How to get email alerts from X / Twitter feeds
Within minutes, RSS.app let's you setup and recieve email alerts when new Tweets are posted from X / Twitter users, hashtags or search resultsGet X / Twitter to Email
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to me
9:18 AM (23 minutes ago)
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X / Twitter Feed
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