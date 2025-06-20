RSS zu E-Mail: Erhalten Sie E-Mail-Updates von fast allen Websites oder RSS-Feeds
Vereinfachen Sie die Integration Ihrer Inhalte: Erhalten Sie regelmäßige, relevante Updates mit automatischer RSS-zu-HTML-Konvertierung für Ihre WebsiteRSS in JSON umwandeln
So funktioniert RSS to Email
Aggregation von Inhalten
RSS to Email automatisiert den Prozess des Sammelns von Inhalten aus den von Ihnen gewählten RSS-Feeds. Egal, ob Sie ein Blogger, ein Nachrichtenportal oder ein E-Commerce-Unternehmen sind, Sie können mühelos die neuesten Updates sammeln.
Automatisierung
Richten Sie eine automatisierte E-Mail-Übersicht ein, die in regelmäßigen Abständen aktualisierte Inhalte liefert und Sie und Ihr Team mit den neuesten Nachrichten auf dem Laufenden hält.
Dynamischer Inhalt
Passen Sie Ihre E-Mail-Newsletter mühelos an den von Ihnen bevorzugten Stil an. Laden Sie ganz einfach Teammitglieder ein und planen Sie, wann sie die Zusammenfassung erhalten sollen.
Wer kann davon profitieren?
Website-Besitzer
Vermarkter können unseren Service nutzen, um das Engagement des Publikums deutlich zu steigern und die Konversionsrate zu erhöhen.
Blogger
Wenn Sie ein Blogger oder ein Autor von Inhalten sind, kann unser Service Ihnen helfen, die Verteilung Ihrer neuesten Beiträge zu automatisieren
E-Commerce-Geschäfte
E-Commerce-Unternehmen profitieren von der effizienten Förderung ihrer Produkte und Angebote durch regelmäßige Newsletter
Medienagenturen
Für Nachrichtenportale und Informationswebsites ist die sofortige Benachrichtigung über neue Nachrichten entscheidend
Vorteile der Terminplanung
Optimales Timing
Parsen und integrieren Sie strukturierte Inhalte in Anwendungen, Websites oder Back-End-Systeme.
Mobile App-Teams
Befüllen Sie Anwendungen mit Echtzeit-Nachrichten, Artikeln oder sozialen Inhalten im JSON-Format.
Automation Builders
Verbinden Sie JSON-Feeds mit Tools wie Zapier, Integromat oder benutzerdefinierten Workflows für automatische Aktualisierungen.
Dateningenieure und -analysten
Aggregieren Sie mehrere Feeds in JSON für flexible Datenpipelines und Echtzeitüberwachung.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.