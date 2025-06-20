So funktioniert RSS to Email

Aggregation von Inhalten RSS to Email automatisiert den Prozess des Sammelns von Inhalten aus den von Ihnen gewählten RSS-Feeds. Egal, ob Sie ein Blogger, ein Nachrichtenportal oder ein E-Commerce-Unternehmen sind, Sie können mühelos die neuesten Updates sammeln.

Automatisierung Richten Sie eine automatisierte E-Mail-Übersicht ein, die in regelmäßigen Abständen aktualisierte Inhalte liefert und Sie und Ihr Team mit den neuesten Nachrichten auf dem Laufenden hält.