RSS Feeds Telegram Bot

Bots
RSS Feed to Telegram Bot
Automation Bot

RSS-Feed für Telegram Bot: Sofortige automatische Freigabe von Updates

Posten Sie automatisch RSS-Feed-Inhalte in Ihrem Telegram-Kanal. Verbinden Sie jeden RSS-Feed - teilen Sie Artikel, Podcasts und Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

RSS-Feed-Integration

Verbinden Sie eine beliebige RSS-Feed-URL. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts und mehr.

connected line
Automatisch in Telegram posten

Jedes neue Element wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den RSS-Feed für Telegram Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Buchung
Automatisierte 24/7-Buchung

Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht rund um die Uhr RSS-Feeds und postet Updates automatisch auf Telegram.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man einen RSS-Feed für Telegram Bot einrichtet

stepsStep1Title

RSS-Feed verbinden

1

Geben Sie eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts, YouTube und mehr.

stepsStep2Title

Telegramm verbinden

2

Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.

stepsStep3Title

Automatisierung genießen

3

Feed-Elemente erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
RSS-Feed und Telegramm-Integration

Der einfachste Weg, RSS-Inhalte automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Verlegern, Inhaltserstellern und Communities weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für RSS Feed to Telegram Automation

Alles, was Sie brauchen, um das Teilen von Inhalten von jedem RSS-Feed auf Telegram zu automatisieren.

benefitsCard1Title

Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Artikel werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram gepostet.

benefitsCard2Title

Intelligente Inhaltsfilter

Sie können Artikel nach Stichwort, Kategorie oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur die relevantesten Inhalte.

benefitsCard3Title

Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung

Steuern Sie, wie Elemente in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.

benefitsCard4Title

Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Elemente an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Feed aus.

RSS-Feed zu Telegram in Aktion sehen

Neuer RSS-Eintrag veröffentlicht
Neuer RSS-Eintrag veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Telegram geteilt
Sofort in Telegram geteilt

Wer nutzt den RSS-Feed für Telegram Bot?

Verleger & Blogger
Verleger & Blogger

Teilen Sie neue Blogbeiträge automatisch mit Ihrem Telegram-Publikum. Vergrößern Sie mühelos Ihre Leserschaft.

Nachrichtenkanäle
Nachrichtenkanäle

Aggregieren Sie Inhalte aus mehreren Nachrichtenquellen. Halten Sie Ihren Telegram-Kanal mit frischen Inhalten auf dem Laufenden.

Podcast- und Inhaltsersteller
Podcast- und Inhaltsersteller

Teilen Sie neue Episoden und Inhalte automatisch. Benachrichtigen Sie Ihr Publikum, sobald Sie etwas veröffentlichen.

Häufig gestellte Fragen: RSS-Feed zum Telegram Bot

Wie kann ich einen RSS-Feed mit Telegram verbinden?
Geben Sie einfach eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Dann fügen Sie unseren Telegram-Bot mit einem Klick zu Ihrem Kanal hinzu. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der RSS-Feed zum Telegram-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Inhalten für alle Pläne. Wenn ein neuer Inhalt entdeckt wird, wird er innerhalb von Sekunden in Ihrem Telegram-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Elemente an Telegram weitergegeben werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Schlüsselwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Titel, Inhalt, Kategorie oder Autor ein- oder auszuschließen.
Kann ich anpassen, wie Elemente in Telegram angezeigt werden?
Ja! Passen Sie das Nachrichtenformat an, einschließlich Titel, Beschreibung, Bilder und Links. Fügen Sie benutzerdefinierten Text vor oder nach jedem Element.
Welche Arten von RSS-Feeds werden unterstützt?
Wir unterstützen alle Standard-RSS- und Atom-Feeds, einschließlich Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts, YouTube-Kanäle und alle Websites mit einem RSS-Feed.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Telegramm-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Telegramm-Bot
Integration einrichten
TikTok to Telegramm-Bot
Integration einrichten
YouTube to Telegramm-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar