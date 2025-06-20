Die #1 RSS.app Plattform
Der All-in-One RSS-Feed-Generator
Erstellen Sie benutzerdefinierte Feeds für jede Website & Social Media. Erstellen Sie RSS- & Social-Widgets für Ihre Website oder posten Sie automatisch auf Discord, Slack und Telegram.
Sofortige Generierung von RSS-Feeds aus beliebigen URLs - keine Codierung erforderlich
RSS-Feeds in Sekundenschnelle generieren
Verwandeln Sie Websites in RSS-Feeds. Fassen Sie Nachrichten, Beiträge in sozialen Medien und Web-Updates in einem RSS-Feed zusammen.
Website zu RSS Feed Generator
Konvertieren Sie jeden Blog, jede Nachrichtenseite und jedes Social-Media-Profil automatisch in einen RSS-Feed. Keine Kodierung erforderlich.
Visuelle RSS-Feed-Erstellung
Erstellen Sie benutzerdefinierte RSS-Feeds durch Auswahl bestimmter Webseitenabschnitte. Extrahieren Sie Titel, Beschreibungen, Bilder und Daten.
Google Alerts Alternative
Erstellen Sie RSS-Feeds aus Stichwortsuchen und Trendthemen - wie Google Alerts. Überwachen Sie jedes Thema im gesamten Web.
Newsletter zu RSS
Konvertieren Sie E-Mail-Newsletter in RSS-Feeds. Lesen Sie Ihre Lieblingsnewsletter in jedem RSS-Reader.
Verwalten und Anpassen Ihrer RSS-Feeds
Erweiterte RSS-Feed-Tools zum Filtern, Bündeln, Übersetzen und Anpassen Ihrer Content-Feeds.
RSS-Feed-Aggregator und -Bündler
Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds zu einem zusammengefassten Feed. Verwenden Sie Ihren zusammengefassten Feed überall.
Manuelle RSS-Feed-Kuration
Kuratieren Sie RSS-Feeds, indem Sie Artikel aus beliebigen Quellen handverlesen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Inhaltssammlungen.
RSS-Feed-Filter & Schlüsselwörter
Filtern Sie RSS-Feeds nach Schlüsselwörtern, entfernen Sie Duplikate, blenden Sie alte Beiträge aus, und wenden Sie erweiterte Inhaltsfilter an.
Anpassen der RSS-Feed-Ausgabe
Ändern Sie den Inhalt von RSS-Feeds, Tags und Beitragsgrenzen. Formatieren Sie Ihre Feed-Ausgabe genau so, wie Sie sie benötigen.
RSS Feed Übersetzung (30+ Sprachen)
Automatische Übersetzung von RSS-Feeds in über 30 Sprachen. Stellen Sie lokalisierte Inhalte für globale Zielgruppen bereit.
Vertrauenswürdige RSS-Feed-Plattform
Nachrichten, RSS und soziale Medien automatisch in Discord, Slack und Telegram posten
Posten Sie automatisch Nachrichtenartikel, RSS-Feeds und Social-Media-Updates in Discord, Slack, Telegram oder per E-Mail.Alle Bots anzeigen
Diskord-Bot
Automatisches Posten von Nachrichten, RSS-Feeds und Social Media-Updates auf jedem Discord-Server oder -Kanal.
Slack-Bot
Automatische Veröffentlichung von Nachrichten, RSS-Feeds und Benachrichtigungen über soziale Medien in öffentlichen oder privaten Slack-Kanälen.
Telegramm-Bot
Nachrichten, RSS-Feeds und Social Media-Updates automatisch an Telegram-Kanäle, -Gruppen oder -DMs posten.
E-Mail-Digest
Erhalten Sie Nachrichten, RSS und Social Media Digests per E-Mail - täglich, wöchentlich oder in benutzerdefinierten Intervallen.
RSS Feed API & Integrationen von Drittanbietern
Verbinden Sie RSS-Feeds über Webhooks, REST API oder exportieren Sie in die Formate CSV, JSON und OPML.
Webhooks (Echtzeit)
Erhalten Sie sofortige Webhook-Benachrichtigungen, wenn RSS-Feeds aktualisiert werden. Kein Polling erforderlich.
REST-API
Programmgesteuerter Zugriff auf RSS-Feed-Daten. Integrieren Sie Feeds in Ihre Anwendungen und Ihr technisches Paket.
RSS nach CSV, JSON, OPML exportieren
Exportieren Sie RSS-Feeds als CSV, JSON oder OPML. Importieren Sie sie in Tabellenkalkulationen, Datenbanken oder andere Tools.
Funktioniert mit Ihren bevorzugten Tools
RSS-Feeds für jeden Anwendungsfall
Sehen Sie, wie Teams und Einzelpersonen RSS-Feeds nutzen, um Inhalte zu sammeln, Nachrichten zu überwachen und Arbeitsabläufe zu automatisieren.
Kuratierung und Entdeckung von Inhalten
Rationalisieren Sie Ihre kreative Pipeline, indem Sie Nischen-News, virale Trends und Inspirationen in einem organisierten Feed bündeln.
Competitive Intelligence
Verfolgen Sie Produkteinführungen von Wettbewerbern, Branchendurchbrüche und Marktveränderungen in Echtzeit, um Ihren strategischen Vorsprung zu wahren.
Akademisches & Journal Monitoring
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Veröffentlichungen und Fachzeitschriften, ohne das Chaos der manuellen Suche oder die Überlastung der Browser-Tabs.
Real-Time Market Alerts
Überwachen Sie SEC-Einreichungen, Finanzberichte und marktbewegende Nachrichten mit Sofortwarnungen, um schneller als die Konkurrenz zu reagieren.
Überwachung von Kunden und Marken
Automatisieren Sie die Verfolgung von Markenerwähnungen und Presseberichten im Internet und in den sozialen Medien für jeden Kunden in Ihrem Portfolio.
Unternehmensdaten-Pipelines
Nutzen Sie unsere API, um täglich mehr als 1,5 Millionen Artikel in Ihre eigenen internen Apps, Dashboards oder proprietären KI-Modelle zu übertragen.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
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