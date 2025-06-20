Wie kann ich das News Wall Widget einbetten? Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Liste und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.

Kann ich mein Widget personalisieren? Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Layouts ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.

Kann ich mehrere Feeds in meinem Listen-Widget verwenden? Ja, Sie können mehrere Feeds in einem einzigen Widget kombinieren, indem Sie unsere Bündelungsfunktion verwenden. Fügen Sie einfach alle Feeds, die Sie einbinden möchten, zu einem Bundle hinzu und die Liste zeigt die neuesten Beiträge aus allen Quellen.