Automatisieren von Newslettern mit RSS und Mailchimp

Newsletter automatisch freigeben

Erweitern Sie Ihren Newsletter, indem Sie individuelle RSS-Feeds an Ihre Kunden senden. Mit RSS.app können Sie fast jede Website in einen RSS-Feed verwandeln. Personalisieren Sie Ihren Feed und sprechen Sie die richtige Zielgruppe an.Wählen Sie, ob Sie Ihre Markenaktualisierungen präsentieren oder Nachrichten aus ähnlichen Branchen mit RSS-Feeds anzeigen möchten. Verbinden Sie Ihre Newsletter mit Tools wie Zapier, Automate.io und IFTTT, um Ihre Produktivität zu steigern und Zeit zu sparen. Erstellen Sie mühelos mehrere E-Mail-Kampagnen, um verschiedene Zielgruppen mit einer einfachen Integration anzusprechen.Keine Programmierkenntnisse erforderlich! Fügen Sie einfach den Codeschnipsel des RSS-Feeds in Ihren Mailchimp-Newsletter ein und wählen Sie den Zeitpunkt, zu dem der Newsletter versendet werden soll. Die Integration von Mailchimp und RSS.app ist der beste Weg, um Ihren Kunden relevante Inhalte zukommen zu lassen.