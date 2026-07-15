RSS Feeds Telegram Bot

RSS-Feed für Telegram Bot: Sofortige automatische Freigabe von Updates
Posten Sie automatisch RSS-Feed-Inhalte in Ihrem Telegram-Kanal. Verbinden Sie jeden RSS-Feed - teilen Sie Artikel, Podcasts und Updates in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
RSS-Feed-Integration
Verbinden Sie eine beliebige RSS-Feed-URL. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts und mehr.
Automatisch in Telegram posten
Jedes neue Element wird automatisch an Ihren Telegram-Kanal, Ihre Gruppe oder Ihr Thema gesendet.
Warum den RSS-Feed für Telegram Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Buchung
Verpassen Sie keine neuen Inhalte. Ihr Bot überwacht rund um die Uhr RSS-Feeds und postet Updates automatisch auf Telegram.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man einen RSS-Feed für Telegram Bot einrichtet
RSS-Feed verbinden1
Geben Sie eine beliebige RSS-Feed-URL ein. Funktioniert mit Blogs, Nachrichtenseiten, Podcasts, YouTube und mehr.
Telegramm verbinden2
Füge unseren Bot mit einem Klick zu deinem Telegram-Kanal, deiner Gruppe oder deinem Thema hinzu. Keine Token erforderlich.
Automatisierung genießen3
Feed-Elemente erscheinen automatisch in Telegram. Passen Sie Filter, Formatierung und Zeitplan nach Bedarf an.
RSS-Feed und Telegramm-Integration
Der einfachste Weg, RSS-Inhalte automatisch auf Telegram zu teilen. Vertraut von Verlegern, Inhaltserstellern und Communities weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für RSS Feed to Telegram Automation
Alles, was Sie brauchen, um das Teilen von Inhalten von jedem RSS-Feed auf Telegram zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Neue Artikel werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung auf Telegram gepostet.
Intelligente Inhaltsfilter
Sie können Artikel nach Stichwort, Kategorie oder Autor ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur die relevantesten Inhalte.
Benutzerdefinierte Nachrichtenformatierung
Steuern Sie, wie Elemente in Telegram erscheinen. Fügen Sie benutzerdefinierten Text, Bilder, Schaltflächen und umfangreiche Formatierungen hinzu.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Elemente an mehrere Telegram-Kanäle, Gruppen oder Themen von einem einzigen Feed aus.
RSS-Feed zu Telegram in Aktion sehen
Wer nutzt den RSS-Feed für Telegram Bot?
Verleger & Blogger
Teilen Sie neue Blogbeiträge automatisch mit Ihrem Telegram-Publikum. Vergrößern Sie mühelos Ihre Leserschaft.
Nachrichtenkanäle
Aggregieren Sie Inhalte aus mehreren Nachrichtenquellen. Halten Sie Ihren Telegram-Kanal mit frischen Inhalten auf dem Laufenden.
Podcast- und Inhaltsersteller
Teilen Sie neue Episoden und Inhalte automatisch. Benachrichtigen Sie Ihr Publikum, sobald Sie etwas veröffentlichen.
Häufig gestellte Fragen: RSS-Feed zum Telegram Bot
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