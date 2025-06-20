Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit RSS und Zapier

Hinzufügen von dynamischen News Feeds zu mehreren Workflows

Teilen Sie Nachrichten aus verschiedenen Quellen mit responsiven RSS-Feeds von RSS.app. Fügen Sie Newsfeeds zu Ihrem Workflow hinzu, um die neuesten automatisch aktualisierten Inhalte zu präsentieren. Präsentieren Sie Newsfeeds und Blogbeiträge, indem Sie RSS-Feeds mit den zahlreichen Integrationen von Zapier verbinden. Verwenden Sie Zapier mit Anwendungen wie Mailchimp, Slack, Shopify, Wordpress und Klaviyo, um alle über neue Produktveröffentlichungen und aktuelle Branchennachrichten auf dem Laufenden zu halten. Sobald Sie den News-Feed erstellt haben, können Sie ihn mit Premium-Filtern anpassen, um bestimmte Beiträge anzuzeigen.Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Fügen Sie einfach das RSS-Code-Snippet in Ihren RSS by Zapier-Workflow ein, und das war's! Die Integration von Zapier und RSS.app ist der beste Weg, um Newsfeeds mit mehreren Anwendungen zu verbinden.