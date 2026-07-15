Twitter Discord Bot

X / Twitter zu Discord Bot: Tweets sofort automatisch teilen
Posten Sie neue Tweets automatisch auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jedes X-/Twitter-Profil, jeden Hashtag, jede Liste oder Suche - und teilen Sie Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
X / Twitter-Integration
Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen X-/Twitter-Profil, einem Hashtag, einer Liste oder einer Suchanfrage.
Automatisch in Discord posten
Jeder neue Tweet wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.
Warum den X / Twitter to Discord Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Nie wieder einen Tweet verpassen. Ihr Bot überwacht X / Twitter rund um die Uhr und postet neue Inhalte automatisch in Discord.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Einrichten von X / Twitter zu Discord Bot
X verbinden / Twitter1
Geben Sie ein beliebiges X / Twitter-Profil, einen Hashtag, eine Liste oder eine Suche ein. Wir werden automatisch einen RSS-Feed erstellen.
Diskord verbinden2
Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Neue Tweets erscheinen automatisch in Discord. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan für die Veröffentlichung an.
X / Twitter + Discord-Integration
Der einfachste Weg, Tweets automatisch auf Discord zu teilen. Verlassen Sie sich auf Gaming-Communities, Fangruppen und Marketing-Teams weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für X / Twitter to Discord Automation
Alles, was Sie brauchen, um den Austausch von Inhalten zwischen X / Twitter und Discord zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Tweets werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Discord gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Tweets nach Stichwort, Hashtag oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur, was für Ihre Community wichtig ist.
Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung
Steuern Sie, wie Tweets in Discord angezeigt werden. Passen Sie Einbettungen mit Bildern, Autoreninformationen und umfangreicher Formatierung an.
Mehrkanalige Unterstützung
Sende Tweets an mehrere Discord-Kanäle oder -Server von einem einzigen Feed aus.
X / Twitter zu Discord in Aktion sehen
X / Twitter an Discord Bot Erscheinungsbild anpassen
Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen
Einen Webhook hinzufügen
Nachdem Sie Ihren X / Twitter to Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Tweets auf Ihrem Discord-Server erscheinen.
Bot-Name ändern
Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.
Avatar hochladen
Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.
Karten-Elemente
Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.
Wer benutzt den X / Twitter to Discord Bot?
Gaming-Gemeinschaften
Halte deinen Discord-Server mit Spiel-Updates, esports-News und Entwickler-Ankündigungen von X / Twitter auf dem Laufenden.
Fan-Gemeinschaften und Gruppen
Teilen Sie Beiträge von Ihren Lieblingsautoren, Prominenten oder Marken automatisch mit Ihrer Discord-Community.
Unternehmen & Marketing-Teams
Überwachen Sie Markenerwähnungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und Branchennachrichten. Teilen Sie Aktualisierungen direkt auf Teamkanälen.
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern
Discord-Kanäle
Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.
Discord-Einbettung
Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten
Multi-Server-Unterstützung
Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können
Erwähnungen und Rollen
Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.
Discord-Aktionen
Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.
Diskord-Filter
Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.
Häufig gestellte Fragen: X / Twitter zu Discord Bot
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