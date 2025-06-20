RSS zu E-Mail: Erhalten Sie E-Mail-Updates von fast allen Websites oder RSS-Feeds

Vereinfachen Sie die Integration Ihrer Inhalte: Erhalten Sie regelmäßige, relevante Updates mit automatischer RSS-zu-HTML-Konvertierung für Ihre Website

RSS in JSON umwandeln
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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

So funktioniert RSS to Email

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Aggregation von Inhalten

RSS to Email automatisiert den Prozess des Sammelns von Inhalten aus den von Ihnen gewählten RSS-Feeds. Egal, ob Sie ein Blogger, ein Nachrichtenportal oder ein E-Commerce-Unternehmen sind, Sie können mühelos die neuesten Updates sammeln.

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Automatisierung

Richten Sie eine automatisierte E-Mail-Übersicht ein, die in regelmäßigen Abständen aktualisierte Inhalte liefert und Sie und Ihr Team mit den neuesten Nachrichten auf dem Laufenden hält.

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Dynamischer Inhalt

Passen Sie Ihre E-Mail-Newsletter mühelos an den von Ihnen bevorzugten Stil an. Laden Sie ganz einfach Teammitglieder ein und planen Sie, wann sie die Zusammenfassung erhalten sollen.

Wer kann davon profitieren?

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Website-Besitzer

Vermarkter können unseren Service nutzen, um das Engagement des Publikums deutlich zu steigern und die Konversionsrate zu erhöhen.

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Blogger

Wenn Sie ein Blogger oder ein Autor von Inhalten sind, kann unser Service Ihnen helfen, die Verteilung Ihrer neuesten Beiträge zu automatisieren

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E-Commerce-Geschäfte

E-Commerce-Unternehmen profitieren von der effizienten Förderung ihrer Produkte und Angebote durch regelmäßige Newsletter

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Medienagenturen

Für Nachrichtenportale und Informationswebsites ist die sofortige Benachrichtigung über neue Nachrichten entscheidend

Vorteile der Terminplanung

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Optimales Timing

Parsen und integrieren Sie strukturierte Inhalte in Anwendungen, Websites oder Back-End-Systeme.

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Mobile App-Teams

Befüllen Sie Anwendungen mit Echtzeit-Nachrichten, Artikeln oder sozialen Inhalten im JSON-Format.

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Automation Builders

Verbinden Sie JSON-Feeds mit Tools wie Zapier, Integromat oder benutzerdefinierten Workflows für automatische Aktualisierungen.

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Dateningenieure und -analysten

Aggregieren Sie mehrere Feeds in JSON für flexible Datenpipelines und Echtzeitüberwachung.

RSS-Feed zum E-Mail-Digest

integrationsTwitter
Twitter an E-Mail
integrationsGoogleNews
Google News per E-Mail erhalten
integrationsReddit
Reddit an E-Mail
integrationsFacebook
Facebook zu E-Mail
integrationsYoutube
Youtube an E-Mail
integrationsTelegram
Telegramm an E-Mail
integrationsPinterest
Pinterest zu E-Mail
integrationsTumblr
Tumblr an E-Mail
integrationsNYTimes
NYTimes an E-Mail
integrationsCNN
CNN an E-Mail
integrationsUSAToday
USE Today to Email
integrationsBBCNews
BBC-Nachrichten per E-Mail
integrationsNPR
NPR an E-Mail
Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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