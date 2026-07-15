Google Email Bot

Wie verbinde ich Google News mit E-Mail? Geben Sie einfach ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.

Ist der Google News to Email-Bot kostenlos? Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.

Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln? Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Artikeln. Sie können je nach Wunsch Sofort-E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten.

Kann ich filtern, welche Nachrichten an meine E-Mail geschickt werden? Unbedingt! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Überschriften, Quellen oder Themen einzuschließen oder auszuschließen. Sie können auch nach Veröffentlichung und Sprache filtern.

Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten? Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Artikel in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.