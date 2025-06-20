Wie kann ich das Karussell-Widget einbetten? Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Karussell und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.

Kann das Karussell Beiträge automatisch rotieren? Ja. Aktivieren Sie die automatische Rotation, indem Sie die Option "Automatische Wiedergabe" aktivieren, um die Beiträge nach Veröffentlichungsdatum zu scrollen.

Welche Arten von Feeds funktionieren mit dem Karussell? Sie können Nachrichtenartikel, Produktaktualisierungen, Blogbeiträge oder beliebige von Ihnen erstellte Feeds präsentieren. Kombinieren Sie mehrere Feeds mit Bündeln, um Inhalte aus verschiedenen Quellen in einem Stream anzuzeigen.