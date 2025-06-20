Fügen Sie Nachrichten und soziale Feeds zu Ihrer WordPress-Website hinzu

Erstellen von News Feeds für WordPress mit RSS.app

Generieren Sie RSS-Feeds von fast jeder Website und fügen Sie sie zu Ihrer WordPress-Website hinzu. Betten Sie diese Feeds über die Cloud-basierte Plattform von RSS.app ein.Verwalten Sie Ihre Nachrichteninhalte, indem Sie benutzerdefinierte Widgets erstellen, die Ihrem Publikum kuratierte Nachrichten anzeigen. Die Widgets können überall auf Ihrer Website eingebettet werden.Kopieren Sie einfach den Widget-Code in Ihre WordPress-Website und erhalten Sie automatisch neue Inhalte. Mit RSS.app können Sie Branchennachrichten in Ihre WordPress-Website integrieren.