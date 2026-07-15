Google Discord Bot

Bots
Google News to Discord Bot
Automation Bot

Google News an Discord-Bot: Sofortige automatische Weitergabe von Nachrichten

Posten Sie Google News-Artikel automatisch auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jedes Thema, Schlagwort oder jede Quelle - und teilen Sie aktuelle Nachrichten in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Integration von Google News

Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen Google News-Thema, einer Suchanfrage oder einer Nachrichtenquelle.

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Automatisch in Discord posten

Jeder neue Artikel wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum den Google News to Discord Bot wählen?

24/7 Automatisierte Buchung
24/7 Automatisierte Buchung

Verpassen Sie keine aktuellen Nachrichten. Ihr Bot überwacht Google News rund um die Uhr und postet neue Artikel automatisch in Discord.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

So richten Sie den Google News to Discord Bot ein

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Google News verbinden

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Geben Sie ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. Wir erstellen dann automatisch einen RSS-Feed.

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Diskord verbinden

2

Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.

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Automatisierung genießen

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Nachrichtenartikel erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Google News + Discord-Integration

Der einfachste Weg, Google News automatisch für Discord freizugeben. Verlassen Sie sich auf News-Communities, Spieleserver und Diskussionsgruppen weltweit.

Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Google News für Discord

Alles, was Sie brauchen, um den Nachrichtenaustausch zwischen Google News und Discord zu automatisieren.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Eilige Nachrichten werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung in Discord gepostet.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Artikel nach Stichwort, Quelle oder Thema ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur die wichtigsten Nachrichten.

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Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung

Steuern Sie, wie Artikel in Discord erscheinen. Passen Sie Einbettungen mit Überschriften, Zusammenfassungen und umfangreicher Formatierung an.

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Mehrkanalige Unterstützung

Senden Sie Nachrichten an mehrere Discord-Kanäle oder -Server über einen einzigen Feed.

Google News an Discord in Aktion sehen

Eilmeldung veröffentlicht
Eilmeldung veröffentlicht
Automatisiert
Sofort in Discord geteilt
Sofort in Discord geteilt

Anpassen des Erscheinungsbildes von Google News an Discord Bot

Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen

Einen Webhook hinzufügen
Einen Webhook hinzufügen

Nachdem Sie Ihren Google News to Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Artikel auf Ihrem Discord-Server erscheinen.

Bot-Name ändern
Bot-Name ändern

Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.

Avatar hochladen
Avatar hochladen

Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.

Karten-Elemente
Karten-Elemente

Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.

Wer nutzt den Google News to Discord-Bot?

Nachrichten und aktuelle Ereignisse Server
Nachrichten und aktuelle Ereignisse Server

Halten Sie Ihre Discord-Community automatisch mit aktuellen Nachrichten und Ereignissen auf dem Laufenden.

Industrie & Themengemeinschaften
Industrie & Themengemeinschaften

Teilen Sie relevante Branchennachrichten, technische Updates oder Nischenthemen mit Ihren Discord-Mitgliedern.

Forschung & Studiengruppen
Forschung & Studiengruppen

Verfolgen Sie Nachrichten zu bestimmten Themen für die Forschung. Teilen Sie relevante Artikel direkt auf den Kanälen der Studiengruppe.

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds

Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern

Discord-Kanäle
Discord-Kanäle

Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.

Discord-Einbettung
Discord-Einbettung

Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten

Multi-Server-Unterstützung
Multi-Server-Unterstützung

Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können

Erwähnungen und Rollen
Erwähnungen und Rollen

Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.

Discord-Aktionen
Discord-Aktionen

Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.

Diskord-Filter
Diskord-Filter

Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.

Häufig gestellte Fragen: Google News an Discord Bot

Wie kann ich Google News mit Discord verbinden?
Geben Sie einfach ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Erstellen Sie dann einen Discord-Webhook und fügen Sie die URL ein. Die gesamte Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Google News to Discord-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Formatierung und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln?
Unser Bot sucht alle 15 Minuten nach neuen Artikeln auf allen Plänen. Wenn aktuelle Nachrichten entdeckt werden, werden sie innerhalb von Sekunden in Ihrem Discord-Kanal gepostet.
Kann ich filtern, welche Nachrichten in Discord gepostet werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Überschriften, Quellen oder Themen einzuschließen oder auszuschließen. Sie können auch nach Veröffentlichung und Sprache filtern.
Kann ich die Darstellung der Beiträge in Discord anpassen?
Ja! Passen Sie Discord-Einbettungen an, einschließlich Überschrift, Zusammenfassung, Quelle und Links. Fügen Sie eigenen Text hinzu und aktivieren oder deaktivieren Sie Rich Embeds.
Funktioniert es mit Google News-Themen, -Suchen und -Quellen?
Ja, unser Bot unterstützt alle Arten von Google News-Inhalten: Themen, Suchanfragen, bestimmte Quellen und geografische Regionen.
Weitere Integrationen

Möchten Sie noch mehr automatisieren?

Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

RSS-Feeds to Diskord-Bot
Integration einrichten
Google Nachrichten to Diskord-Bot
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TikTok to Diskord-Bot
Integration einrichten
YouTube to Diskord-Bot
Integration einrichten
🚀Startet kostenlos

Sind Sie bereit, Ihre Inhalte zu automatisieren?

Schließen Sie sich 10.000+ Teams an und sparen Sie jede Woche Stunden mit automatisiertem Content Sharing. Erstellen Sie Ihren ersten Bot in wenigen Minuten.

2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar