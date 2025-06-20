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Mailchimp

Automatisieren von Newslettern mit RSS und Mailchimp

Senden Sie Ihre neuesten Nachrichten oder sozialen Updates an Abonnenten mit RSS.app. Keine Codierung erforderlich.

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Newsletter automatisch freigeben

Erweitern Sie Ihren Newsletter, indem Sie individuelle RSS-Feeds an Ihre Kunden senden. Mit RSS.app können Sie fast jede Website in einen RSS-Feed verwandeln. Personalisieren Sie Ihren Feed und sprechen Sie die richtige Zielgruppe an.

Wählen Sie, ob Sie Ihre Markenaktualisierungen präsentieren oder Nachrichten aus ähnlichen Branchen mit RSS-Feeds anzeigen möchten. Verbinden Sie Ihre Newsletter mit Tools wie Zapier, Automate.io und IFTTT, um Ihre Produktivität zu steigern und Zeit zu sparen. Erstellen Sie mühelos mehrere E-Mail-Kampagnen, um verschiedene Zielgruppen mit einer einfachen Integration anzusprechen.

Keine Programmierkenntnisse erforderlich! Fügen Sie einfach den Codeschnipsel des RSS-Feeds in Ihren Mailchimp-Newsletter ein und wählen Sie den Zeitpunkt, zu dem der Newsletter versendet werden soll. Die Integration von Mailchimp und RSS.app ist der beste Weg, um Ihren Kunden relevante Inhalte zukommen zu lassen.

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Verwenden Sie RSS.app mit Mailchimp, um Zeit beim Schreiben von E-Mails zu sparen und mehr Zeit für die Entwicklung Ihres Unternehmens zu haben.

Wie man einen Newsletter aus RSS mit Mailchimp erstellt

1
Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app

Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.

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Wählen Sie Ihren Widget-Stil

Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.

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Anpassen des Designs

Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.

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Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes

Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!

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Alles, was Sie für RSS-Feeds in Mailchimp brauchen

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Automatisch aktualisierte Inhalte

Halten Sie Ihre Newsletter frisch. RSS.app-Feeds werden automatisch aktualisiert, ohne dass manuelle Arbeit erforderlich ist.

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Funktioniert mit jeder Quelle

Verwandeln Sie jede Website, jeden Blog oder jede soziale Seite in Sekundenschnelle in einen Mailchimp-fähigen RSS-Feed.

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Keine technische Einrichtung

Kopieren Sie einfach die URL Ihres RSS.app-Feeds und fügen Sie sie in Mailchimp ein. Ihre E-Mails werden dann automatisch mit neuen Beiträgen gefüllt.

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Zuverlässig und konsistent

RSS.app hält Ihre Feeds sauber, stabil und immer auf dem neuesten Stand, damit Ihre Kampagnen reibungslos laufen.

Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds

Bündel

Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds in einem Stream. Perfekt, um Inhalte aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu verfolgen.

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Sammlungen

Kuratieren Sie Beiträge manuell und verwandeln Sie sie in ein benutzerdefiniertes Widget. Ideal für die Erstellung von Themenseiten, Ressourcen-Hubs oder Marken-Highlights.

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Filter

Blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, entfernen Sie Duplikate, oder verwenden Sie Schlüsselwortfilter (Whitelist/Blacklist), um genau das anzuzeigen, was Sie wollen.

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Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich RSS.app mit Mailchimp verbinden?
Nachdem Sie einen Feed in RSS.app erstellt haben, kopieren Sie dessen URL. Gehen Sie in Mailchimp zu Automations → Flow templates → Share blog updates via RSS und fügen Sie die URL Ihres RSS-Feeds ein.
Wie oft wird mein Newsletter aktualisiert?
Ihre Kampagne wird automatisch auf der Grundlage Ihres Mailchimp-Zeitplans aktualisiert. Sie können täglich, wöchentlich oder monatlich neue Beiträge versenden.
Muss ich etwas programmieren?
Keine Kodierung erforderlich. Kopieren Sie einfach den Link zu Ihrem RSS.app-Feed und fügen Sie ihn in Mailchimp ein. Alles wird automatisch aktualisiert.
Kann ich RSS.app-Feeds von beliebigen Websites verwenden?
Ja. RSS.app kann Feeds von fast jeder Website, jedem Blog oder jeder Social-Media-Seite erstellen, auch wenn diese selbst keinen RSS-Feed anbieten.
Funktioniert RSS.app auch mit anderen E-Mail-Tools?
Ja. Sie können die URL Ihres RSS.app-Feeds auch für andere Plattformen verwenden, die RSS- oder XML-Feeds unterstützen.

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