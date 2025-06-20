Die #1 RSS.app Plattform

Der All-in-One RSS-Feed-Generator

Erstellen Sie benutzerdefinierte Feeds für jede Website & Social Media. Erstellen Sie RSS- & Social-Widgets für Ihre Website oder posten Sie automatisch auf Discord, Slack und Telegram.

RSS-Feed erstellen

Sofortige Generierung von RSS-Feeds aus beliebigen URLs - keine Codierung erforderlich

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot
Live Feed Builder

RSS-Feeds in Sekundenschnelle generieren

Verwandeln Sie Websites in RSS-Feeds. Fassen Sie Nachrichten, Beiträge in sozialen Medien und Web-Updates in einem RSS-Feed zusammen.

Website zu RSS Feed Generator

Konvertieren Sie jeden Blog, jede Nachrichtenseite und jedes Social-Media-Profil automatisch in einen RSS-Feed. Keine Kodierung erforderlich.

Website zu RSS Feed Generator

Visuelle RSS-Feed-Erstellung

Erstellen Sie benutzerdefinierte RSS-Feeds durch Auswahl bestimmter Webseitenabschnitte. Extrahieren Sie Titel, Beschreibungen, Bilder und Daten.

Visuelle RSS-Feed-Erstellung

Google Alerts Alternative

Erstellen Sie RSS-Feeds aus Stichwortsuchen und Trendthemen - wie Google Alerts. Überwachen Sie jedes Thema im gesamten Web.

Google Alerts Alternative

Newsletter zu RSS

Konvertieren Sie E-Mail-Newsletter in RSS-Feeds. Lesen Sie Ihre Lieblingsnewsletter in jedem RSS-Reader.

Newsletter zu RSS
Feed Intelligence

Verwalten und Anpassen Ihrer RSS-Feeds

Erweiterte RSS-Feed-Tools zum Filtern, Bündeln, Übersetzen und Anpassen Ihrer Content-Feeds.

RSS-Feed-Aggregator und -Bündler

Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds zu einem zusammengefassten Feed. Verwenden Sie Ihren zusammengefassten Feed überall.

RSS-Feed-Aggregator und -Bündler

Manuelle RSS-Feed-Kuration

Kuratieren Sie RSS-Feeds, indem Sie Artikel aus beliebigen Quellen handverlesen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Inhaltssammlungen.

Manuelle RSS-Feed-Kuration

RSS-Feed-Filter & Schlüsselwörter

Filtern Sie RSS-Feeds nach Schlüsselwörtern, entfernen Sie Duplikate, blenden Sie alte Beiträge aus, und wenden Sie erweiterte Inhaltsfilter an.

RSS-Feed-Filter & Schlüsselwörter

Anpassen der RSS-Feed-Ausgabe

Ändern Sie den Inhalt von RSS-Feeds, Tags und Beitragsgrenzen. Formatieren Sie Ihre Feed-Ausgabe genau so, wie Sie sie benötigen.

Anpassen der RSS-Feed-Ausgabe

RSS Feed Übersetzung (30+ Sprachen)

Automatische Übersetzung von RSS-Feeds in über 30 Sprachen. Stellen Sie lokalisierte Inhalte für globale Zielgruppen bereit.

RSS Feed Übersetzung (30+ Sprachen)
Die Zahlen

Vertrauenswürdige RSS-Feed-Plattform

400,000+/ moMonatlich erstellte RSS-Feeds
45M+/ moMonatlich bearbeitete Artikel
50,000+/ moWidgets Powered Monthly
100,000+/ moAutomatisierte Bot-Posts Monatlich
RSS-Widgets

Widgets für soziale Medien und Nachrichten auf Ihrer Website einbetten

Erstellen Sie anpassbare News-Walls, Karussells und Ticker, um soziale Medien und RSS-Feeds auf jeder Website anzuzeigen. Unsere responsiven Widgets erfordern keine Programmierung und passen sich an jede Bildschirmgröße an.

RSS-Widget kostenlos erstellen
RSS.app widget builder interface showing News Wall, Ticker, and Carousel customization options for websites
embedAnywhere

Nachrichtenwand & Karussell-Vorlagen

Wählen Sie zwischen News Wall, Carousel, Ticker und anderen RSS-Widget-Layouts. Sofort zum Einbetten bereit.

responsiveDesign

HTML- und JavaScript-Einbettungscode

Kopieren Sie den Einbettungscode des RSS-Widgets und fügen Sie ihn in Ihre Website, Ihren Blog oder Ihre App ein. Funktioniert überall.

customStyling

Mobile-responsives Design

RSS-Widgets passen sich automatisch an Desktop-, Tablet- und Mobilbildschirme an. Vollständig reaktionsfähiges Design.

reusableFlexible

Vollständige Designanpassung

Passen Sie Schriftarten, Farben, Abstände und CSS der Widgets an. Passen Sie Ihre Marke perfekt an.

