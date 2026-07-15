Google Discord Bot

Google News an Discord-Bot: Sofortige automatische Weitergabe von Nachrichten
Posten Sie Google News-Artikel automatisch auf Ihrem Discord-Server. Überwachen Sie jedes Thema, Schlagwort oder jede Quelle - und teilen Sie aktuelle Nachrichten in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Integration von Google News
Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen Google News-Thema, einer Suchanfrage oder einer Nachrichtenquelle.
Automatisch in Discord posten
Jeder neue Artikel wird automatisch per Webhook an Ihren Discord-Kanal gesendet.
Warum den Google News to Discord Bot wählen?
24/7 Automatisierte Buchung
Verpassen Sie keine aktuellen Nachrichten. Ihr Bot überwacht Google News rund um die Uhr und postet neue Artikel automatisch in Discord.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
So richten Sie den Google News to Discord Bot ein
Google News verbinden1
Geben Sie ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. Wir erstellen dann automatisch einen RSS-Feed.
Diskord verbinden2
Erstellen Sie einen Discord-Webhook auf Ihrem Server und fügen Sie die URL ein. Das dauert nur 30 Sekunden.
Automatisierung genießen3
Nachrichtenartikel erscheinen automatisch in Discord. Sie können Filter, Formatierung und den Zeitplan für die Veröffentlichung anpassen.
Google News + Discord-Integration
Der einfachste Weg, Google News automatisch für Discord freizugeben. Verlassen Sie sich auf News-Communities, Spieleserver und Diskussionsgruppen weltweit.
Leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung von Google News für Discord
Alles, was Sie brauchen, um den Nachrichtenaustausch zwischen Google News und Discord zu automatisieren.
Aktualisierungen in Echtzeit
Die Feeds werden alle 15 Minuten aktualisiert. Eilige Nachrichten werden innerhalb von Sekunden nach ihrer Entdeckung in Discord gepostet.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Artikel nach Stichwort, Quelle oder Thema ein- oder ausschließen. Teilen Sie nur die wichtigsten Nachrichten.
Benutzerdefinierte Einbettungsformatierung
Steuern Sie, wie Artikel in Discord erscheinen. Passen Sie Einbettungen mit Überschriften, Zusammenfassungen und umfangreicher Formatierung an.
Mehrkanalige Unterstützung
Senden Sie Nachrichten an mehrere Discord-Kanäle oder -Server über einen einzigen Feed.
Google News an Discord in Aktion sehen
Anpassen des Erscheinungsbildes von Google News an Discord Bot
Sie können ganz einfach einen Webhook hinzufügen, der Ihnen erweiterte Bearbeitungsfunktionen und die Möglichkeit bietet, einen einzigartigen Bot zu erstellen
Einen Webhook hinzufügen
Nachdem Sie Ihren Google News to Discord-Bot erstellt haben, navigieren Sie zu den Einstellungen, um einen Webhook hinzuzufügen und festzulegen, wie Artikel auf Ihrem Discord-Server erscheinen.
Bot-Name ändern
Nach der erfolgreichen Erstellung des Webhooks steht Ihnen eine Reihe neuer Optionen zur Verfügung, mit denen Sie den Namen des Bots nach Ihren Wünschen anpassen und bearbeiten können.
Avatar hochladen
Darüber hinaus bietet Ihnen unsere Plattform die Möglichkeit, den Avatar Ihres Bots einfach zu ändern, um eine unverwechselbare und erkennbare Präsenz Ihres Bots innerhalb der Discord-Community zu gewährleisten.
Karten-Elemente
Übernehmen Sie die Verantwortung für die Präsentation Ihres Bots - passen Sie Titel, Beschreibung, Bilder, Autor und mehr mit unserer Plattform an. Passen Sie den Inhalt Ihres Bots an, um ihm eine persönliche Note zu verleihen.
Wer nutzt den Google News to Discord-Bot?
Nachrichten und aktuelle Ereignisse Server
Halten Sie Ihre Discord-Community automatisch mit aktuellen Nachrichten und Ereignissen auf dem Laufenden.
Industrie & Themengemeinschaften
Teilen Sie relevante Branchennachrichten, technische Updates oder Nischenthemen mit Ihren Discord-Mitgliedern.
Forschung & Studiengruppen
Verfolgen Sie Nachrichten zu bestimmten Themen für die Forschung. Teilen Sie relevante Artikel direkt auf den Kanälen der Studiengruppe.
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds
Verbessern Sie Ihr Discord mit der Integration von RSS-Feeds, mit Kanälen, Webhooks, benutzerdefinierten Bots, Einbettungen, Multi-Server-Unterstützung, Erwähnungen, Aktionen und erweiterten Filtern
Discord-Kanäle
Verbinden oder ändern Sie gewünschte Kanäle direkt von Discord aus, um RSS-Inhalte einfach zu verwalten und dort anzuzeigen, wo sie für Ihre Community am relevantesten sind.
Discord-Einbettung
Passen Sie das Erscheinungsbild der eingebetteten Discord-Nachrichten an den Stil Ihres Servers an, um RSS-Inhalte optisch ansprechend und konsistent mit Ihrem Branding zu gestalten
Multi-Server-Unterstützung
Verbinden und verwalten Sie mehrere Discord-Server von einer Oberfläche aus, so dass Sie RSS-Feed-Updates effizient über verschiedene Communities verteilen können
Erwähnungen und Rollen
Verwenden Sie Erwähnungen, um bestimmte Benutzer oder Rollen zu benachrichtigen, wenn relevante RSS-Inhalte gepostet werden, um sicherzustellen, dass wichtige Aktualisierungen sofort die richtige Zielgruppe erreichen.
Discord-Aktionen
Richten Sie automatische Aktionen ein, um bestimmte Beiträge aus RSS-Feeds auf der Grundlage definierter Bedingungen oder Auslöser zu veröffentlichen und so die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten zu optimieren.
Diskord-Filter
Konfigurieren Sie erweiterte Filter, um genau zu steuern, welche RSS-Inhalte auf Ihrem Server angezeigt werden, damit Sie die wichtigsten Informationen für Ihre Community hervorheben können.
Häufig gestellte Fragen: Google News an Discord Bot
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