Halten Sie Ihre Website mit dem Listen-Widget frisch
Betten Sie ein Widget ein, das automatisch die neuesten Beiträge von Ihren bevorzugten Plattformen anzeigt. Keine Codierung erforderlich.Widget "Meine Liste erstellen
Warum das Listen-Widget?
Zeigen Sie die neuesten Inhalte in einem klaren, kompakten Layout an. Perfekt für Blogs, Sidebars und eingebettete Abschnitte.
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Zeigen Sie die neuesten Beiträge oder Schlagzeilen an, damit Ihr Publikum informiert und engagiert bleibt.
Leicht und sauber
Verwenden Sie ein minimalistisches Layout, das sich in Ihre Website einfügt.
Engagement fördern
Erzeugen Sie Klicks, indem Sie neue Inhalte dort hervorheben, wo die Besucher sie am ehesten sehen.
Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden
Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.
Instagram Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.
LinkedIn-Widget
Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.
X Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.
TikTok-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.
YouTube-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.
Facebook-Widget
Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.
Google Nachrichten Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Widget für Themen
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Reddit-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.
Bluesky Widget
Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.
Telegramm-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.
& Mehr
Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.
Hauptmerkmale des News Wall Widget
Vollständig anpassbar
Ändern Sie das Layout, die Schriftgröße und die Abstände, um sie an den Stil Ihrer Website anzupassen. Gestalten Sie sie genau so, wie Sie es wünschen.
Erweiterte Filter
Kontrollieren Sie, was angezeigt wird. Filtern Sie Duplikate oder Beiträge mit fehlenden Bildern, Links oder Beschreibungen heraus, damit Ihr Feed sauber bleibt.
Automatisches Scrollen & Flusskontrolle
Stellen Sie Ihr Widget so ein, dass es selbstständig durch den Inhalt blättert. Wählen Sie die Geschwindigkeit, die Richtung und wie viele Karten auf einmal übersprungen werden sollen.
Ansprechbar durch Design
Das Listen-Widget sieht auf jedem Bildschirm gut aus. Passen Sie die Einstellungen für Desktop, Tablet und Mobilgeräte an, damit alles richtig ausgerichtet ist.
Keine Kodierung erforderlich
Kopieren Sie einfach den Einbettungscode und fügen Sie ihn ein. Keine Einrichtung, keine Plugins, kein Stress.
Ihr Listen-Widget in 3 Schritten
Feed generieren1
Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Listen-Widget automatisch erstellt.
Anpassen2
Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.
Zur Website hinzufügen3
Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.
Was Sie mit dem Listen-Widget erhalten
Feeds zusammenführen
Ziehen Sie Beiträge aus verschiedenen Quellen in ein einfach zu verwaltendes Widget.
Anpassung an den Stil Ihrer Website
Wählen Sie Farben, Schriftarten und Layouts, die zu Ihrer Website passen.
In Minutenschnelle einrichten
Fügen Sie den Einbettungscode ein und gehen Sie mit nur wenigen Klicks live.
Kompaktes Layout
Passt natürlich in schmale Bereiche wie Seitenleisten, Blog-Fußzeilen oder Landing Page-Spalten.
Auto-Scroll
Aktivieren Sie das unendliche Scrollen oder verwenden Sie die Paginierung, damit die Nutzer weitere Beiträge direkt in der Liste entdecken können.
Vorgefertigte Designs
Beginnen Sie mit einer Voreinstellung oder erstellen Sie in wenigen Schritten Ihren eigenen Look.
Beliebteste Website-Baukästen
Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.
Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.
Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.
Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.
Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.
Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.
Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.
Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.
Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.
Wer verwendet das Listen-Widget?
Ideal für Blogs, Dashboards, Fußzeilen und inhaltsorientierte Websites aller Art.
Blogger und Schriftsteller
Präsentieren Sie Ihre neuesten Beiträge, Newsletter oder Artikel, ohne Ihre Website manuell aktualisieren zu müssen.
E-Commerce-Geschäfte
Halten Sie Ihre Kunden bei der Stange, indem Sie Produktneuheiten, Werbeaktionen oder Ankündigungen direkt auf Ihrer Website anzeigen.
Medien und Nachrichtenagenturen
Veröffentlichen Sie frische Schlagzeilen von Ihrer eigenen Website oder aus vertrauenswürdigen Quellen, um die Leser auf dem Laufenden zu halten.
Interne Teams
Verwenden Sie diese Funktion auf internen Dashboards, um Aktualisierungen hervorzuheben, Branchenartikel zu teilen oder aktuelle Teambeiträge zu veröffentlichen.
Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit
Das Listen-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.
Schnelle Leistung
Leichtes Design und träges Laden sorgen für schnelle Seiten und hohe Core Web Vitals.
SEO-freundliches Markup
Semantisches HTML und strukturierte Daten helfen den Suchmaschinen bei der Indexierung Ihrer Inhalte.
WCAG-konform
Vollständig zugänglich für alle Nutzer mit Screenreader und Tastaturunterstützung.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.