Auto-Posting-Bots

Nachrichten, RSS und soziale Medien automatisch in Discord, Slack und Telegram posten

Posten Sie automatisch Nachrichtenartikel, RSS-Feeds und Social-Media-Updates in Discord, Slack, Telegram oder per E-Mail.

Alle Bots anzeigen
Auto-post RSS feeds to Discord, Slack, Telegram and email
discordAlerts

Diskord-Bot

Automatisches Posten von Nachrichten, RSS-Feeds und Social Media-Updates auf jedem Discord-Server oder -Kanal.

slackNotifications

Slack-Bot

Automatische Veröffentlichung von Nachrichten, RSS-Feeds und Benachrichtigungen über soziale Medien in öffentlichen oder privaten Slack-Kanälen.

telegramMessages

Telegramm-Bot

Nachrichten, RSS-Feeds und Social Media-Updates automatisch an Telegram-Kanäle, -Gruppen oder -DMs posten.

emailDigests

E-Mail-Digest

Erhalten Sie Nachrichten, RSS und Social Media Digests per E-Mail - täglich, wöchentlich oder in benutzerdefinierten Intervallen.

RSS-API und Integrationen

RSS Feed API & Integrationen von Drittanbietern

Verbinden Sie RSS-Feeds über Webhooks, REST API oder exportieren Sie in die Formate CSV, JSON und OPML.

connectFeedsToApps

Webhooks (Echtzeit)

Erhalten Sie sofortige Webhook-Benachrichtigungen, wenn RSS-Feeds aktualisiert werden. Kein Polling erforderlich.

fullFeedAccessApi

REST-API

Programmgesteuerter Zugriff auf RSS-Feed-Daten. Integrieren Sie Feeds in Ihre Anwendungen und Ihr technisches Paket.

exportOrIntegrateFeeds

RSS nach CSV, JSON, OPML exportieren

Exportieren Sie RSS-Feeds als CSV, JSON oder OPML. Importieren Sie sie in Tabellenkalkulationen, Datenbanken oder andere Tools.

Funktioniert mit Ihren bevorzugten Tools

ZapierZapier
n8nn8n
MakeMake
IFTTTIFTTT
BubbleBubble
MailchimpMailchimp
ClayClay
NotionNotion
AirtableAirtable
BufferBuffer
HootsuiteHootsuite
CodaCoda
ConfluenceConfluence
Google SheetsGoogle Sheets
ZapierZapier
n8nn8n
MakeMake
IFTTTIFTTT
BubbleBubble
MailchimpMailchimp
ClayClay
NotionNotion
AirtableAirtable
BufferBuffer
HootsuiteHootsuite
CodaCoda
ConfluenceConfluence
Google SheetsGoogle Sheets
RSS.app Lösungen

RSS-Feeds für jeden Anwendungsfall

Sehen Sie, wie Teams und Einzelpersonen RSS-Feeds nutzen, um Inhalte zu sammeln, Nachrichten zu überwachen und Arbeitsabläufe zu automatisieren.

forContentCreators

Kuratierung und Entdeckung von Inhalten

Rationalisieren Sie Ihre kreative Pipeline, indem Sie Nischen-News, virale Trends und Inspirationen in einem organisierten Feed bündeln.

forProductManagers

Competitive Intelligence

Verfolgen Sie Produkteinführungen von Wettbewerbern, Branchendurchbrüche und Marktveränderungen in Echtzeit, um Ihren strategischen Vorsprung zu wahren.

forResearchers

Akademisches & Journal Monitoring

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Veröffentlichungen und Fachzeitschriften, ohne das Chaos der manuellen Suche oder die Überlastung der Browser-Tabs.

forInvestorsAndAnalysts

Real-Time Market Alerts

Überwachen Sie SEC-Einreichungen, Finanzberichte und marktbewegende Nachrichten mit Sofortwarnungen, um schneller als die Konkurrenz zu reagieren.

forAgencies

Überwachung von Kunden und Marken

Automatisieren Sie die Verfolgung von Markenerwähnungen und Presseberichten im Internet und in den sozialen Medien für jeden Kunden in Ihrem Portfolio.

forCommunityManagers

Unternehmensdaten-Pipelines

Nutzen Sie unsere API, um täglich mehr als 1,5 Millionen Artikel in Ihre eigenen internen Apps, Dashboards oder proprietären KI-Modelle zu übertragen.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

RSS.app

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