den Code und fügen Sie ihn in WordPress ein. Keine Plugins oder Entwickler erforderlich.

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Handy-freundliches Design

Jedes Widget ist standardmäßig responsive, d. h. es passt sich perfekt an Desktop, Tablet und Handy an.

Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds

Bündel

Kombinieren Sie mehrere Feeds in einem Widget. Perfekt, um Blogbeiträge, Nachrichten und soziale Updates in einem einzigen Stream zu kombinieren.

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Sammlungen

Kuratieren Sie ausgewählte Beiträge in einem benutzerdefinierten Widget. Ideal, um bestimmte Themen oder saisonale Aktionen hervorzuheben.

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Filter

Kontrollieren Sie Ihre Inhalte: Blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, entfernen Sie Duplikate, oder verwenden Sie Stichwortfilter (Whitelist/Blacklist), um genau das anzuzeigen, was wichtig ist.

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Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie füge ich RSS-Feeds zu meiner Website hinzu?
Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie einen Widget-Stil und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.
Wie oft wird das Widget aktualisiert?
Das Widget aktualisiert sich automatisch. Sie sehen neue Beiträge alle 15 bis 60 Minuten, je nach Ihrem Plan.
Muss ich etwas programmieren?
Nein, nein. Sie brauchen keine einzige Zeile zu schreiben. Kopieren Sie einfach den Einbettungscode und fügen Sie ihn in WordPress ein.
Kann ich RSS.app mit jedem Website-Baukasten verwenden?
Ja, aber einige Anbieter (z. B. Wix oder Webflow) verlangen möglicherweise ein Upgrade Ihres Pakets, um benutzerdefinierte Einbettungen zu ermöglichen. Stellen Sie einfach sicher, dass Ihre Website HTML- oder iFrame-Blöcke unterstützt.
Unterstützen Sie JavaScript und iFrame-Einbettungen?
Ja, wir unterstützen beides. Sie können JavaScript oder iFrame wählen, je nachdem, was Ihr Website-Builder erlaubt.

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