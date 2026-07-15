Twitter Discord Bot

Bots
X / Twitter to Discord Bot
Automation Bot

X / Twitter zu Discord Bot: Tweets sofort automatisch teilen

Posten Sie neue Tweets automatisch auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jedes X-/Twitter-Profil, jeden Hashtag, jede Liste oder Suche - und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

X / Twitter-Integration

Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen X-/Twitter-Profil, einem Hashtag, einer Liste oder einer Suchanfrage.

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Automatisch in Discord posten

Jeder neue Tweet wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den X / Twitter to Discord Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Nie wieder einen Tweet verpassen. Ihr Bot überwacht X / Twitter rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch in Discord.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Einrichten von X / Twitter zu Discord Bot

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X verbinden / Twitter

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Geben Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.

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Diskord verbinden

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Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.

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Automatisierung genießen

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Neue Tweets erscheinen automatisch in Discord. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan für die Veröffentlichung an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
X / Twitter + Discord-Integration

Der einfachste Weg, Tweets automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Fangruppen und Marketing-Teams weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für X / Twitter to Discord Automation

Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen X / Twitter und Discord zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Tweets werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord gepostet.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Tweets nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihre Community wichtig ist.

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Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung

Steuern Sie, wie Tweets in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Bildern, Autoreninformationen und umfangreicher Formatierung an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Sende Tweets an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einem einzigen Feed aus.

X / Twitter zu Discord in Aktion sehen

Neuer Tweet veröffentlicht
Neuer Tweet veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Discord geteilt
Sofort in Discord geteilt

X / Twitter an Discord Bot Erscheinungsbild anpassen

Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen

Einen Webhook hinzufügen
Einen Webhook hinzufügen

Nachdem Sie Ihren X / Twitter to Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Tweets auf Ihrem Discord-Server erscheinen.

Bot-Name ändern
Bot-Name ändern

Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.

Avatar hochladen
Avatar hochladen

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.

Karten-Elemente
Karten-Elemente

Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.

Wer benutzt den X / Twitter to Discord Bot?

Gaming-Gemeinschaften
Gaming-Gemeinschaften

Halte deinen Discord-Server mit Spiel-Updates, esports-News und Entwickler-Ankündigungen von X / Twitter auf dem Laufenden.

Fan-Gemeinschaften und Gruppen
Fan-Gemeinschaften und Gruppen

Teilen Sie Beiträge von Ihren Lieblingsautoren, Prominenten oder Marken automatisch mit Ihrer Discord-Community.

Unternehmen & Marketing-Teams
Unternehmen & Marketing-Teams

Überwachen Sie Markenerwähnungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und Branchennachrichten. Teilen Sie Aktualisierungen direkt auf Teamkanälen.

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern

Discord-Kanäle
Discord-Kanäle

Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.

Discord-Einbettung
Discord-Einbettung

Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten

Multi-Server-Unterstützung
Multi-Server-Unterstützung

Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können

Erwähnungen und Rollen
Erwähnungen und Rollen

Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.

Discord-Aktionen
Discord-Aktionen

Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.

Diskord-Filter
Diskord-Filter

Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.

Häufig gestellte Fragen: X / Twitter zu Discord Bot

Wie kann ich X / Twitter mit Discord verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige X / Twitter-Profil-URL, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suchanfrage ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Erstellen Sie dann einen Discord-Webhook und fügen Sie die URL ein. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der X/Twitter-zu-Discord-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Tweets?
Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Tweets. Wenn ein neuer Tweet entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden in Ihrem Discord-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Tweets an Discord gesendet werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Tweets auf der Grundlage von Inhalt, Hashtags oder Autoren ein- oder auszuschließen. Sie können auch nach Medientyp (Bilder, Videos) filtern und Zeichenbeschränkungen festlegen.
Kann ich anpassen, wie Tweets in Discord angezeigt werden?
Ja! Passen Sie Discord-Einbettungen an, einschließlich Titel, Beschreibung, Bilder und Autoreninformationen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text hinzu und aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Funktioniert es mit X/Twitter-Profilen, Hashtags und Suchen?
Ja, unser Bot unterstützt alle X/Twitter-Inhaltstypen: Benutzerprofile, Hashtags, Listen, Suchanfragen und sogar Antworten und Retweets von bestimmten Konten.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Diskord-Bot
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Google Nachrichten to Diskord-Bot
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TikTok to Diskord-Bot
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YouTube to Diskord-Bot
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🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar