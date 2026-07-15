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How to get email alerts from X / Twitter feeds

Within minutes, RSS.app let's you setup and recieve email alerts when new Tweets are posted from X / Twitter users, hashtags or search results

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X / Twitter + Email

Instantly create X / Twitter RSS feed from any public X / Twitter user feed, hashtag, or search and get the latest updates in your email

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

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Create X / Twitter RSS feed from any public X / Twitter user, hashtag, or search with RSS generator

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