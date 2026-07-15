Google Email Bot

Google News to Email Bot: Erhalten Sie Nachrichten in Ihrem Posteingang
Erhalten Sie Google News-Artikel direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang. Überwachen Sie jedes Thema, jedes Stichwort und jede Quelle - und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit. Keine Codierung erforderlich.
Integration von Google News
Erstellen Sie einen RSS-Feed aus einem beliebigen Google News-Thema, einer Suchanfrage oder einer Nachrichtenquelle.
Automatisch an E-Mail senden
Jeder neue Artikel wird automatisch an Ihren E-Mail-Posteingang oder an die Zusammenfassung geliefert.
Warum den Google News to Email Bot wählen?
Automatisierte 24/7-Warnungen
Verpassen Sie keine aktuellen Nachrichten. Lassen Sie sich per E-Mail über neue Artikel zu den Themen benachrichtigen, die Sie am meisten interessieren.
Filtern Sie, was Sie teilen
Kontrollieren Sie jedes Detail Ihres Feeds mit erweiterten Filtern. Sie können Beiträge nach Stichwort, Titel oder Bild ein- oder ausschließen oder sogar den Text ändern.
Start in Minutenschnelle
Einmal einrichten und los geht's. Keine Kodierung oder manuelle Updates erforderlich.
Wie man den Google News to Email Bot einrichtet
Google News verbinden1
Geben Sie ein beliebiges Google News-Thema, eine Suchanfrage oder eine Quell-URL ein. Wir erstellen dann automatisch einen RSS-Feed.
E-Mail verbinden2
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie zwischen Sofortbenachrichtigungen oder täglichen/wöchentlichen Zusammenfassungen.
Automatisierung genießen3
Die Nachrichten landen automatisch in Ihrem Posteingang. Sie können Filter, Häufigkeit und E-Mail-Format anpassen.
Google News + E-Mail-Integration
Der einfachste Weg, Nachrichten in Ihrem Posteingang zu erhalten. Perfekt für die Überwachung von Markenerwähnungen, Branchennachrichten und Berichterstattung über Wettbewerber.
Leistungsstarke Funktionen für Google News to Email Automation
Alles, was Sie brauchen, um Nachrichtenwarnungen direkt an Ihre E-Mail zu automatisieren.
Sofort- oder Verdauungsmodus
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit oder fassen Sie diese in täglichen/wöchentlichen E-Mail-Briefen zusammen, um den Posteingang zu entlasten.
Intelligente Schlüsselwort-Filter
Sie können Artikel nach Stichwort, Quelle oder Thema ein- oder ausschließen. Erhalten Sie nur die relevantesten Nachrichten.
Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen
Steuern Sie, wie Artikel in E-Mails erscheinen. Fügen Sie Überschriften, Zusammenfassungen und formatierten Text ein.
Mehrere E-Mail-Adressen
Senden Sie Nachrichtenwarnungen an mehrere E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten aus einem einzigen Feed.
Google News to Email in Aktion sehen
Wer nutzt den Google News to Email Bot?
Führungskräfte und vielbeschäftigte Berufstätige
Bleiben Sie auf dem Laufenden über Branchennachrichten und Aktivitäten von Wettbewerbern, ohne Nachrichten-Websites zu besuchen.
PR- und Kommunikationsteams
Überwachen Sie Markenerwähnungen und Medienberichte. Erhalten Sie Sofortwarnungen für zeitkritische Situationen.
Forscher und Analysten
Verfolgen Sie Branchennachrichten, Marktentwicklungen und regulatorische Änderungen. Archivieren Sie wichtige Artikel in Ihrer E-Mail.
Häufig gestellte Fragen: Google News zum E-Mail-Bot
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