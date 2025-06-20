Halten Sie Ihre Website mit dem Listen-Widget frisch

Betten Sie ein Widget ein, das automatisch die neuesten Beiträge von Ihren bevorzugten Plattformen anzeigt. Keine Codierung erforderlich.

Widget "Meine Liste erstellen
heroTitle
Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum das Listen-Widget?

Zeigen Sie die neuesten Inhalte in einem klaren, kompakten Layout an. Perfekt für Blogs, Sidebars und eingebettete Abschnitte.

whyCard1Title

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Zeigen Sie die neuesten Beiträge oder Schlagzeilen an, damit Ihr Publikum informiert und engagiert bleibt.

whyCard2Title

Leicht und sauber

Verwenden Sie ein minimalistisches Layout, das sich in Ihre Website einfügt.

whyCard3Title

Engagement fördern

Erzeugen Sie Klicks, indem Sie neue Inhalte dort hervorheben, wo die Besucher sie am ehesten sehen.

Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden

Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.

widget-common:platformInstagramTitle

Instagram Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.

widget-common:platformLinkedinTitle

LinkedIn-Widget

Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.

widget-common:platformTiktokTitle

TikTok-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.

widget-common:platformYoutubeTitle

YouTube-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.

widget-common:platformFacebookTitle

Facebook-Widget

Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Google Nachrichten Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

widget-common:platformThreadsTitle

Widget für Themen

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

widget-common:platformRedditTitle

Reddit-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.

widget-common:platformBlueskyTitle

Bluesky Widget

Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.

widget-common:platformTelegramTitle

Telegramm-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.

widget-common:platformRssTitle

& Mehr

Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.

Hauptmerkmale des News Wall Widget

Vollständig anpassbar

Ändern Sie das Layout, die Schriftgröße und die Abstände, um sie an den Stil Ihrer Website anzupassen. Gestalten Sie sie genau so, wie Sie es wünschen.

Vollständig anpassbar

Erweiterte Filter

Kontrollieren Sie, was angezeigt wird. Filtern Sie Duplikate oder Beiträge mit fehlenden Bildern, Links oder Beschreibungen heraus, damit Ihr Feed sauber bleibt.

Erweiterte Filter

Automatisches Scrollen & Flusskontrolle

Stellen Sie Ihr Widget so ein, dass es selbstständig durch den Inhalt blättert. Wählen Sie die Geschwindigkeit, die Richtung und wie viele Karten auf einmal übersprungen werden sollen.

Automatisches Scrollen & Flusskontrolle

Ansprechbar durch Design

Das Listen-Widget sieht auf jedem Bildschirm gut aus. Passen Sie die Einstellungen für Desktop, Tablet und Mobilgeräte an, damit alles richtig ausgerichtet ist.

Ansprechbar durch Design

Keine Kodierung erforderlich

Kopieren Sie einfach den Einbettungscode und fügen Sie ihn ein. Keine Einrichtung, keine Plugins, kein Stress.

Keine Kodierung erforderlich

Ihr Listen-Widget in 3 Schritten

generateTitle

Feed generieren

1

Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Listen-Widget automatisch erstellt.

customizeTitle

Anpassen

2

Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.

addToWebsiteTitle

Zur Website hinzufügen

3

Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.

Meinen Feed generieren

Was Sie mit dem Listen-Widget erhalten

giveYouCard1Title

Feeds zusammenführen

Ziehen Sie Beiträge aus verschiedenen Quellen in ein einfach zu verwaltendes Widget.

giveYouCard2Title

Anpassung an den Stil Ihrer Website

Wählen Sie Farben, Schriftarten und Layouts, die zu Ihrer Website passen.

giveYouCard3Title

In Minutenschnelle einrichten

Fügen Sie den Einbettungscode ein und gehen Sie mit nur wenigen Klicks live.

giveYouCard4Title

Kompaktes Layout

Passt natürlich in schmale Bereiche wie Seitenleisten, Blog-Fußzeilen oder Landing Page-Spalten.

giveYouCard5Title

Auto-Scroll

Aktivieren Sie das unendliche Scrollen oder verwenden Sie die Paginierung, damit die Nutzer weitere Beiträge direkt in der Liste entdecken können.

giveYouCard6Title

Vorgefertigte Designs

Beginnen Sie mit einer Voreinstellung oder erstellen Sie in wenigen Schritten Ihren eigenen Look.

Beliebteste Website-Baukästen

Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.

widget-common:integrationShopifyTitle
Shopify

Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.

widget-common:integrationWixTitle
Wix

Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.

widget-common:integrationHTMLTitle
HTML

Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.

widget-common:integrationWordPressTitle
WordPress

Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.

widget-common:integrationSquarespaceTitle
Squarespace

Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.

widget-common:integrationWeeblyTitle
Weebly

Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.

widget-common:integrationDrupalTitle
Drupal

Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.

widget-common:integrationJoomlaTitle
Joomla

Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.

Wer verwendet das Listen-Widget?

Ideal für Blogs, Dashboards, Fußzeilen und inhaltsorientierte Websites aller Art.

useCasesGlobalSearchTitle

Blogger und Schriftsteller

Präsentieren Sie Ihre neuesten Beiträge, Newsletter oder Artikel, ohne Ihre Website manuell aktualisieren zu müssen.

useCasesPeopleTitle

E-Commerce-Geschäfte

Halten Sie Ihre Kunden bei der Stange, indem Sie Produktneuheiten, Werbeaktionen oder Ankündigungen direkt auf Ihrer Website anzeigen.

useCasesBookSquareTitle

Medien und Nachrichtenagenturen

Veröffentlichen Sie frische Schlagzeilen von Ihrer eigenen Website oder aus vertrauenswürdigen Quellen, um die Leser auf dem Laufenden zu halten.

useCasesCourtHouseTitle

Interne Teams

Verwenden Sie diese Funktion auf internen Dashboards, um Aktualisierungen hervorzuheben, Branchenartikel zu teilen oder aktuelle Teambeiträge zu veröffentlichen.

Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit

Das Listen-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.

performanceTitle

Schnelle Leistung

Leichtes Design und träges Laden sorgen für schnelle Seiten und hohe Core Web Vitals.

SEOTitle

SEO-freundliches Markup

Semantisches HTML und strukturierte Daten helfen den Suchmaschinen bei der Indexierung Ihrer Inhalte.

WCAGTitle

WCAG-konform

Vollständig zugänglich für alle Nutzer mit Screenreader und Tastaturunterstützung.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich das News Wall Widget einbetten?
Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Liste und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.
Kann ich mein Widget personalisieren?
Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Layouts ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.
Kann ich mehrere Feeds in meinem Listen-Widget verwenden?
Ja, Sie können mehrere Feeds in einem einzigen Widget kombinieren, indem Sie unsere Bündelungsfunktion verwenden. Fügen Sie einfach alle Feeds, die Sie einbinden möchten, zu einem Bundle hinzu und die Liste zeigt die neuesten Beiträge aus allen Quellen.
Können Personen Beiträge aus meinem Listen-Widget teilen?
Ja, natürlich. Besucher können einzelne Beiträge teilen, wenn Sie in den Widget-Einstellungen Schaltflächen für die Weitergabe an soziale Netzwerke aktivieren.

Bereit für den Einstieg?

Schließen Sie sich Tausenden von Kunden an, die unser List Widget bereits nutzen.
Widget "Meine Liste" erhalten