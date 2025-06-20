Fügen Sie Nachrichten und soziale Feeds zu Ihrer WordPress-Website hinzu
Halten Sie Ihre Website mit automatisch aktualisierten RSS-Widgets auf dem neuesten Stand. Kein Programmieren erforderlich, einfach kopieren und einfügen.Jetzt loslegen
Erstellen von News Feeds für WordPress mit RSS.app
Generieren Sie RSS-Feeds von fast jeder Website und fügen Sie sie zu Ihrer WordPress-Website hinzu. Betten Sie diese Feeds über die Cloud-basierte Plattform von RSS.app ein.Verwalten Sie Ihre Nachrichteninhalte, indem Sie benutzerdefinierte Widgets erstellen, die Ihrem Publikum kuratierte Nachrichten anzeigen. Die Widgets können überall auf Ihrer Website eingebettet werden.Kopieren Sie einfach den Widget-Code in Ihre WordPress-Website und erhalten Sie automatisch neue Inhalte. Mit RSS.app können Sie Branchennachrichten in Ihre WordPress-Website integrieren.
Wie man RSS-Feeds zu WordPress hinzufügt
Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app
Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.
Wählen Sie Ihren Widget-Stil
Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.
Anpassen des Designs
Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.
Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes
Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!
Alles, was Sie von einem RSS-Widget erwarten
Automatisch aktualisierte Inhalte
Halten Sie Ihre Website ohne manuelle Aktualisierungen frisch. Widgets werden je nach Tarif alle 15 bis 60 Minuten aktualisiert.
Mehrere Layouts
Wählen Sie zwischen News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, Ticker, Magazin oder Feed. Jedes Layout passt sich an Ihren Markenstil an und hebt Ihre Inhalte hervor.
Keine Kodierung erforderlich
Kopieren Sie einfach den Code und fügen Sie ihn in WordPress ein. Keine Plugins oder Entwickler erforderlich.
Handy-freundliches Design
Jedes Widget ist standardmäßig responsive, d. h. es passt sich perfekt an Desktop, Tablet und Handy an.
Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds
Bündel
Kombinieren Sie mehrere Feeds in einem Widget. Perfekt, um Blogbeiträge, Nachrichten und soziale Updates in einem einzigen Stream zu kombinieren.
Sammlungen
Kuratieren Sie ausgewählte Beiträge in einem benutzerdefinierten Widget. Ideal, um bestimmte Themen oder saisonale Aktionen hervorzuheben.
Filter
Kontrollieren Sie Ihre Inhalte: Blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, entfernen Sie Duplikate, oder verwenden Sie Stichwortfilter (Whitelist/Blacklist), um genau das anzuzeigen, was wichtig ist.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.