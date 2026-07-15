RSS Feeds Telegram Bot

Wie kann ich einen RSS-Feed mit Telegram verbinden? Geben Sie einfach eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der RSS-Feed zum Telegram-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln? Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Inhalten für alle Pläne. Wenn ein neuer Inhalt entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden in Ihrem Telegram-Kanal gepostet.

Kann ich filtern, welche Elemente an Telegram weitergegeben werden? Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Titel, Inhalt, Kategorie oder Autor ein- oder auszuschließen.

Kann ich anpassen, wie Elemente in Telegram angezeigt werden? Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Titel, Beschreibung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Element.