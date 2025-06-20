Wie oft werden die Feeds auf Aktualisierungen überprüft? Die Feeds werden bei allen Tarifen alle 15 Minuten aktualisiert. Wenn neue Inhalte entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden auf Ihren Kanälen veröffentlicht.

Kann ich filtern, welche Inhalte veröffentlicht werden? Ja! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Beiträge einzuschließen oder auszuschließen. Filtern Sie nach Hashtags, Autoren, Länge des Inhalts und mehr.

Benötige ich Programmierkenntnisse? Ganz und gar nicht. Unsere visuelle Schnittstelle macht die Einrichtung einfach. Die meisten Benutzer erstellen ihren ersten Bot in weniger als 2 Minuten.

Kann ich das Aussehen der Beiträge anpassen? Unbedingt. Passen Sie Titel, Beschreibungen, Bilder, Farben und Formatierung an Ihre Marke an.

Welche Quellen und Ziele werden unterstützt? Quellen: RSS, Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, Facebook, Google News. Zielorte: Discord, Slack, Telegram, E-Mail.