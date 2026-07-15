E-Mail mit Discord-Integration erstellen: Empfangen Sie E-Mails in Ihrem Kanal

Benötigen Sie eine E-Mail-Adresse, um Newsletter oder Benachrichtigungen zu erhalten oder um E-Mails weiterzuleiten, möchten aber Ihre E-Mail-Adresse nicht verwenden? Wir stellen Ihnen eine E-Mail-Adresse zur Verfügung, die alle Ihre Mitteilungen empfangen und automatisch an Ihren Discord-Kanal senden kann.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Warum eine E-Mail mit Discord-Integration?

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Unified Messaging

Zentralisieren Sie Ihre Kommunikation, indem Sie E-Mails empfangen und alles an Discord weiterleiten.

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Aktualisierungen in Echtzeit

Bleiben Sie mit Echtzeit-Warnungen und -Benachrichtigungen für eingehende E-Mails auf dem Laufenden, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen.

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Nahtlose Zusammenarbeit

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, indem Sie relevante E-Mails, Warnmeldungen und Newsletter in Discord freigeben.

Für welche Zwecke können Sie E-Mail mit Discord-Integration verwenden?

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E-Mail weiterleiten

Leiten Sie ausgewählte E-Mails automatisch an bestimmte Discord-Kanäle weiter, um den Zugriff des Teams zu erleichtern.

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Newsletters

Verteilen Sie wichtige organisatorische Newsletters in Discord, um alle zu informieren und zu beteiligen.

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Benachrichtigungen

Erhalten Sie sofortige, rechtzeitige Benachrichtigungen über neue oder wichtige E-Mails in Ihrem Discord-Kanal.

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Warnungen

Passen Sie Warnungen für bestimmte E-Mails an und setzen Sie Prioritäten, um wichtige Informationen in Discord hervorzuheben.

Grundlegende Funktionen der Integration von E-Mail mit Discord

Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen von E-Mail mit Discord-Integration.

E-Mail-Weiterleitung

Leiten Sie E-Mails aus Ihrem Posteingang ganz einfach an bestimmte Discord-Kanäle weiter.

E-Mail-Weiterleitung

Leichte Integration

Einfacher Einrichtungsprozess, um Ihr E-Mail-Konto mit Discord zu verbinden.

Leichte Integration

E-Mail-Filterung

Setzen Sie Filter ein, um sicherzustellen, dass nur relevante E-Mails an Ihre Discord-Kanäle weitergeleitet werden.

E-Mail-Filterung

Anpassbare Alarme

Richten Sie personalisierte Benachrichtigungen für verschiedene Arten von E-Mails ein, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Anpassbare Alarme

Dynamische Kanalsteuerung

Wechseln Sie mühelos zwischen den Discord-Kanälen und passen Sie sie an, damit die Kommunikation Ihres Teams immer auf die sich ändernden Bedürfnisse abgestimmt ist.

Dynamische Kanalsteuerung

Unterstützung von Anhängen

Weiterleitung von E-Mails mit Anhängen, um einen umfassenden Informationsaustausch zu gewährleisten.

Unterstützung von Anhängen

Vorteile der Verwendung von E-Mail mit Discord

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Verbesserte Effizienz

Reduzieren Sie die Zeit, die Sie mit dem Wechsel zwischen E-Mail und Discord verbringen, und steigern Sie so Ihre Produktivität.

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Verbessertes Team-Bewusstsein

Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden mit sofortigem Zugriff auf die E-Mail-Kommunikation in Discord.

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Zentralisierte Informationen

Konsolidieren Sie Ihre Kommunikationsmittel, damit Sie wichtige Informationen leichter verfolgen können.

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Benutzerdefinierte Benachrichtigungen

Passen Sie Ihre Alarmeinstellungen an die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams oder Projekts an.

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Inklusive Zusammenarbeit

Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder Zugang zu wichtigen E-Mail-Updates haben, und fördern Sie so ein integratives Arbeitsumfeld.

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Einfacher Zugang zu historischen Daten

Durchsuchen Sie vergangene E-Mail-Kommunikation direkt in Discord und rufen Sie sie ab.

Wo können Sie die Integration von E-Mail in Discord nutzen?

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Business-Teams

Verbessern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen oder Ihren Organisationsteams.

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Gaming-Gemeinschaften

Halten Sie Ihre Gaming-Community mit den neuesten Updates und Nachrichten auf dem Laufenden.

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Pädagogische Gruppen

Erleichtern Sie die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften, indem Sie wichtige E-Mails und Aktualisierungen weitergeben.

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Online-Gemeinschaften

Stärken Sie Ihre Online-Community, indem Sie die Kommunikation und den Informationsaustausch in Discord zentralisieren.

Bringen Sie Ihre Community-Kommunikation auf die nächste Stufe, indem Sie sie jetzt integrieren!