Geschichten mit Karussell hervorheben

Verwandeln Sie Ihre Inhalte in eine Galerie zum Durchblättern. Präsentieren Sie Artikel, Videos oder Beiträge aus sozialen Netzwerken in einem Karussell, das die Nutzer dazu einlädt, mehr zu entdecken. Keine Codierung erforderlich.

Mein Karussell-Widget erstellen
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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Warum das Karussell-Widget wählen?

Erregen Sie Aufmerksamkeit mit einem interaktiven Karussell, das sich durch Ihre neuesten Inhalte dreht.

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Interaktives Layout

Ermöglichen Sie den Nutzern ein einfaches Blättern durch Beiträge in einem streichbaren, berührungsfreundlichen Format.

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Automatische Drehung

Legen Sie fest, wie sich Ihre Inhalte bewegen sollen, und lassen Sie sie von selbst durchlaufen.

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Flexible Platzierung

Passt perfekt in jeden Bereich Ihrer Website, von breiten Bannern bis hin zu kompakten mobilen Ansichten.

Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden

Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.

widget-common:platformInstagramTitle

Instagram Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.

widget-common:platformLinkedinTitle

LinkedIn-Widget

Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.

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TikTok-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.

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YouTube-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.

widget-common:platformFacebookTitle

Facebook-Widget

Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Google Nachrichten Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

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Widget für Themen

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

widget-common:platformRedditTitle

Reddit-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.

widget-common:platformBlueskyTitle

Bluesky Widget

Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.

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Telegramm-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.

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& Mehr

Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.

Hauptmerkmale des Karussell-Widgets

Vollständig anpassbar

Passen Sie Abstände, Bildlaufgeschwindigkeit, Bildgröße, Anzahl der Beiträge und mehr an.

Vollständig anpassbar

Erweiterte Filter

Blenden Sie Duplikate aus, filtern Sie nach Schlüsselwörtern und zeigen Sie nur die Beiträge an, die Ihre Besucher interessieren.

Erweiterte Filter

Optionen für reibungslosen Bildlauf

Wählen Sie "Snap" oder "Flow", legen Sie Geschwindigkeit und Richtung fest und bestimmen Sie, wie viele Pfosten sich gleichzeitig bewegen.

Optionen für reibungslosen Bildlauf

Ansprechbar durch Design

Das Listen-Widget passt sich automatisch und ohne zusätzliche Schritte an Desktop, Tablet und Handy an.

Ansprechbar durch Design

Keine Kodierung erforderlich

Kopieren Sie einfach den Einbettungscode und fügen Sie ihn auf Ihrer Website ein.

Keine Kodierung erforderlich

Ihr Karussell-Widget in 3 Schritten

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Feed generieren

1

Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Karussell-Widget automatisch erstellt.

customizeTitle

Karussell anpassen

2

Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.

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Zur Website hinzufügen

3

Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.

Meinen Feed generieren

Was Sie mit dem Carousel Widget erhalten

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Freihändiges Scrollen

Halten Sie Ihre Homepage oder Ihren Bannerbereich mit einer einfachen Inhaltsrotation frisch.

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Flexible Kartenlayouts

Wählen Sie, wie viele Karten angezeigt werden sollen, und passen Sie deren Größe, Abstand und Ausrichtung an.

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Stilvolle Voreinstellungen

Verwenden Sie vorgefertigte Stile oder passen Sie sie an Ihre Marke an.

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Benutzerdefiniertes Scroll-Verhalten

Wählen Sie zwischen "Snap" oder "Flow", passen Sie die Richtung an und steuern Sie die Bildlaufgeschwindigkeit, um sie an Ihr Layout anzupassen.

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Perfekt für Heldenabschnitte

Verwandeln Sie das Karussell in eine auffällige Kopfzeile, ein Banner oder einen vorgestellten Inhalt.

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Schnelles Laden

Optimiert für träges Laden, damit Ihr Karussell schnell lädt und Ihre Website nicht verlangsamt.

Beliebteste Website-Baukästen

Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.

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Shopify

Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.

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Wix

Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.

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HTML

Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.

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WordPress

Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.

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Squarespace

Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.

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Weebly

Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.

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Drupal

Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.

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Joomla

Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.

Wer verwendet das Karussell-Widget?

Entwickelt für Kreative, Marken und Content-Teams, die ihre Updates zeigen möchten.

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Nachrichten & Medienseiten

Präsentieren Sie aktuelle Meldungen, redaktionelle Empfehlungen oder Artikelserien in einem blätterbaren Format.

useCasesPeopleTitle

E-Commerce-Marken

Heben Sie Neuzugänge, Trendartikel oder zeitlich begrenzte Angebote hervor, um Klicks zu generieren.

useCasesBookSquareTitle

Marketing-Teams

Präsentieren Sie Kampagnen, Social Proof oder Testimonials ohne Entwicklungsarbeit.

useCasesCourtHouseTitle

Persönliche Portfolios

Präsentieren Sie Ihre besten Arbeiten, Blogbeiträge oder Fallstudien.

Entwickelt für SEO und Barrierefreiheit

Das Karussell-Widget wurde entwickelt, damit mehr Menschen Ihre Website finden und nutzen können. Schnell ladend, SEO-freundlich und vollständig zugänglich.

performanceTitle

Schnelle Leistung

Leichtgewichtiger Code mit "Lazy Loading", Bildkomprimierung und sanften Übergängen, die Ihre Website nicht verlangsamen.

SEOTitle

SEO-freundlich

Semantisches HTML und eine saubere Struktur helfen den Suchmaschinen, Ihre Inhalte zu indizieren.

WCAGTitle

WCAG-konform

Vollständig zugänglich über Tastatur und Bildschirmleser für ein besseres Erlebnis für alle Nutzer.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

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M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich das Karussell-Widget einbetten?
Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Karussell und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.
Kann das Karussell Beiträge automatisch rotieren?
Ja. Aktivieren Sie die automatische Rotation, indem Sie die Option "Automatische Wiedergabe" aktivieren, um die Beiträge nach Veröffentlichungsdatum zu scrollen.
Welche Arten von Feeds funktionieren mit dem Karussell?
Sie können Nachrichtenartikel, Produktaktualisierungen, Blogbeiträge oder beliebige von Ihnen erstellte Feeds präsentieren. Kombinieren Sie mehrere Feeds mit Bündeln, um Inhalte aus verschiedenen Quellen in einem Stream anzuzeigen.
Ist das Widget als JavaScript oder iframe verfügbar?
Sie finden sowohl JavaScript- als auch Iframe-Einbettungscodes auf der Registerkarte "Zur Website hinzufügen".

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