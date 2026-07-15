Google Email Bot

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Google News to Email Bot
Automation Bot

Google News to Email Bot: Erhalten Sie Nachrichten in Ihrem Posteingang

Erhalten Sie Google News-Artikel direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jedes Thema, jedes Stichwort und jede Quelle - und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.

Integration von Google News

Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen Google News-Thema, einer Suchanfrage oder einer Nachrichtenquelle.

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Automatisch an E-Mail senden

Jeder neue Artikel wird automatisch an Ihren E-Mail-Posteingang oder an die Zusammenfassung geliefert.

Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum den Google News to Email Bot wählen?

Automatisierte 24/7-Warnungen
Automatisierte 24/7-Warnungen

Verpassen Sie keine aktuellen Nachrichten. Lassen Sie sich per E-Mail über neue Artikel zu den Themen benachrichtigen, die Sie am meisten interessieren.

Filtern Sie, was Sie teilen
Filtern Sie, was Sie teilen

Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.

Start in Minutenschnelle
Start in Minutenschnelle

Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.

Wie man den Google News to Email Bot einrichtet

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Google News verbinden

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Geben Sie ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. Wir erstellen dann automatisch einen RSS-Feed.

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E-Mail verbinden

2

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.

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Automatisierung genießen

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Die Nachrichten landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.

Erstellen Sie Ihren Bot jetzt →.
Google News + E-Mail-Integration

Der einfachste Weg, Nachrichten in Ihrem Posteingang zu erhalten. Perfekt für die Überwachung von Markenerwähnungen, Branchennachrichten und Berichterstattung über Wettbewerber.

Leistungsstarke Funktionen für Google News to Email Automation

Alles, was Sie brauchen, um Nachrichtenwarnungen direkt an Ihre E-Mail zu automatisieren.

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Sofort- oder Verdauungsmodus

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.

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Intelligente Schlüsselwort-Filter

Sie können Artikel nach Stichwort, Quelle oder Thema ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Nachrichten.

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Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen

Steuern Sie, wie Artikel in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Überschriften, Zusammenfassungen und formatierten Text ein.

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Mehrere E-Mail-Adressen

Senden Sie Nachrichtenwarnungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten aus einem einzigen Feed.

Google News to Email in Aktion sehen

Eilmeldung veröffentlicht
Eilmeldung veröffentlicht
Automatisiert
Sofortige Zustellung in den Posteingang
Sofortige Zustellung in den Posteingang

Wer nutzt den Google News to Email Bot?

Führungskräfte und vielbeschäftigte Berufstätige
Führungskräfte und vielbeschäftigte Berufstätige

Bleiben Sie auf dem Laufenden über Branchennachrichten und Aktivitäten von Wettbewerbern, ohne Nachrichten-Websites zu besuchen.

PR- und Kommunikationsteams
PR- und Kommunikationsteams

Überwachen Sie Markenerwähnungen und Medienberichte. Erhalten Sie Sofortwarnungen für zeitkritische Situationen.

Forscher und Analysten
Forscher und Analysten

Verfolgen Sie Branchennachrichten, Marktentwicklungen und regulatorische Änderungen. Archivieren Sie wichtige Artikel in Ihrer E-Mail.

Häufig gestellte Fragen: Google News zum E-Mail-Bot

Wie verbinde ich Google News mit E-Mail?
Geben Sie einfach ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. RSS.app erstellt automatisch einen RSS-Feed. Geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Zustellung. Die Einrichtung dauert etwa 2 Minuten.
Ist der Google News to Email-Bot kostenlos?
Ja! Wir bieten einen kostenlosen Plan an, der grundlegende E-Mail-Automatisierungsfunktionen enthält. Premium-Pläne schalten erweiterte Filter, schnellere Aktualisierungsraten, benutzerdefinierte Vorlagen und vorrangigen Support frei.
Wie oft sucht der Bot nach neuen Artikeln?
Unser Bot sucht bei allen Tarifen alle 15 Minuten nach neuen Artikeln. Sie können je nach Wunsch Sofort-E-Mails oder konsolidierte Zusammenfassungen erhalten.
Kann ich filtern, welche Nachrichten an meine E-Mail geschickt werden?
Unbedingt! Verwenden Sie Stichwortfilter, um Artikel auf der Grundlage von Überschriften, Quellen oder Themen einzuschließen oder auszuschließen. Sie können auch nach Veröffentlichung und Sprache filtern.
Kann ich anstelle von Sofort-E-Mails eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung erhalten?
Ja! Wählen Sie zwischen sofortigen E-Mail-Benachrichtigungen, täglichen Zusammenfassungen oder wöchentlichen Zusammenfassungen. Digest-E-Mails fassen alle neuen Artikel in einer einzigen, leicht zu lesenden E-Mail zusammen.
Funktioniert es mit Google News-Themen, -Suchen und -Quellen?
Ja, unser Bot unterstützt alle Arten von Google News-Inhalten: Themen, Suchanfragen, bestimmte Quellen und geografische Regionen.
Weitere Integrationen

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Entdecken Sie weitere leistungsstarke Automatisierungsoptionen für Ihren Arbeitsablauf

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2-Minuten-Einrichtung
Keine Codierung erforderlich
15-minütige Aktualisierungsrate

Keine Kreditkarte erforderlich - kostenloser Plan verfügbar