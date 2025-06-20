Hinzufügen von News & Social Feeds zu Ihrer Weebly Website

Automatisch aktualisierte Feeds in Weebly mit RSS.app einbetten

Halten Sie Ihre Weebly-Website automatisch mit neuen Inhalten von RSS.app aktualisiert. Diese intuitive Integration ist einfach zu bedienen und ist ein schneller Weg, um Inhalte zu generieren.Zeigen Sie die neuesten Nachrichten oder Trends auf Ihrer Website in einem dynamischen Widget, das automatisch aktualisiert, ohne jede Codierung.Die Widgets sind vollständig anpassbar, die Ihnen freien Spielraum, um Ihren eigenen Stil zu erstellen und passen sie zu Ihrer Website.