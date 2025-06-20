Geschichten mit Karussell hervorheben
Verwandeln Sie Ihre Inhalte in eine Galerie zum Durchblättern. Präsentieren Sie Artikel, Videos oder Beiträge aus sozialen Netzwerken in einem Karussell, das die Nutzer dazu einlädt, mehr zu entdecken. Keine Codierung erforderlich.Mein Karussell-Widget erstellen
Warum das Karussell-Widget wählen?
Erregen Sie Aufmerksamkeit mit einem interaktiven Karussell, das sich durch Ihre neuesten Inhalte dreht.
Interaktives Layout
Ermöglichen Sie den Nutzern ein einfaches Blättern durch Beiträge in einem streichbaren, berührungsfreundlichen Format.
Automatische Drehung
Legen Sie fest, wie sich Ihre Inhalte bewegen sollen, und lassen Sie sie von selbst durchlaufen.
Flexible Platzierung
Passt perfekt in jeden Bereich Ihrer Website, von breiten Bannern bis hin zu kompakten mobilen Ansichten.
Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden
Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.
Instagram Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.
LinkedIn-Widget
Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.
X Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.
TikTok-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.
YouTube-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.
Facebook-Widget
Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.
Google Nachrichten Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Widget für Themen
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Reddit-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.
Bluesky Widget
Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.
Telegramm-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.
& Mehr
Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.
Hauptmerkmale des Karussell-Widgets
Vollständig anpassbar
Passen Sie Abstände, Bildlaufgeschwindigkeit, Bildgröße, Anzahl der Beiträge und mehr an.
Erweiterte Filter
Blenden Sie Duplikate aus, filtern Sie nach Schlüsselwörtern und zeigen Sie nur die Beiträge an, die Ihre Besucher interessieren.
Optionen für reibungslosen Bildlauf
Wählen Sie "Snap" oder "Flow", legen Sie Geschwindigkeit und Richtung fest und bestimmen Sie, wie viele Pfosten sich gleichzeitig bewegen.
Ansprechbar durch Design
Das Listen-Widget passt sich automatisch und ohne zusätzliche Schritte an Desktop, Tablet und Handy an.
Keine Kodierung erforderlich
Kopieren Sie einfach den Einbettungscode und fügen Sie ihn auf Ihrer Website ein.
Ihr Karussell-Widget in 3 Schritten
Feed generieren1
Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Karussell-Widget automatisch erstellt.
Karussell anpassen2
Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.
Zur Website hinzufügen3
Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.
Was Sie mit dem Carousel Widget erhalten
Freihändiges Scrollen
Halten Sie Ihre Homepage oder Ihren Bannerbereich mit einer einfachen Inhaltsrotation frisch.
Flexible Kartenlayouts
Wählen Sie, wie viele Karten angezeigt werden sollen, und passen Sie deren Größe, Abstand und Ausrichtung an.
Stilvolle Voreinstellungen
Verwenden Sie vorgefertigte Stile oder passen Sie sie an Ihre Marke an.
Benutzerdefiniertes Scroll-Verhalten
Wählen Sie zwischen "Snap" oder "Flow", passen Sie die Richtung an und steuern Sie die Bildlaufgeschwindigkeit, um sie an Ihr Layout anzupassen.
Perfekt für Heldenabschnitte
Verwandeln Sie das Karussell in eine auffällige Kopfzeile, ein Banner oder einen vorgestellten Inhalt.
Schnelles Laden
Optimiert für träges Laden, damit Ihr Karussell schnell lädt und Ihre Website nicht verlangsamt.
Beliebteste Website-Baukästen
Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.
Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.
Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.
Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.
Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.
Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.
Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.
Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.
Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.
Wer verwendet das Karussell-Widget?
Entwickelt für Kreative, Marken und Content-Teams, die ihre Updates zeigen möchten.
Nachrichten & Medienseiten
Präsentieren Sie aktuelle Meldungen, redaktionelle Empfehlungen oder Artikelserien in einem blätterbaren Format.
E-Commerce-Marken
Heben Sie Neuzugänge, Trendartikel oder zeitlich begrenzte Angebote hervor, um Klicks zu generieren.
Marketing-Teams
Präsentieren Sie Kampagnen, Social Proof oder Testimonials ohne Entwicklungsarbeit.
Persönliche Portfolios
Präsentieren Sie Ihre besten Arbeiten, Blogbeiträge oder Fallstudien.
Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit
Das Karussell-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.
Schnelle Leistung
Leichtgewichtiger Code mit "Lazy Loading", Bildkomprimierung und sanften Übergängen, die Ihre Website nicht verlangsamen.
SEO-freundlich
Semantisches HTML und eine saubere Struktur helfen den Suchmaschinen, Ihre Inhalte zu indizieren.
WCAG-konform
Vollständig zugänglich über Tastatur und Bildschirmleser für ein besseres Erlebnis für alle Nutzer.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.